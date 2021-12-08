Байден посмотрел Путину в глаза и сказал, что США готовы сделать то, чего не делали в 2014 году, - Белый дом
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США готовы оказать дополнительную военную помощь Украине, если она подвергнется нападению со стороны России.
Об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя разговор Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы предоставим дополнительные оборонные средства украинцам, значительно превышающим то, что мы уже поставляем. В ответ на такую эскалацию мы также усилим наших союзников по НАТО на восточном фланге, предоставив дополнительные средства", - заявил Салливан.
Салливан также отметил, что в разговоре с Путиным Байден заявил, что теперь США готовы к действиям, к которым не были готовы в 2014 году.
"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – сказал Салливан
Салливан также указал, что Байден не делал уступок Путину по вступлению Украины в НАТО.
По словам Салливана, Байден указал Путину, что существует путь деэскалации и дипломатии.
"США и наши европейские союзники могут принять участие в дискуссии, которая касается широких стратегических вопросов, включая наши стратегические беспокойства относительно России и стратегические беспокойства России. Мы могли делать это на пике Холодной войны и разработали механизмы, которые помогали уменьшить нехватку. Мы делали это во времена после Холодной войны через Совет НАТО-Россия, ОБСЕ и другие механизмы.
Он отметил, что США готовы к поддержке Минского формата в дополнение к Нормандскому формату.
Советник США по нацбезопасности также отметил, что в случае, если Путин хочет, чтобы по российскому газопроводу "Северный поток-2" пошел газ, тогда не в его интересах желать ворваться в Украину.
Салливан указал, что в США не считают, что Путин уже принял решение по военным действиям против Украины.
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Украина один на один остаётся с врагом - взбесившейся рф во главе с этим бройлером и обыкновенным шизофреником кабаевым..
это проблема Украины..
Украина это европейская страна, такая как Польша, Чехия.. нация, культура, язык, история.. все есть..
соседство с ордой, ее набеги и оккупация, всегда угрожало суверенитету Украины..
оккупанты, придя на землю Украины - устраивали голодомор, насильное переселение украинцев, запрещение родного языка, истребление патриотов, воровство истории и тд..
Но Украина выжила, хотя орда снова у границ..
так что, не надо так говорить..
Это тоже результат. Для агрессора вообще отличный результат
кабаев знает, что украинцы презирают его, и оно бредит уничтожить Украину..
кабаев боится санкций, потому, что его богатые подельники по режиму - его разорвут..
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111767.htm?selectedLocale=uk
І шоб шо?
а завалить НАТОвский транспортник для расиянцев чревато ..
например,как наши ПВОшные комплексы с нашими инструкторами в Грузии в 2008-м,дали маленько просраться расиянским соколам..
Ермак вже отримав "Герой Росії"?
А что оккупация Крыма и Донбасса уже не считается нападением?
украинцы вряд-ли пошлют бомбы на ростов и волгоград.. не тот менталитет..
кабаев боится только санкций, потому, что его окружение сразу его грохнет..
им воровство и миллионы дороже бредовых фантазий кабаева, которые в результате санкций, могут лишиться благ западной цивилизации..
тут уже как карта ляжет..
И, вообще, что вы там себе балабоните и балабоните. А ну быстро нам оружие, денег, санкции РФ, а мы пока тут дороги построим-попилим, деревьев насадим, университет президентский забабахаем, праздники в порядок приведем, энергетику завалим, заботу о детях попиарим, в каждой области по заводику построим (а может и не построим, главное прокукарекать), РНБО в санкции поиграется. И денег побольше, чтобы и на минобороны досталось, а то у нас "зарплата воинов 10 тысяч, надо минимум 13, но денег нет" (Резников).
Правильно Рошен предлагает привезите оборудование просто на хранение! Какая разница, где оно хранится на базе в Рамштайне или на складе в Борисполе? Вы боитесь что его разбомбят, так мы его рассредоточим! А не понадобится за наш счет вернем.
Какого хрена вам давать оружие ДО, ежели ваш президент говорит не о том, что "Мы дадим отпор в любом случае, дадут нам оружие или нет. Мы будем сражаться, а при первой возможности перенесем войну на территорию РФ. Мы встретим врага откуда бы он не появился. Нашу свободу вы получите только с нашей смертью". А говорит он другое: "Хочу я в глаза Вам, Вова, посмотреть, хочу поговорить, хочу договориться. И все украинцы этого же хотят. А воевать мы не хотим и боимся этого до мокроты в штанах".
Кто вам оружие-то даст? Того и гляди, Вы его на переговоры разменяете.
А Рошен, к сожалению, всего лишь оппозиция...
В следующий раз, прежде чем писать, постарайся уловить причинно-следственную связь между теми или иными явлениями, и понять, что эти явления взаимосвязаны (и твоя жизнь наладится).
В следующий раз, прежде чем писать, постарайся уловить причинно-следственную связь между теми или иными явлениями, и понять, что эти явления взаимосвязаны (и твоя жизнь наладится).
Вопрос: "где деньги, Зин (с)"