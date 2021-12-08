РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9572 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
13 873 37
агрессия (935) НАТО (3628) Путин (21158) Вершбоу (53)

Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не вызвать массивный ответ со стороны НАТО и Запада, - Вершбоу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не вызвать массивный ответ со стороны НАТО и Запада, - Вершбоу

Президент России Владимир Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не вызвать массивный ответ со стороны НАТО и Запада.

Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского Форума по безопасности и Атлантического Совета (Вашингтон), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если Путин прибегнет к широкомасштабной агрессии, то союзники окажут стопроцентную поддержку Украине. Но он может прибегнуть и к такой ограниченной агрессии, для того чтобы не вызвать массивного ответа со стороны Альянса и Запада", - сказал Вершбоу.

По его мнению, сейчас одним из важнейших аспектов ответа администрации Байдена на эту угрозу российской агрессии является активное сотрудничество со своими союзниками на политическом уровне.

"Сегодня я видел, что Глава Еврокомиссии сказала, что Европейский Союз наложит серьезные санкции на Россию, если будет агрессия. То есть это уже дает свои результаты. И я думаю, что это хорошо, что президент США консультировался с Великобританией, Францией, Италией, Германией вчера и четко выразил свою позицию по поводу действий Путина, и заручился поддержкой союзников", - сказал экс-заместитель Генерального секретаря НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину, - Госдеп США

Он отметил, что Украине важно иметь поддерживающую ее коалицию.

"Очень важно иметь коалицию, которая предоставит поддержку и помощь Украине. Европейцы двигаются правильно в плане санкций. Я думаю, они могут сделать больше в плане помощи украинской армии... НАТО как организация также должна занять свою четкую и жесткую позицию, не только в риторике, но и для того, чтобы более эффективно помогать украинским Вооруженным Силам", - убежден Вершбоу.

Он подчеркнул, что Путин должен отдавать себе отчет, что "если эта агрессия будет, он заплатит очень высокую цену, в том числе и жертвами на поле боя, и к тому же в результате санкции".

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+19
Байден загнал хуйло в будку, став на защиту Украины.. Это было ожидаемо. А еще, что мне особенно понравилось, что Джо дал понять, что он на стороне Украины, а этой ЗЕбанутой шмаркле очень толсто намекнул, что говноралиссимусу бубочке место у параши, потому что о результатах переговоров с хуйлом Байден сообщил всем ведущим лидерам Европы, а окурку Бубочке он позвонит в четверг, если будет время и желание. Было-бы вообще забавно, если-бы Байден поговорил на эту тему с своим давним другом Порошенко, а потом через посла или завхоза посольства США сообщил клоуну, о чем он договорился с хуйлом.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:17
+15
А зараз США дивляться на ЗЕлену Україну та розуміють, що вона не мичить, не телиця, та просуває російську агентуру у владі, розвалюючи ВСУ та військову розвідку.

США вже допомогали дебілам, які самі нічого не хотіли робити, в Афганістані.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:40
+11
Россияне, это вам не совок, за спинами многонациональной армии отсиделся не получится, похоронка будет в каждом доме.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зараз, курвамать, що?
показать весь комментарий
08.12.2021 08:03 Ответить
А зараз небажання реально допомогти ЗСУ і бажанння в пусту позвіздіти . Що поробиш,така їх суть.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:19 Ответить
"Впусту звиздиш" саме ти! Бо коли американці гнали в Україну військове обладнання на сотні мільйонів доларів а діаспора українська створила систему добровільної допомоги і посилки з медикаментами йшли від Сіднея і Дарвіна до Монреаля з Пенсільванією ти сидів тут і "звиздів" про "баригу" і "марадьора" з "свинарчуками"! А зараз хочеш щоб американці ще й воювать за тебе прийшли? А ти "руці склавши" чекатимеш "хто ж переможе?" "Морда не трісне" від нахабства і відсутності совісті?
показать весь комментарий
08.12.2021 09:11 Ответить
А зараз США дивляться на ЗЕлену Україну та розуміють, що вона не мичить, не телиця, та просуває російську агентуру у владі, розвалюючи ВСУ та військову розвідку.

