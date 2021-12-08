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За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 7 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

Так, в направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Новоалександровки российские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Пивденного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

В районе Нью-Йорка противник вел обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Возле Причепиловки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 8 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Будемо сподіватися, що втрат дійсно не має……..
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08.12.2021 07:58 Ответить
Враховуючи свіженьку зЕбільну практику повідомляти про вбитих через добу.
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08.12.2021 10:08 Ответить
Не можу нажати на «мені подобається», АЛЕ можливо…….
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08.12.2021 18:48 Ответить
интересно, завтра будут обстрелы, включая жил.сектор? вот и "поговорили по телефону"! та хоть по грамафону - один хрен пуйло со своей доктрины не свернёт...
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08.12.2021 08:02 Ответить
 
 