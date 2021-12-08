США обрабатывают вариант изоляции России от мировой финансовой системы в случае нападения на Украину, - Нуланд
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Администрация США прорабатывает вариант, предусматривающий полную финансовую изоляцию России от мировой финансовой системы в случае вторжения РФ в Украину.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы обсуждали меры, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для их возможности путешествовать и для торговли", - сказала Нуланд в комитете сената по иностранным делам, отвечая на вопрос о возможных мерах против России.
"Рассматриваются все возможные варианты", - добавила представитель Госдепа.
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Вислів набув популярності внаслідок постійних порушень китайського повітряного простору американськими літаками[1], на що китайські військові видавали в ефір попередження, але ніяких конкретних дій не виконували.
У 1950-1960 роках американо-китайські стосунки загострилися через так зване тайванське питання. США не визнавали комуністичну владу в КНР (але визнавали режим Чан Кайші) і здійснювали розвідувальні польоти над територіальними водами Китаю. Китай фіксував всі порушення свого повітряного і водного простору зі сторони США. На кожне таке порушення уряд Китаю по дипломатичних каналах посилав так зване «попередження» американській стороні, проте жодних дій не робив. Всі ці попередження нумерувалися. Оскільки в ті роки порушення зі сторони США китайського повітряного і водного простору, особливо в районі Тайванської протоки, були досить часті, то і нумерація порушень йшла за сотні. Точну кількість попереджень оцінити складно. Відомо тільки, що до кінця 1964 року їх було понад 900[1].
«Останні попередження» китайського уряду регулярно транслювалися інфагенствами й стали приказкою. Відтоді вираз «(останнє) китайське попередження» став загальновживаним. Використовуються різноманітні варіанти цього крилатого виразу, наприклад: «647-е китайське попередження», «723-е, останнє, китайське попередження» і т. ін.
"-Они заряжают пушку. Зачем? А! Они будут стрелять!"
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