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США обрабатывают вариант изоляции России от мировой финансовой системы в случае нападения на Украину, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США обрабатывают вариант изоляции России от мировой финансовой системы в случае нападения на Украину, - Нуланд

Администрация США прорабатывает вариант, предусматривающий полную финансовую изоляцию России от мировой финансовой системы в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсуждали меры, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для их возможности путешествовать и для торговли", - сказала Нуланд в комитете сената по иностранным делам, отвечая на вопрос о возможных мерах против России.

"Рассматриваются все возможные варианты", - добавила представитель Госдепа.

Также читайте: Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения в Украину, - глава Еврокомиссии фон дер Ляен

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Топ комментарии
+7
Ничего, что нападение рашки, о котором рассказываеи Нуланд произошло 7.5 лет назад? Как раз, в то время ещё никакого Трампа не было, а были Нуланд и Байден.
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08.12.2021 06:59
+6
Трампістам це не сподобається.
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08.12.2021 01:53
+6
Только тогда амеры были другими. То были победители во Второй мировой, а не их немочные внуки. После Маккейна воинов там уже нет.
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08.12.2021 02:18
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Трампістам це не сподобається.
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08.12.2021 01:53 Ответить
Ничего, что нападение рашки, о котором рассказываеи Нуланд произошло 7.5 лет назад? Как раз, в то время ещё никакого Трампа не было, а были Нуланд и Байден.
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08.12.2021 06:59 Ответить
И большинство в сенате у республиканцев.. я прекрасно помню какие санкции вводила сама Украина..да собственно никакие..торговля с рашкой и лугандоном шла полным ходом
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26.01.2022 21:09 Ответить
Уже давным давно должны были наработать это, безответвенные и недальновидные клоуны
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08.12.2021 01:54 Ответить
Кто тебе и что должен?
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26.01.2022 21:10 Ответить
бла бла бла..
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08.12.2021 01:56 Ответить
Викуся - краще опрацьовуй, вам Крыма мало?!! То було не вторгнення?!!
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08.12.2021 02:13 Ответить
Это было заднее предупреждение?! самое-самое? Китайское, наверное.

Вислів набув популярності внаслідок постійних порушень китайського повітряного простору американськими літаками[1], на що китайські військові видавали в ефір попередження, але ніяких конкретних дій не виконували.

У 1950-1960 роках американо-китайські стосунки загострилися через так зване тайванське питання. США не визнавали комуністичну владу в КНР (але визнавали режим Чан Кайші) і здійснювали розвідувальні польоти над територіальними водами Китаю. Китай фіксував всі порушення свого повітряного і водного простору зі сторони США. На кожне таке порушення уряд Китаю по дипломатичних каналах посилав так зване «попередження» американській стороні, проте жодних дій не робив. Всі ці попередження нумерувалися. Оскільки в ті роки порушення зі сторони США китайського повітряного і водного простору, особливо в районі Тайванської протоки, були досить часті, то і нумерація порушень йшла за сотні. Точну кількість попереджень оцінити складно. Відомо тільки, що до кінця 1964 року їх було понад 900[1].

«Останні попередження» китайського уряду регулярно транслювалися інфагенствами й стали приказкою. Відтоді вираз «(останнє) китайське попередження» став загальновживаним. Використовуються різноманітні варіанти цього крилатого виразу, наприклад: «647-е китайське попередження», «723-е, останнє, китайське попередження» і т. ін.
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08.12.2021 02:17 Ответить
Только тогда амеры были другими. То были победители во Второй мировой, а не их немочные внуки. После Маккейна воинов там уже нет.
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08.12.2021 02:18 Ответить
Да и врагов у них, как у Вторую мировую нет. Ведь не считать же обезьян в косоворотках равными противниками.
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08.12.2021 02:52 Ответить
але мавпа має ядерну гранату(
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08.12.2021 08:28 Ответить
Викусь, его надо было опрацьовувать после Крыма!!!
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08.12.2021 06:54 Ответить
Але якщо Раша "просто так" стягує війська до кордонів України - нехай собі користуються всіма фінансовими системами. Така логіка Заходу?
"-Они заряжают пушку. Зачем? А! Они будут стрелять!"
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08.12.2021 07:51 Ответить
Почему бы не отключить SWIFT на 3 часа - "технический сбой" ?
Чтобы прозрели.
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08.12.2021 08:09 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/SWIFT#%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_SWIFT
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08.12.2021 10:05 Ответить
У РФ около 900 млрд $ внешнего товарооборота. У Ирана (который от Свифта отключали) - весь ВВП меньше в полтора раза. Даже если США это удастся сделать - половина стран мира займётся поиском возможности обойтись без Свифта во взаиморасчётах с РФ. И ведь найдут.
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26.01.2022 22:09 Ответить
Вертолёты залетят как в Крыму и писец. Или сушки. Без воздуха шансов никаких. Зелёный дебил спецом все в дороги вкладывает. Ленина банда за два тупика готова сдать Украину
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08.12.2021 08:50 Ответить
Зассут!
С Китаем у них свои взаимоотношения. Торговля не остановится.
Европе зимой перекроют газ за неуплату ...
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08.12.2021 09:15 Ответить
 
 