Байден посмотрел Путину в глаза и сказал, что США готовы сделать то, чего не делали в 2014 году, - Белый дом

США готовы оказать дополнительную военную помощь Украине, если она подвергнется нападению со стороны России.

Об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя разговор Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы предоставим дополнительные оборонные средства украинцам, значительно превышающим то, что мы уже поставляем. В ответ на такую ​​эскалацию мы также усилим наших союзников по НАТО на восточном фланге, предоставив дополнительные средства", - заявил Салливан.

Салливан также отметил, что в разговоре с Путиным Байден заявил, что теперь США готовы к действиям, к которым не были готовы в 2014 году.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – сказал Салливан

Салливан также указал, что Байден не делал уступок Путину по вступлению Украины в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из оборонного бюджета США убрали новые санкции против "Северного потока -2", но увеличили расходы на военную помощь Украине

По словам Салливана, Байден указал Путину, что существует путь деэскалации и дипломатии.

"США и наши европейские союзники могут принять участие в дискуссии, которая касается широких стратегических вопросов, включая наши стратегические беспокойства относительно России и стратегические беспокойства России. Мы могли делать это на пике Холодной войны и разработали механизмы, которые помогали уменьшить нехватку. Мы делали это во времена после Холодной войны через Совет НАТО-Россия, ОБСЕ и другие механизмы.

Он отметил, что США готовы к поддержке Минского формата в дополнение к Нормандскому формату.

Советник США по нацбезопасности также отметил, что в случае, если Путин хочет, чтобы по российскому газопроводу "Северный поток-2" пошел газ, тогда не в его интересах желать ворваться в Украину.

Салливан указал, что в США не считают, что Путин уже принял решение по военным действиям против Украины.