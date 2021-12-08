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Ученые выяснили, что вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ученые выяснили, что вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона"

Вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона" по сравнению с оригинальным штаммом COVID-19, однако бустерные прививки существенно защищают даже против этого штамма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом со ссылкой на проведенное в ЮАР исследование пишет Sky News.

"Как показывают первые лабораторные исследования нового штамма в ЮАР, антитела от вакцины Pfizer могут быть до 40 раз менее эффективны против "Омикрона" по сравнению с оригинальным штаммом", - говорится в материале.

Отмечается, что новый штамм значительно лучше избегает защиты вакцин, впрочем, не является неуязвимым.

"В ходе исследования было установлено, что антитела вакцинированных и естественно инфицированных COVID-19 людей были значительно более действенными против "Омикрона", что свидетельствует о возможных преимуществах бустерных прививок", - утверждает Sky News.

По словам профессора Алекса Сигала из Африканского института исследования здоровья, возглавлявшего испытание, новый штамм лучше избегает защиты вакцин и лучше передается по сравнению с другими разновидностями COVID-19.

Читайте: Штамм "Омикрон" уже дал более 50 мутаций, - ученый Комиссаренко

Однако проведенное им исследование очень ограничено в своем масштабе, поскольку включало лишь созданный в лаборатории штамм "Омикрон", проверенный на крови всего 12 вакцинированных человек.

"Таким образом, исследование не показывает эффективность вакцин в недопущении инфицирования или передачи "Омикрона" в реальном мире. Исследование ценно тем, что демонстрирует значительное влияние штамма, а также то, что вакцины все равно оказывают определенную защиту. При этом бустерные прививки существенно защищают", - заключает издание.

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Топ комментарии
+13
Круте "дослідження" на 12-ти особах.
До цього найменше було на 25-ти. На трупах, правда, вже.

Але бабки ідуть, статейки клапаються, порядок денний відпрацьовується.
Бо треба протовкти мусовий бустерний укольчик, а тоді ще спеціальний для омікрончика, над яким яким уже "наполегливо" працюють.

А тоді ж всі з нетерпінням чекають нового, на пі-. І знову - бустер в очікуванні бовтушки для нього, а потім і бовтушка.

І так - нон-стоп ... Кругообіг ковідних вакцинок в природі називається.
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08.12.2021 08:00
+10
Но ничего, не эфективная вакцина, но уколоть ее все равно надо, а иначе ты антиваксер и тебя надо изолировать от всего уколовшеегося общества. А то прибыли Pfizer будут меньше, а это недопустимо.
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08.12.2021 08:25
+8
короче - вакцина бесполезна, но вы колитесь.
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08.12.2021 08:24
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Ученые с пальмы слезли и провели исследования!!
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08.12.2021 07:52 Ответить
"Турборежим", називається...
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08.12.2021 08:52 Ответить
Круте "дослідження" на 12-ти особах.
До цього найменше було на 25-ти. На трупах, правда, вже.

Але бабки ідуть, статейки клапаються, порядок денний відпрацьовується.
Бо треба протовкти мусовий бустерний укольчик, а тоді ще спеціальний для омікрончика, над яким яким уже "наполегливо" працюють.

А тоді ж всі з нетерпінням чекають нового, на пі-. І знову - бустер в очікуванні бовтушки для нього, а потім і бовтушка.

І так - нон-стоп ... Кругообіг ковідних вакцинок в природі називається.
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08.12.2021 08:00 Ответить
Ви заперечуєте ефективність ******** медицини ?
Викиньте з рук айфона, він же фонить !
Ще попсує ваші здорові чакри.
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08.12.2021 09:42 Ответить
НЕМА ЗМІСТУ ДИСКУТУВАТИ з ботом-антиваксером Ведана..

хоча погоджуюсь,що бустерні дози саме проти Омікрона-дурість..

наголошувати треба на "широкій дії" вакцин проти Ковід (з багатьма штамами)..
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10.12.2021 18:49 Ответить
"Ви заперечуєте ефективність ******** медицини" - да да... примерно ТАК высказывались в пользу кровопускания, лоботамии, уколов наркоты, курения табака и т.д.
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27.12.2021 18:12 Ответить
вакцины тоже нет...
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08.12.2021 08:03 Ответить
из разряда противников ремней безопасности в авто? "лучше вылечу как гордый орел, чем буду пристегнут как пёс"?)))
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08.12.2021 08:59 Ответить
Это получается эффективность 2,5%. Повезло еще что этот Омикрон очень слабенький штамм.
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08.12.2021 08:04 Ответить
Нічого страшного, просто треба вколоти 40 пфайзерів підряд і отримаєте +90% захисту, це ж елементарно.
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08.12.2021 09:11 Ответить
Доктор Борменталь,что у нас с Вакцинами от СПИДа и Ковида?

Филипп Филлиппыч,вчера Шариков все пузырьки выпил...

