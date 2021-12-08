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Новости За рубежом
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Путин стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будут ли его аппетиты расти, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будут ли его аппетиты расти, - Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила опасение, что президент Российской Федерации Владимир Путин стремится возродить Советский Союз, и в этом он видит свое предназначение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктории Нуланд в Сенате.

По словам Нуланд, Путин рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния и стремится войти в историю, воссоздав подобие Союза Советских Социалистических Республик.

"Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будет ли его аппетит доволен съеденным или он решит пойти дальше?", - сказала Нуланд.

Она также отметила, что Путин недооценивает США и европейских союзников, готовых противостоять агрессии России.

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"Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России", – добавила Нуланд.

Напомним, что Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину. По его словам, США сегодня готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
зачем фуйло живёт, кацапская свинья ?

ведь нету толку на земле от них …

украсть, бухнуть, убить - их радость бытия …

и затащить в своё дерьмо -других ...
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08.12.2021 07:48
+10
Ну мало-ли о чем мечтает какое-то *****. Вот лично я мечтаю, что-бы это ***** побыстрее подохло, а территорию лаптестана огородить забором высотой 10 метров и залить бетоном под самый верх.
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08.12.2021 07:55
+7
Вони з летаргічного сну вилізли ?

Давним-давно відомо ! х**ло відкритим текстом сказало, що найбільшою геополітичною катастрофою 20 ст вважає розпад союзу.

І його дії конкретно демонструють дуже "вумним" політикам, що він саме це й робить.

А "діячі" припускають ...
Дійшло до жирафа на сьомий день.
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08.12.2021 07:52
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зачем фуйло живёт, кацапская свинья ?

ведь нету толку на земле от них …

украсть, бухнуть, убить - их радость бытия …

и затащить в своё дерьмо -других ...
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08.12.2021 07:48 Ответить
Кацапи вже слиною захлинаються.
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08.12.2021 07:51 Ответить
Кровью захлебнутся
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08.12.2021 08:03 Ответить
Вони з летаргічного сну вилізли ?

Давним-давно відомо ! х**ло відкритим текстом сказало, що найбільшою геополітичною катастрофою 20 ст вважає розпад союзу.

І його дії конкретно демонструють дуже "вумним" політикам, що він саме це й робить.

А "діячі" припускають ...
Дійшло до жирафа на сьомий день.
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08.12.2021 07:52 Ответить
Вони всі все добре знають. Але думають що воно саме собою пройде.
Якось думають співіснувати с бандитами.
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08.12.2021 08:54 Ответить
Дороги в прошлое не бывает и воскресить мертвеца из гроба невозможно...,Сегодня кстати 8 декабаря,деннь окончательного распада Ссср в Алма-Ате...,документ подписали 11 стран бывшего Сссра...
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08.12.2021 07:53 Ответить
от непонятно, как там их народ не понимает, что в СССР земля и все остальные средства производства: заводы, фабрики, порты, газопроводы и тп были исключительно в собственности государства . То есть, Сов.Союза уже нет в принципе --- ни в Укре, ни в РФ. И они собираются строить СССР!
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08.12.2021 10:05 Ответить
Вообразил себя императором и собирателем земель. Только вот тот злыденный НьюСССР никому не нужен, кроме Пути и его кремлевской кодлы. Или это он таким путем надеется догнать и перегнать США?? хи-хи. Поздно, поезд давно ушел.
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08.12.2021 07:54 Ответить
"кроме Пути"

