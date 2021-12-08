У Запада больше инструментов для защиты Украины от РФ, чем просто экономические санкции, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий Объединенными Силами НАТО в Европе в 2013-16 годах, генерал Филипп Бридлав считает, что Запад должен рассмотреть варианты военной помощи Украине на случай полномасштабного вторжения российских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Генерал отметил, что ранее в отношении России вводились только экономические санкции. Однако они, вероятно, были недостаточно эффективными, поскольку не повлияли на поведение России так, как этого ожидали. При этом он подчеркнул, что "у нас больше инструментов, чем просто экономические санкции".
"Если не сработают экономические санкции, тогда нужно посмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой возможной потенциальной атаки или новой агрессии была, собственно, потеря серьезных преимуществ", - подчеркнул Филипп Бридлав.
По его мнению, Украине необходима помощь с противовоздушной обороной и дронами, с умными ракетами.
Пожалуйста, подождите...
Ну, "обеспокоенность" США весьма очевидная и адекватная мера поведения. А как тут сделаешь больше , ведь "мудрый народ" вчера избравший Януковоща и ЗЕ, завтра может избрать Киву или Колю Котлету.
Вести баранов в рай -тяжелая работа. Стадо неистово блеет и шарахается в стороны
У США в союзниках десятки країн світу, навіть СРСР колись був союзником США. Дії США та Британії плюс Ленд-ліз, врятували довбаний совок під час Другої Світової.
оно, в большой войне - не победит
рискнуть пойти на мир - кишка тонка
не будет ни паРаши ни совка