Доктор,будет ждать реакцию этого выпивохи,а вдруг выживет...

Филипп Филиппыч,я этого не переживу...,может усыпим его навсегда?
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08.12.2021 08:08 Ответить
короче - вакцина бесполезна, но вы колитесь.
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08.12.2021 08:24 Ответить
Но ничего, не эфективная вакцина, но уколоть ее все равно надо, а иначе ты антиваксер и тебя надо изолировать от всего уколовшеегося общества. А то прибыли Pfizer будут меньше, а это недопустимо.
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08.12.2021 08:25 Ответить
А ось "вчені" профессури московської церкви в Україні, яка носить назву УПЦ заявляють, що вакцимнуватися зовсім, ні в якому пазі не потрібно. І багато тут цим "вченим" повірили.
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08.12.2021 08:30 Ответить
Ну колись на 80% не эфективной вакциной, что уж там. Хуже ж не будет, правда?
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08.12.2021 08:35 Ответить
Будет. Три следующие поколения теперь будут бесплодны.
Билл Гейтс из семьи потомственных евгеников.
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08.12.2021 08:43 Ответить
Не-не. Не надо тут ля-ля. Организму даже полезны безполезные вакцины. Чтобы скучно ему не было. Побочки то просто проявление радости организма.
А вообще 20 % от 90% эффективности pfizer это даже много. Аж на 2,5 % снижает шансы (но не заболеть, а тяжело и летально заболеть) А средне и тяжело болеет около 20%, летально 2%. Цифры поражают. Срочно всем колоться
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08.12.2021 09:10 Ответить
В побочках "$$aйзера" значится также и смерть.
Прикольная "побочка"...
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08.12.2021 12:35 Ответить
Кольт Нострадамус заглянув в майбутнє...
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10.12.2021 18:50 Ответить
А вот в Германии 60 % умерших имели две прививки...
Ютуб - Протесты в Европе: ожидания привитых не оправдались.
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08.12.2021 08:39 Ответить
Всі невакциновані, що мали померти, померли. Тепер помирають вакциновані
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08.12.2021 08:54 Ответить
А ссылочку от ВОЗ или от Федерального министерство здравоохранения Германии, на "в Германии 60 % умерших имели две прививки...", можно или все это бла-блв-бла?😃
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08.12.2021 10:56 Ответить
Я дал название ролика: там подробный репортаж немецкого журналиста с кучей ссылок и данных. Наслаждайтесь.
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08.12.2021 12:26 Ответить
Не гони, там никаких ссылок нет.)))
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08.12.2021 18:07 Ответить
Известно о неоднократных летальных исходах после прививки препаратом Pfizer в разных странах мира. В Норвегии умерли 23 человека. Главврач Норвежского агентства лекарственных средств Сигурд Хортему заявил, что к смерти некоторых пожилых пациентов могли привести общие побочные эффекты от вакцины, температура и тошнота. Представитель агентства Стейнар Мадсен в то же время заявил, что вакцина «имеет очень небольшой фактор риска», кроме случаев, когда ее дают пожилым с ослабленным здоровьем.

В США после прививки Pfizer умерли два человека, один из них страдал атеросклерозом и ожирением.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60010b309a7947030f8b31e7
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10.12.2021 18:42 Ответить
"Пєрвий сєвастопольскій" дивишся? Молодець. А що там Кісєльов каже?
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08.12.2021 11:21 Ответить
Я дивлюсь ЩО КАЖУТЬ. А не тільки ХТО.
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08.12.2021 12:28 Ответить
Із якою метою вони цю історію із "вірусом" зводять до абсурду?
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08.12.2021 08:53 Ответить
А проверить на невакцинированых забыли?
Или хотят сказать что таких уже и нет. Только те кто укололся 2 и три раза?
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08.12.2021 08:56 Ответить
ученые из 95-го квартала, куда мир катится?😁
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08.12.2021 09:07 Ответить
не в первый раз замечаю что на цензор пробрался редактор антивакс

Загголовок утвердительный а текст противоречит заголовку

В тексте "можуть бути до 40 разів менш ефективними" Т.е. может быть а может и не быть. Заголовок же конечно хайповый но он сеет недоверие к вакцинам....
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08.12.2021 09:20 Ответить
и вот сам цензор опровергает себя же ВОЗ пока не имеет доказательств плохой работы вакцин с омикроном https://censor.net/ua/news/3303955/poky_scho_nemaye_dokaziv_togo_scho_shtam_omikron_krasche_unykaye_diyi_vaktsyn_vooz
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08.12.2021 09:25 Ответить
якщо омікрон несмертельний,то ідіотизм визначати ефективність вакцини проти нього..