Якого ще "путі"? *****? Чи що?
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08.12.2021 08:22 Ответить
Ну мало-ли о чем мечтает какое-то *****. Вот лично я мечтаю, что-бы это ***** побыстрее подохло, а территорию лаптестана огородить забором высотой 10 метров и залить бетоном под самый верх.
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08.12.2021 07:55 Ответить
Ссср был создан на крови Гражданской войны на РАБссии 30 декабря 1922 года а сдох 8 декабря 1991 года...,это скоко годов получаецца...69 лет просуществовало то дерьмо... Золотая Орда эпохи Чингизидов и Хана Батыя РАБссии и то 300 лет...
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08.12.2021 07:57 Ответить
какой СССР-2? не мелите чушь! себя пуйло защищает и алигархат! гнидную, сортирную доктрину воплощает...
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08.12.2021 07:57 Ответить
Депилы РАБссии мощааа...а мавзолей с восковым чЛениным это крутой склеп...
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08.12.2021 08:00 Ответить
Если не лениться читать, то можно узгать, что почти все носители ЯО (ракеты), произведенные еще в СССР, уже за гарантированным разработчиками и заводами сроками годности и неивестно, как они себя (и сухопутные, и морские) поведут в случае реальных пусков. Из все проектов ********* кое-как доведена до ума только "Булава". Да и то из 30 пусков 10 получились аварийными. Количество боеголовок на "Тополях" и "Тополях-М" на порядки меньше чем в США. По ПЛАРБ РАБсия от США, Великобритании и Франции отстала безнадежно. Старые еще совковые лодки изношены и списываются на разделку, а новые строятся "по чайной ложке" в 10 лет. Все перечислять не буду.
Короче, РАБсия "супердержава" с гнилыми зубами и осознание этого страшно пугает ****** шойговатных и одновременно приводит их в состояние бешенства.
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08.12.2021 08:27 Ответить
Радянський союз давно здох і воскресити мертве людині ще ніколи не вдавалося. А це означає, що їх дідуля ху@ло - хвора людина на голову і замість того, щоб дати можливість своєму кацапському народу жити мирно і розвивати свою економіку при такому багатстві вуглеродів, воно виготовляє тисячі танків, гармат, мін, снарядів та розповсюджує пропагандою ненависть до сусідів і тих країн, які його сильніше і стали на захист слабших і обдурених сусідів.
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08.12.2021 08:38 Ответить
"А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений з'їденим або він вирішить піти далі?", - сказала Нуланд" - і не сумнівайтеся, звичайно не буде задоволений. Кацапи зупиняться лише тоді, коли їх тельбухи буде весело теребонькати вітер на бєрьозкє.
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08.12.2021 08:38 Ответить
Нам всі їхні припущення що хоче Вова Пу - до одного місця. Ми не за океаном будемо за цим экспериментом споглядати.
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08.12.2021 09:00 Ответить
коли дохлого кацапа неправильно поховати, над землею будуть тирчати роги, об які можна сильно поранитись, наступивши на них. Так і з дохлим сере сере - здох давно, але об його роги всі постійно зачіпаються. Треба було глибше закопувати.
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08.12.2021 09:04 Ответить
Одесский интернет-провайдер открыл доступ к запрещенным российским сайтам: на него пожаловались в СБУ

Интернет-провайдер «Норма-плюс», работающий в Суворовском районе Одессы, открыл доступ к попавшим под санкции российским сайтам Mail.ru, «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Об этом «Думской» сообщили читатели.

Кроме того, с сегодняшнего дня «Яндекс» (yandex.ua) доступен и для многих пользователей другого крупного провайдера Одессы - «Тенета».

Депутат Одесского горсовета от партии «Европейская Солидарность» Андрей Вагапов решил разобраться в ситуации и пришел в офис «Нормы», расположенный на улице Семена Палия.

«Меня встретил некто Александр Марков, который представился управляющим компании и показал доверенность от матери (ФЛП Татьяна Маркова, - Ред.), владельца компании, - рассказал депутат. - Я ему объяснил ситуацию: мол, есть решение СНБОУ, указ президента о запрете доступа к определенным российским ресурсам, а вы его предоставляете, а у нас восьмой год война, на что он мне ответил, что «нам войну никто не объявлял», и позвонил своей матери, которая, по его словам, в Америке. По телефону я матери объяснил все то же самое, но в ответ она мне заявила, что ее преследуют «укропы», СБУ, и она вынуждена из-за них находиться в другой стране. Я попросил Александра выполнить решение СНБО о запрете доступа к запрещенным российским ресурсам, но мне отказали».

Андрей Вагапов написал заявление в СБУ.

В пресс-центре спецслужбы «Думской» пообещали прокомментировать ситуацию позже. Неофициально сотрудники ведомства говорят, что о проблеме знают и существует она не первый год.

«Провайдеры и упомянутые российские компании постоянно играют с нами в кошки-мышки, - отметил наш собеседник. - «Норма» давно уже контролируется владельцем «Саны», «Черного моря», «Реноме» и «Элана» Алексеем Пушкарем. Он известный любитель России и периодически открывает доступ к российским ресурсам, а потом закрывает. Поймать его не получается».
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08.12.2021 09:06 Ответить
А что вы предложите? Озабоченность?
Ему мешает только его ссыкливость. А вас он имел ввиду.
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08.12.2021 09:08 Ответить
Советский союз возродить невозможно, украинец не будет братом удмурту или буряту, ну не знаю, может белорусс конечно и будет, трудно сказать...😁
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08.12.2021 09:14 Ответить
Бред!
Советский союз нельзя воссоздать даже теоретически. Народ сейчас пахать так как при совке не будет.
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08.12.2021 09:33 Ответить
виродок путін повинен сидіти в тюрьмі.
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08.12.2021 10:03 Ответить
Его запрограммировали, похоже, на это в школах КГБ.
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08.12.2021 10:05 Ответить
Кто живёт прошлым - у того нет будущего.
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08.12.2021 12:53 Ответить
 
 