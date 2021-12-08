Ученые выяснили, что вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона"

Вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона" по сравнению с оригинальным штаммом COVID-19, однако бустерные прививки существенно защищают даже против этого штамма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом со ссылкой на проведенное в ЮАР исследование пишет Sky News.

"Как показывают первые лабораторные исследования нового штамма в ЮАР, антитела от вакцины Pfizer могут быть до 40 раз менее эффективны против "Омикрона" по сравнению с оригинальным штаммом", - говорится в материале.

Отмечается, что новый штамм значительно лучше избегает защиты вакцин, впрочем, не является неуязвимым.

"В ходе исследования было установлено, что антитела вакцинированных и естественно инфицированных COVID-19 людей были значительно более действенными против "Омикрона", что свидетельствует о возможных преимуществах бустерных прививок", - утверждает Sky News.

По словам профессора Алекса Сигала из Африканского института исследования здоровья, возглавлявшего испытание, новый штамм лучше избегает защиты вакцин и лучше передается по сравнению с другими разновидностями COVID-19.

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Однако проведенное им исследование очень ограничено в своем масштабе, поскольку включало лишь созданный в лаборатории штамм "Омикрон", проверенный на крови всего 12 вакцинированных человек.

"Таким образом, исследование не показывает эффективность вакцин в недопущении инфицирования или передачи "Омикрона" в реальном мире. Исследование ценно тем, что демонстрирует значительное влияние штамма, а также то, что вакцины все равно оказывают определенную защиту. При этом бустерные прививки существенно защищают", - заключает издание.