Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не вызвать массивный ответ со стороны НАТО и Запада, - Вершбоу
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Президент России Владимир Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не вызвать массивный ответ со стороны НАТО и Запада.
Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского Форума по безопасности и Атлантического Совета (Вашингтон), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Если Путин прибегнет к широкомасштабной агрессии, то союзники окажут стопроцентную поддержку Украине. Но он может прибегнуть и к такой ограниченной агрессии, для того чтобы не вызвать массивного ответа со стороны Альянса и Запада", - сказал Вершбоу.
По его мнению, сейчас одним из важнейших аспектов ответа администрации Байдена на эту угрозу российской агрессии является активное сотрудничество со своими союзниками на политическом уровне.
"Сегодня я видел, что Глава Еврокомиссии сказала, что Европейский Союз наложит серьезные санкции на Россию, если будет агрессия. То есть это уже дает свои результаты. И я думаю, что это хорошо, что президент США консультировался с Великобританией, Францией, Италией, Германией вчера и четко выразил свою позицию по поводу действий Путина, и заручился поддержкой союзников", - сказал экс-заместитель Генерального секретаря НАТО.
Он отметил, что Украине важно иметь поддерживающую ее коалицию.
"Очень важно иметь коалицию, которая предоставит поддержку и помощь Украине. Европейцы двигаются правильно в плане санкций. Я думаю, они могут сделать больше в плане помощи украинской армии... НАТО как организация также должна занять свою четкую и жесткую позицию, не только в риторике, но и для того, чтобы более эффективно помогать украинским Вооруженным Силам", - убежден Вершбоу.
Он подчеркнул, что Путин должен отдавать себе отчет, что "если эта агрессия будет, он заплатит очень высокую цену, в том числе и жертвами на поле боя, и к тому же в результате санкции".
Пожалуйста, подождите...
США вже допомогали дебілам, які самі нічого не хотіли робити, в Афганістані.
И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки, сотни тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...
Александр НЕВЗОРОВ
а на Донбасі це "таке"....?!
США просто обязаны делать то, что не делает президент Украины.