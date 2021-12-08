Ученые выяснили, что вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона" по сравнению с оригинальным штаммом COVID-19, однако бустерные прививки существенно защищают даже против этого штамма.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом со ссылкой на проведенное в ЮАР исследование пишет Sky News.
"Как показывают первые лабораторные исследования нового штамма в ЮАР, антитела от вакцины Pfizer могут быть до 40 раз менее эффективны против "Омикрона" по сравнению с оригинальным штаммом", - говорится в материале.
Отмечается, что новый штамм значительно лучше избегает защиты вакцин, впрочем, не является неуязвимым.
"В ходе исследования было установлено, что антитела вакцинированных и естественно инфицированных COVID-19 людей были значительно более действенными против "Омикрона", что свидетельствует о возможных преимуществах бустерных прививок", - утверждает Sky News.
По словам профессора Алекса Сигала из Африканского института исследования здоровья, возглавлявшего испытание, новый штамм лучше избегает защиты вакцин и лучше передается по сравнению с другими разновидностями COVID-19.
Однако проведенное им исследование очень ограничено в своем масштабе, поскольку включало лишь созданный в лаборатории штамм "Омикрон", проверенный на крови всего 12 вакцинированных человек.
"Таким образом, исследование не показывает эффективность вакцин в недопущении инфицирования или передачи "Омикрона" в реальном мире. Исследование ценно тем, что демонстрирует значительное влияние штамма, а также то, что вакцины все равно оказывают определенную защиту. При этом бустерные прививки существенно защищают", - заключает издание.
Пожалуйста, подождите...
До цього найменше було на 25-ти. На трупах, правда, вже.
Але бабки ідуть, статейки клапаються, порядок денний відпрацьовується.
Бо треба протовкти мусовий бустерний укольчик, а тоді ще спеціальний для омікрончика, над яким яким уже "наполегливо" працюють.
А тоді ж всі з нетерпінням чекають нового, на пі-. І знову - бустер в очікуванні бовтушки для нього, а потім і бовтушка.
І так - нон-стоп ... Кругообіг ковідних вакцинок в природі називається.
Викиньте з рук айфона, він же фонить !
Ще попсує ваші здорові чакри.
хоча погоджуюсь,що бустерні дози саме проти Омікрона-дурість..
наголошувати треба на "широкій дії" вакцин проти Ковід (з багатьма штамами)..
Филипп Филлиппыч,вчера Шариков все пузырьки выпил...
Доктор,будет ждать реакцию этого выпивохи,а вдруг выживет...
Филипп Филиппыч,я этого не переживу...,может усыпим его навсегда?
Билл Гейтс из семьи потомственных евгеников.
А вообще 20 % от 90% эффективности pfizer это даже много. Аж на 2,5 % снижает шансы (но не заболеть, а тяжело и летально заболеть) А средне и тяжело болеет около 20%, летально 2%. Цифры поражают. Срочно всем колоться
Прикольная "побочка"...
Ютуб - Протесты в Европе: ожидания привитых не оправдались.
В США после прививки Pfizer умерли два человека, один из них страдал атеросклерозом и ожирением.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60010b309a7947030f8b31e7
Или хотят сказать что таких уже и нет. Только те кто укололся 2 и три раза?
Загголовок утвердительный а текст противоречит заголовку
В тексте "можуть бути до 40 разів менш ефективними" Т.е. может быть а может и не быть. Заголовок же конечно хайповый но он сеет недоверие к вакцинам....
просто ТРЕБА ТОДІ РОКИ...
поки що ЧИТАЮ З НОВИН, ЩО ВОЗ ЗАЙМАЄТЬСЯ ...УЙНЕЮ НА КОРИСТЬ ВИРОБНИКІВ ВАКЦИН.
НАВРЧД ЧИ ПРАВИЛЬНО БОРОТИСЬ З НЕСМЕРТЕЛЬНИМ ОМІКРОНОМ,ЩО ВИТІСНЯЄ ДЕЛЬТУ..
та ще й .'повторними дозами" з невідомою ефективністю...
https://www.youtube.com/watch?v=o6xwIa8ZAAg&ab_channel=IHORLINSKYI
Московіти самі насаджують насильну "вакцинацію".
Тому що ви-антивакси, займаєте місця в лікарні і лікарів, інші люди страждають, бо не можуть отримати повноцінну медичну допомогу через перевантаження медичної системи.
ключове тут ВІРОГІДНІ.
ТОБТО, ПРО ВПЛИВ БУСТЕРНОЇ ДОЗИ пФАЙЗЕР НА штам "Омікрон" рано говорити.