просто ТРЕБА ТОДІ РОКИ...
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10.12.2021 18:44 Ответить
а если сделать 40 уколов прививочкой?
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08.12.2021 09:26 Ответить
С каждым днем всё больше будем узнавать о вирусе и о вакцинах.
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08.12.2021 09:29 Ответить
испытание провели аж на 12 инфицированных .. Очень серьезное исследование, как раз для публикации в таком серьезном научном СМИ как Цензор НЕТ
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08.12.2021 09:36 Ответить
Пипец сколько на цензоре оголтелых антиваксеров. Их бы всех на пару дней в ковидную реанимацию поработать.
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08.12.2021 10:15 Ответить
самое печальное что часть из них, это платные боты, которые почему думают что вирус их не тронет.... а вторая часть -- это "полезные идиоты" , "дремучие" люди которые ведутся на антиваксерскую пропаганду....
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08.12.2021 10:25 Ответить
Новость почитай, вакцина на 80% не эффективна против омикрона. 20% болеют в средней/тяжелой форме Зачем она ??? Для инфы, переболела ковид, лечилась полностью за свой счет. Прививаться не планирую. Если умру, попаду в реанимацию и т.д. -это мое дело. Заражаться и заражать после вакцинации все равно продолжают точно так же, как и без. В чем проблема, для чего этот мировой хайп? Обьясни "дремучему полезному идиоту")
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08.12.2021 13:01 Ответить
не той випадок...

поки що ЧИТАЮ З НОВИН, ЩО ВОЗ ЗАЙМАЄТЬСЯ ...УЙНЕЮ НА КОРИСТЬ ВИРОБНИКІВ ВАКЦИН.

НАВРЧД ЧИ ПРАВИЛЬНО БОРОТИСЬ З НЕСМЕРТЕЛЬНИМ ОМІКРОНОМ,ЩО ВИТІСНЯЄ ДЕЛЬТУ..

та ще й .'повторними дозами" з невідомою ефективністю...
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10.12.2021 18:40 Ответить
Шоколадные вирусологи все тута
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08.12.2021 10:22 Ответить
Жуткая заболеваемость в Африке ЭТИМ САМЫМ Нужно срочно спасать!
https://www.youtube.com/watch?v=o6xwIa8ZAAg&ab_channel=IHORLINSKYI
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08.12.2021 10:27 Ответить
Я эти графики уже давно выкладывал! Ни одной статистической зависимости с вакцинацией!Такое ощущение , что вакцинация сама по себе , а волны заболеваемости сами по себе , и смертельные случаи тоже просто повторяют волны заболеваемости. В странах с высоким уровнем медицины смертность меньше!Причем там где вакцинации очень мало , все равно идет волнами и заболеваемость и смертность падают!!! Проанализируйте сами, все эти вакцины ,это вовсе не медицина , а коммерция и политика
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08.12.2021 11:02 Ответить
а ЗАЧЕМ вакцины от этого штама, если все последствия заражения им протекают или в легкой форме или безсимптомно?! думаю, что это спланированная истерия и цель ее не здоровье людей а деньги! p.s. привит pfizer двумя дозами, если что.
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08.12.2021 11:17 Ответить
Кацапи фінансують антиваксів в Україні, а в себе хочуть зробити кримінальну відповідальність для це. Думайте))
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08.12.2021 11:22 Ответить
Відповідальність "для це" ?
Московіти самі насаджують насильну "вакцинацію".
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08.12.2021 12:32 Ответить
В себе вони заставляють всіх вакцинуватись, а в нас оплачують антивакс-кампанії. Гадять на всіх фронтах.
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08.12.2021 13:36 Ответить
При чем тут кацапы? И при чем тут антивакцеры? Новость почитай, вакцина на 80% не эффективна против омикрона. 20% болеют в средней/тяжелой форме Зачем она ??? Для инфы, переболела ковид, лечилась полностью за свой счет. Прививаться не планирую. Если умру, попаду в реанимацию и т.д. -это мое дело. Заражаться и заражать после вакцинации все равно продолжают точно так же, как и без. В чем проблема, для чего этот мировой хайп?
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08.12.2021 12:57 Ответить
Ета нє твайо дєло.
Тому що ви-антивакси, займаєте місця в лікарні і лікарів, інші люди страждають, бо не можуть отримати повноцінну медичну допомогу через перевантаження медичної системи.
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08.12.2021 13:35 Ответить
Говорю же, лечилась за свой счет, платно, места твоего не занимала. И это мое дело, травить или нет свой организм вакциной на 80% неэфективной. Кстати, я совсем не антивакс. Все нужные по плагу вакцины и себе и детям делала и буду делать. А ненужный шмурдяк на 80% не эфективный колите сами.
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08.12.2021 16:59 Ответить
"У ході дослідження було встановлено, що антитіла вакцинованих та природно інфікованих COVID-19 людей були значно більш дієвими проти "Омікрона", що свідчить про вірогідні переваги бустерних щеплень"

ключове тут ВІРОГІДНІ.

ТОБТО, ПРО ВПЛИВ БУСТЕРНОЇ ДОЗИ пФАЙЗЕР НА штам "Омікрон" рано говорити.
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10.12.2021 18:36 Ответить
 
 