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Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
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Байден (2385) война (46939) США (23209) Салливан Джейк (180)

Байден посмотрел Путину в глаза и сказал, что США готовы сделать то, чего не делали в 2014 году, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден посмотрел Путину в глаза и сказал, что США готовы сделать то, чего не делали в 2014 году, - Белый дом

США готовы оказать дополнительную военную помощь Украине, если она подвергнется нападению со стороны России.

Об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя разговор Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы предоставим дополнительные оборонные средства украинцам, значительно превышающим то, что мы уже поставляем. В ответ на такую ​​эскалацию мы также усилим наших союзников по НАТО на восточном фланге, предоставив дополнительные средства", - заявил Салливан.

Салливан также отметил, что в разговоре с Путиным Байден заявил, что теперь США готовы к действиям, к которым не были готовы в 2014 году.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – сказал Салливан

Салливан также указал, что Байден не делал уступок Путину по вступлению Украины в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из оборонного бюджета США убрали новые санкции против "Северного потока -2", но увеличили расходы на военную помощь Украине

По словам Салливана, Байден указал Путину, что существует путь деэскалации и дипломатии.

"США и наши европейские союзники могут принять участие в дискуссии, которая касается широких стратегических вопросов, включая наши стратегические беспокойства относительно России и стратегические беспокойства России. Мы могли делать это на пике Холодной войны и разработали механизмы, которые помогали уменьшить нехватку. Мы делали это во времена после Холодной войны через Совет НАТО-Россия, ОБСЕ и другие механизмы.

Он отметил, что США готовы к поддержке Минского формата в дополнение к Нормандскому формату.

Советник США по нацбезопасности также отметил, что в случае, если Путин хочет, чтобы по российскому газопроводу "Северный поток-2" пошел газ, тогда не в его интересах желать ворваться в Украину.

Салливан указал, что в США не считают, что Путин уже принял решение по военным действиям против Украины.
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Топ комментарии
+25
звертайтеся коли вбють
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07.12.2021 23:35
+20
в Украине всегда были предатели во власти, и в старой и в новой истории..
это проблема Украины..
Украина это европейская страна, такая как Польша, Чехия.. нация, культура, язык, история.. все есть..
соседство с ордой, ее набеги и оккупация, всегда угрожало суверенитету Украины..
оккупанты, придя на землю Украины - устраивали голодомор, насильное переселение украинцев, запрещение родного языка, истребление патриотов, воровство истории и тд..
Но Украина выжила, хотя орда снова у границ..
так что, не надо так говорить..
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08.12.2021 00:36
+17
Допоможуть після того як Рашка вторгнеться. Оборонними засобами ПІСЛЯ того. Скільки часу треба на доставку зброї, навчання наших вояків користуванням цією зброєю?
І шоб шо?
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08.12.2021 00:02
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Бла-бла-бла... Хоче це те що озвучується офіційно.
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07.12.2021 23:34 Ответить
звертайтеся коли вбють
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07.12.2021 23:35 Ответить
Коли наступний наступ CNN намалює ?
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07.12.2021 23:35 Ответить
Намалевали на лубянке, дорисовали на лахте
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08.12.2021 11:44 Ответить
Кто? Президент Украины?
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08.12.2021 10:42 Ответить
очередной блеф американского дедушки.. эти два дедушки кабаев и байден -должны о белых тапках думать, а они все переживают за судьбы мира..

