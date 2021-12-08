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У Запада больше инструментов для защиты Украины от РФ, чем просто экономические санкции, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У Запада больше инструментов для защиты Украины от РФ, чем просто экономические санкции, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Главнокомандующий Объединенными Силами НАТО в Европе в 2013-16 годах, генерал Филипп Бридлав считает, что Запад должен рассмотреть варианты военной помощи Украине на случай полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Генерал отметил, что ранее в отношении России вводились только экономические санкции. Однако они, вероятно, были недостаточно эффективными, поскольку не повлияли на поведение России так, как этого ожидали. При этом он подчеркнул, что "у нас больше инструментов, чем просто экономические санкции".

"Если не сработают экономические санкции, тогда нужно посмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой возможной потенциальной атаки или новой агрессии была, собственно, потеря серьезных преимуществ", - подчеркнул Филипп Бридлав.

Также читайте: Свободное судоходство в Азовском море должны обеспечить международные морские силы - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

По его мнению, Украине необходима помощь с противовоздушной обороной и дронами, с умными ракетами.

Автор: Наталя Джума
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да, мы помним - глибоке занепокоення.
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08.12.2021 02:22 Ответить
Тупое лаптеногое
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08.12.2021 07:48 Ответить
Санкции за СП2 уже отменили (потому что все равно он уже построен и т.д.) ну так вперед - отменяйте уже за одно и за оккупацию Крыма!! Потому как не силой его тоже не вернем.
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08.12.2021 02:25 Ответить
Ну вы с ЗЕ точно не вернёте Крым.

Ну, "обеспокоенность" США весьма очевидная и адекватная мера поведения. А как тут сделаешь больше , ведь "мудрый народ" вчера избравший Януковоща и ЗЕ, завтра может избрать Киву или Колю Котлету.
Вести баранов в рай -тяжелая работа. Стадо неистово блеет и шарахается в стороны
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08.12.2021 02:48 Ответить
Нагадаю країни, які мали союзниками США: Південний В'єтнам, Афганістан, Гоміньдан, Південна Корея (врятувало чудо)
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08.12.2021 02:43 Ответить
Це така звичайна біполярка в запоребриків.
У США в союзниках десятки країн світу, навіть СРСР колись був союзником США. Дії США та Британії плюс Ленд-ліз, врятували довбаний совок під час Другої Світової.
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08.12.2021 03:33 Ответить
фуйло - понты колотит & звиздит
оно, в большой войне - не победит
рискнуть пойти на мир - кишка тонка
не будет ни паРаши ни совка
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08.12.2021 08:01 Ответить
Филя наверное единственный, кто правильно понимает ситуацию.
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08.12.2021 08:09 Ответить
экс...
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08.12.2021 08:21 Ответить
Задействовать эти инструменты ***** не разрешает?
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08.12.2021 09:34 Ответить
 
 