Главные новости 7 декабря: переговоры Байдена и Путина, ДТП с 13 жертвами в Черниговской области

Президенты США и России обсуждают ситуацию на границе Украины, Резников обещает россиянам "кровавую бойню", маршрутка столкнулась с грузовиком в Черниговской области - главные новости Украины и мира 7 декабря.

Переговоры Байдена и Путина

Они говорили по видеосвязи, продолжалось это более двух часов. Общения с прессой по результатам не последовало, а итоговые заявления отличаются: Белый дом сообщает, что Байден предупредил Путина о серьезных экономических санкциях в случае полномасштабного российского вторжения. Кремль отчитывается, что Путин рассказывал, сколь важны для России гарантии того, что Украину не примут в НАТО. Сегодня же Байден должен был разговаривать с Зеленским, но разговор перенесли на 9 декабря. В то же время американский лидер обсудит результаты переговоров с Путиным с главами Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Китай выступил в поддержку Украины

"Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и поддерживает избранный украинским народом путь развития", – заявил посол КНР в Украине Фань Сяньжун.

Резников обещает россиянам "кровавую бойню"

"Я не верю, что Россия победит в Украине. Это разное. Это будет кровавая бойня – и российские ребята тоже будут возвращаться в гробах", – говорит министр обороны Украины.

Столкновение маршрутки и грузовика в Черниговской области

Около 8 утра в районе с. Брусилов маршрутка "Чернигов-Сосница" столкнулась с грузовиком, двигавшимся по встречной полосе. 13 человек погибли, 6 – в больнице. Что касается причин, то сначала говорили о плохих погодных условиях - мол, на дороге была гололедица. Затем глава МВД заявил, что столкновение допустил водитель грузовика – он выехал на встречную полосу. Точные причины трагедии выясняет прокуратура, на Черниговщине завтра – день траура.

Чаус потерял слух

Скандальный экс-судья Николай Чаус утверждает, что потерял слух. Поэтому заседание суда по его делу отложили на неделю.

Деньги на лекарства можно будет получить по страховке

Это предусмотрено пилотным проектом фармацевтического страхования. Проект относится к лекарствам, не попадающим в программу "Доступные лекарства". Страховка будет стоить 120 грн в месяц и покрывать расходы на лекарства на 20 тыс. грн в течение года. В начале она будет работать в шести городах: Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Сумах и Ровно.

Что украинцы искали в Google

Самый популярный запрос в этом году – "Евро 2020". На втором месте – "Игра в кальмара". Далее "Холостяк 2021", "Классрум" и "Евровидение 2021". Среди политиков пользователи интернета больше интересовались Александром Усиком, Алексеем Навальным и певицей МакSим.