Украина один на один остаётся с врагом - взбесившейся рф во главе с этим бройлером и обыкновенным шизофреником кабаевым..
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07.12.2021 23:36 Ответить
Якби це було так,то України ,як сувереної держави, вже небуло б !!!)))
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07.12.2021 23:43 Ответить
в Украине всегда были предатели во власти, и в старой и в новой истории..
это проблема Украины..
Украина это европейская страна, такая как Польша, Чехия.. нация, культура, язык, история.. все есть..
соседство с ордой, ее набеги и оккупация, всегда угрожало суверенитету Украины..
оккупанты, придя на землю Украины - устраивали голодомор, насильное переселение украинцев, запрещение родного языка, истребление патриотов, воровство истории и тд..
Но Украина выжила, хотя орда снова у границ..
так что, не надо так говорить..
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08.12.2021 00:36 Ответить
Путін за долю світу точно не переживає. Він вже вирішив, всі попадуть в ад, а скрепні істоти в рай.
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08.12.2021 00:06 Ответить
Мене більше цікавить чиєю долею опікується Віслючок !!!)))
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08.12.2021 00:12 Ответить
Свої літаки ладить, щоб у випадку чого з усім своїм кодлом здриснути
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08.12.2021 00:26 Ответить
Иде иго встретят рогатые создания с навазелининными битами.
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08.12.2021 00:25 Ответить
Ни к чему не пришли и не договорились. Все остались при своих.
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07.12.2021 23:38 Ответить
Байден продемонстрировал агрессору отсутствие ума и воли.
Это тоже результат. Для агрессора вообще отличный результат
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07.12.2021 23:41 Ответить
Как в свое время Обама.
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08.12.2021 14:07 Ответить
Чого очікували??? Питання -Що зробила зелена пліснява для розвитку України ,її економіки ,її обороноздатності ???)))
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07.12.2021 23:40 Ответить
Вы там в Штатах не стесняйтесь, оружие давайте, а то стыдно будет *****, когда мы без помощи попалим оккупантов.
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07.12.2021 23:41 Ответить
мне вот тоже не понятно: а что мешает США дать Украине оружие уже сейчас,заранее,перед широкомаштабным вторгненням *****?
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08.12.2021 01:06 Ответить
нахождение у власти в Украине промосковской группы
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08.12.2021 10:31 Ответить
Ну оно вообще-то бабок стоит. А надобности пока нет. И скорее всего не будет. Американцы тоже свои деньги считают.
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08.12.2021 13:25 Ответить
Короче ни о чем не договорились. Друг другу в глаза просмотрели
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07.12.2021 23:41 Ответить
***** был уведомлен ,что в случае дальнейших поползновений ,Засрахе фыздець ,а татаромордва начнет голодать (местами уже)
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08.12.2021 12:03 Ответить
А так ни о чем ...
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08.12.2021 12:04 Ответить
что они собираются посилювать, если збрендивший пукин сбросит атомную бомбу на территорию Украины? у него же мания преследования и постоянные ночные и дневные фобии бандеровцев..
кабаев знает, что украинцы презирают его, и оно бредит уничтожить Украину..
кабаев боится санкций, потому, что его богатые подельники по режиму - его разорвут..
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07.12.2021 23:42 Ответить
Ничего кроме возмездия, его всякие применения не дадут.
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08.12.2021 07:59 Ответить
Кому интересно ,это как раз по теме.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111767.htm?selectedLocale=uk
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07.12.2021 23:47 Ответить
Допоможуть після того як Рашка вторгнеться. Оборонними засобами ПІСЛЯ того. Скільки часу треба на доставку зброї, навчання наших вояків користуванням цією зброєю?
І шоб шо?
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08.12.2021 00:02 Ответить
А що Байден вставить в голову Віслючку , що в цій ситуації ,під час відвертої агресії ,слід не "Великим крадівництвом" займатися ,а нарощувати обороноздатність держави !!!)))
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08.12.2021 00:07 Ответить
Риперы из Италии в Румынию перекинули несколько месяцев назад, чтобы привезти оружие на самолетах с немецких баз - пару часов
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08.12.2021 00:14 Ответить
именно так..
а завалить НАТОвский транспортник для расиянцев чревато ..
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08.12.2021 12:01 Ответить
приедут с инструкторами,в чём проблема ?
например,как наши ПВОшные комплексы с нашими инструкторами в Грузии в 2008-м,дали маленько просраться расиянским соколам..
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08.12.2021 12:00 Ответить
Ти думаєш, що зброю будуть грузити в контейнери, як американські битки і пливтиме 2-3 місяці . Нам постачають зброю і ЗАРАЗ, є ще частина того, що не для загалу, просто попередили, що якщо будуть якісь агресивні дії, допомоги буде бульше.
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08.12.2021 12:02 Ответить
Я вам дам парабеллум..
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08.12.2021 00:09 Ответить
Шок -зелені полудурки збираються виставити на продаж зараз КБ Луч і ще підриємства, що виготовляли високоточну зброю для повітряної оборони.
Ермак вже отримав "Герой Росії"?
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08.12.2021 00:10 Ответить
То отож !! А тут піняться що підступні амери Україну здали москалям !!!)))
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08.12.2021 00:21 Ответить
"США готові надати додаткову військову допомогу Україні, якщо вона зазнає нападу з боку Росії."

А что оккупация Крыма и Донбасса уже не считается нападением?
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08.12.2021 00:32 Ответить
если РФ нападет, то дадут оружие. Может надо дать сначала оружие???
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08.12.2021 00:37 Ответить
нет, надо остановить взбесившего шизофреника кабаева, он с воздуха может посбрасывать бомбы на города Украины, и что тогда? это миллионы жертв и тд..
украинцы вряд-ли пошлют бомбы на ростов и волгоград.. не тот менталитет..
кабаев боится только санкций, потому, что его окружение сразу его грохнет..
им воровство и миллионы дороже бредовых фантазий кабаева, которые в результате санкций, могут лишиться благ западной цивилизации..
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08.12.2021 00:44 Ответить
Менталитет говоришь, если сожгут твоих детей или родителей, то ты за менталитет думать будешь. Рабы на расее, тут бандеровцы.
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08.12.2021 08:04 Ответить
Атавизм, шо шо - умирать будем, но прежде Чернобыль подорвём к МяуХ собачьим шо б кацапам и картофельному ************* небо в звёздах показать… рабами не будем!!
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08.12.2021 10:42 Ответить
Надо давать оружие перед нападением, а не после!
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08.12.2021 00:38 Ответить
Кто тебе чего давать будет? Они что обязаны? Самим покупать и строить надо!
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08.12.2021 11:51 Ответить
Да, обязаны. За то, что на них не направлены сейчас 3000 ядерных боеголовок с нашей территории.
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08.12.2021 13:49 Ответить
Поливали Трампа лайном чотири роки, хоча при ньому зупинили Півгічний потік і наділи Україні зброю. Я не розумію одного-що ви очікували від старого маразматика Байдена? Радійте, що хоть так допоможуть, а не як Обама. Якимось чином ганебна втеча американців із Афганістана допомагає Україні. Коли Вова казав «я вам нічєго нє должєн» українці реготали як дурники і віддавали голоси за вовку-клоуна. Яка дивна нація! Ви думали американці будуть вмирати за Україну!?
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08.12.2021 00:44 Ответить
"Думаете,американцы будут умирать за Европу и Японию ? " (1939)
тут уже как карта ляжет..
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08.12.2021 12:03 Ответить
санкции на Газпром и заморозьте путинский трилион» в США и млрды российских олигархов в Лондоне, Швейцарии, Австрии и так далее!
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08.12.2021 01:36 Ответить
Ну нет. Надо просто балабонить. А путинские миллиарды укрепляют экономику США.
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08.12.2021 06:48 Ответить
Так їм вигідно щоб сцарькі рф обирали до нитки рашарабів й переводили гроші у їх банки а потім ті самі гроші їдуть на кредит срашці й знову пи#дять їх й знову у ЄС та Америку з Британією. Тільки кацап- раб ***** з голою опою.
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08.12.2021 10:22 Ответить
А строительство наших дорог укрепляет экономику Беларуси.
И, вообще, что вы там себе балабоните и балабоните. А ну быстро нам оружие, денег, санкции РФ, а мы пока тут дороги построим-попилим, деревьев насадим, университет президентский забабахаем, праздники в порядок приведем, энергетику завалим, заботу о детях попиарим, в каждой области по заводику построим (а может и не построим, главное прокукарекать), РНБО в санкции поиграется. И денег побольше, чтобы и на минобороны досталось, а то у нас "зарплата воинов 10 тысяч, надо минимум 13, но денег нет" (Резников).
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08.12.2021 10:53 Ответить
Как и при Будапеште, ковбойцы никакой конкретики не сообщают. И так сойдет.
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08.12.2021 06:47 Ответить
Конкретику вчера услышало твое *****, а ты долго уже с этим гнилым ником говновозишь тут ...
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08.12.2021 12:34 Ответить
С лета 2014 года и по сегодня США вбухали в Украину 5 ярдов долларов военной и другой помощи...,Вопрос ...назовите страну которая вбухала больше? Болваны блин....
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08.12.2021 07:01 Ответить
Усилят после того, как Россия нападет... Ну вы таких конченных мудаков видели? В переводе на общепонятный: Подставят Украину и украинцев, дабы Путин здесь завяз и не мешал маразматику Байдену и К внедрять новый мировой порядок.
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08.12.2021 08:00 Ответить
Поподробнее, тема нового мирового порядка не раскрыта. Что ты имел ввиду гонта , якобы Киевский? От твоих речей прямо кремлём пахнуло. Ну смелее - расскажи нам про этот порядок, опять расеюшку поработить хотят?
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08.12.2021 11:49 Ответить
От темы не отклоняйся… ну так ты про новый мировой порядок расскажи, суть, содержание, этапы и т.д. ,а потом уж про спам будем дискутировать. А то ты как целочка заинтриговал и убежал.
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08.12.2021 14:36 Ответить
????.....вы там с мозгами ...в Белом Доме? Если Украина будет атакована, то ваша помощь будет поздновата. Современный бой длится максимум часы, если не минуты. Вы везти оборудование будете только неделю. А еще оператору надо показать, какую кнопку нажимать, а какую нельзя нажимать, иначе это оборудование работать не будет, а это тоже часы!
Правильно Рошен предлагает привезите оборудование просто на хранение! Какая разница, где оно хранится на базе в Рамштайне или на складе в Борисполе? Вы боитесь что его разбомбят, так мы его рассредоточим! А не понадобится за наш счет вернем.
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08.12.2021 08:00 Ответить
Ребята , а вы что на себя вы уже что перестали расчитывать??? Уже американцы виноваты во всем? А путлер значит белый и пушистый? Звезда дорог ты поостынь немного а то твой спич уже какой то стокгольмский синдром нагадывает.
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08.12.2021 10:37 Ответить
Поостынешь головешкой дымящейся на обочине. А запас всегда должен быть полный....
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08.12.2021 11:04 Ответить
Запомни никто нам ничего не должен. Раньше думать надо было. Разве будапештский меморандум ничему не научил??? Старую пословицу помнишь - на Бога надейся а сам……
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08.12.2021 11:43 Ответить
Боятся, что не разбомбят, а разворуют и продадут, как в свое время маски, госрезерв, пшеницу высшего сорта. Скажут: "мыши съели".
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08.12.2021 10:56 Ответить
Они там с мозгами.
Какого хрена вам давать оружие ДО, ежели ваш президент говорит не о том, что "Мы дадим отпор в любом случае, дадут нам оружие или нет. Мы будем сражаться, а при первой возможности перенесем войну на территорию РФ. Мы встретим врага откуда бы он не появился. Нашу свободу вы получите только с нашей смертью". А говорит он другое: "Хочу я в глаза Вам, Вова, посмотреть, хочу поговорить, хочу договориться. И все украинцы этого же хотят. А воевать мы не хотим и боимся этого до мокроты в штанах".
Кто вам оружие-то даст? Того и гляди, Вы его на переговоры разменяете.
А Рошен, к сожалению, всего лишь оппозиция...
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08.12.2021 12:09 Ответить
Ты нам не указка про президентов. На своего зеленого кремлевского ушлепка смотри. А со своими мы сами разберемся. Кыш отсюда
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08.12.2021 14:52 Ответить
Что к чему? Где голова, где ноги? Ты, юноша, попрекаешь США, что они не дают вам оружие, и спрашиваешь: "Почему"? Я тебе написал, почему. При чем здесь Путин? При чем здесь результаты голосования украинцев и их способность разбираться в своих электоральных предпочтениях? Вопрос об оружии идет, а не о личностях президентов. Вопрос о политике и политической воле, а не о твоей способности разобраться с кем бы то ни было по какому бы то ни было поводу.
В следующий раз, прежде чем писать, постарайся уловить причинно-следственную связь между теми или иными явлениями, и понять, что эти явления взаимосвязаны (и твоя жизнь наладится).
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09.12.2021 02:08 Ответить
Да пошелъ ты на куй со своим ..зеленопердным Пукиным.....Вали мразь отсюда.....*********** мокшанский....
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09.12.2021 08:55 Ответить
Дитё, водички иди попей.
В следующий раз, прежде чем писать, постарайся уловить причинно-следственную связь между теми или иными явлениями, и понять, что эти явления взаимосвязаны (и твоя жизнь наладится).
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13.12.2021 14:47 Ответить
"" США вбухали в Украину 5 ярдов долларов военной и другой помощи...,Вопрос .""

Вопрос: "где деньги, Зин (с)"
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08.12.2021 08:03 Ответить
Сам деньги посчитал или ********* напомнила??? Не ссы на дворец в Геленжике не потратили.
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08.12.2021 10:33 Ответить
Якщо я правильно зрозумів, США забезпечить нас необхідним озброєнням, тоді коли біля "Глобусу", на Майдані, будуть стояти танки орди?
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08.12.2021 11:17 Ответить
Потрібно нашим клоунам не базікати,а реально готуватись до війни,але на жаль "мудрий нарід" вибрав сцикунів та продажних істот. А для інородців --особиста вигода на першому плані і поняття Батьківщина,народ для них не існує.
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08.12.2021 11:18 Ответить
Вот покажи пример, а то сидит и пишет. В 2014 уже было много таких писак, которые умирать готовы только в комментах и всё. А то пишут писаки: нужно готовится. Ну так готовься, подготавливай близких, семью, друзей, сходи в военкомат, номер оставь и т.д. А то пишут о "сцикунах", а сами при первой опасности убегут такие писаки с клавой в руках подальше. У меня много знакомых в 2014 говорили мол нужно воевать, а на вопрос почему сам не идешь? то ответ: я не военнобязанный, у меня миллион своих проблем и не моё это воевать и умирать. Типа я не такой, а остальные умирайте. А у другие что жить не хотят??? Так вот, отправляя на подготовку и убой других, то не забывай о себе любимом, а то включают многие сидром тут пускай другие идут и умирают, а я дальше спрячусь и буду комменты писать как нужно умирать правильно. Депутаты пишут о патриотизме, когда сами в первых рядах готовы убегать, это люди, которые давали присягу, а не простой народ, который присяги не давал и не сидит на гос деньгах. БРЕД ....
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08.12.2021 14:35 Ответить
Заметили сколько ольгинских троллей сразу на эту ветку набежало. Тема уж очень вкусная для того чтобы пересичных украинцев нервировать! Не кормите троллей рашистских!
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08.12.2021 11:55 Ответить
Відразу помітили.ольгінскій шабаш
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08.12.2021 14:24 Ответить
Є угода Росія-НАТО. Кацапам варто перечитати, там є відповіді на їхні претензії і червоні лінії.
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08.12.2021 12:32 Ответить
а Украина , оказывается еще не подверглась???, вы хотите увидеть русские концентрационные лагеря???
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08.12.2021 13:12 Ответить
Муйлівська многоходовочка обламалась. Поль буде міняти тактику
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08.12.2021 14:26 Ответить
Самим треба озброюватись -буде і зброя і робота,і розвиток технологій і валюта-дещо можна буде і продать!Готовий віддать на армію Вовину тисячу!
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18.12.2021 06:44 Ответить
 
 