США вже допомогали дебілам, які самі нічого не хотіли робити, в Афганістані.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:40 Ответить
так, а ще "дань" виплачуе в ордло пенсiями як у Золоту Орду...
показать весь комментарий
08.12.2021 08:46 Ответить
Обмежена агресія це як? Відтяпає "тільки" ватний Гепо-Допінськ (тобто Харків)?
показать весь комментарий
08.12.2021 08:05 Ответить
наприклад "відновлення суверенітету" так званих республік, в межах адмінкордонів Луганської та Донецької областей силами "ополчєнія"
показать весь комментарий
08.12.2021 08:41 Ответить
***** знает и само говорило, что если народ не желает подчинится агрессору, то никто его не заставит. Самое главное оружие против него, это наше неприятие.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:07 Ответить
***** приходить туди де кричать путінпамагі. Як приклад Крим і Домбас, а далі він не сунувся.
показать весь комментарий
08.12.2021 09:13 Ответить
Там де багато колаборантів, сильнішому злочинцю легше захватити територію.
показать весь комментарий
08.12.2021 09:33 Ответить
ну так, "обмежино" - вiд Одеси до Харкiва...
показать весь комментарий
08.12.2021 08:08 Ответить
Чувак живет в 20 веке в 1945 году...паБЕДАбессие в башке и ничего больше...
показать весь комментарий
08.12.2021 08:14 Ответить
Байден загнал ***** в будку, став на защиту Украины.. Это было ожидаемо. А еще, что мне особенно понравилось, что Джо дал понять, что он на стороне Украины, а этой ЗЕбанутой шмаркле очень толсто намекнул, что говноралиссимусу бубочке место у параши, потому что о результатах переговоров с *****м Байден сообщил всем ведущим лидерам Европы, а окурку Бубочке он позвонит в четверг, если будет время и желание. Было-бы вообще забавно, если-бы Байден поговорил на эту тему с своим давним другом Порошенко, а потом через посла или завхоза посольства США сообщил клоуну, о чем он договорился с *****м.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:17 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 08:36 Ответить
ЗЕ!чмо обосрётся. Опять. Походу он обделанный по жизни ходит
показать весь комментарий
08.12.2021 09:26 Ответить
НА КОВРЕ У НАЧАЛЬНИКА! ПУТИН И БАЙДЕН
показать весь комментарий
08.12.2021 08:19 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 08:23 Ответить
...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа.
 И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки, сотни тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.

Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…

Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...

Александр НЕВЗОРОВ
показать весь комментарий
08.12.2021 08:53 Ответить
а единственный выход - это военным путём освобождать Крым и ордло - вот чего больше всего боится *****, вот о чём и "говорили по телефону" с Байденом!
показать весь комментарий
08.12.2021 08:32 Ответить
Россияне, это вам не совок, за спинами многонациональной армии отсиделся не получится, похоронка будет в каждом доме.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:29 Ответить
Байден молодец, хоть он и в пожилом возрасте, но поставил кацапов на место. Они наверно до сих пор трусы стирают.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:31 Ответить
Кацапи трусов нє стірают!
показать весь комментарий
08.12.2021 08:48 Ответить
Их просто нет, там прямотоком в валенки
показать весь комментарий
08.12.2021 11:03 Ответить
Не піде ху@ло війною під прапорои московії(росії) воно сцикливе і слабке, як "резинка" на старних дідовських трусах. Воно може тільки під чужим прапором і це точно будуть "днр" і "лнр", щоб захопити водосховище і дати воду в Крим і по можливості коридор, щоб відрізати нас від Чорного моря (Одеса, Миколаїв) тоненька полосочка до Придністров'я. Але ця задача важка і кацапи її не виконають. Точно будуть йти з окупованих територій Донецької області для захоплення водосховища і під прапорами терористичних організацій "днр" і "лнр". А перед цим буде робити кіпіш через Лукашенко, його заяви про наше вторгнення, про зброю, що поставляється в Білорусь, про те, що вони підуть на нас війною(Білоруси), але основна ціль - вода в Крим і це він буде робити обов'язково і звичайно кричати, що їх там немає.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:33 Ответить
якщо,якби,якщо,якби...я так розумію "союзники" Крим вже не згадують щоб не дратувати ПП-2?!
а на Донбасі це "таке"....?!
показать весь комментарий
08.12.2021 08:34 Ответить
То, что в Украине президент ЗЕ возглавляет агентуру РФ, а украинцы нихрена с этим не делают, конечно не должно никого смущать.

США просто обязаны делать то, что не делает президент Украины.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:43 Ответить
Вот и мне удивительно. ОПа =ФСБ. Это все знают, но всех всё устраивает? Вобще сложилось какое-то странное положение. По правилам - импичмент, но у нас ЗЕшобла и дальше гробит Украину и все спокойны. Раз помитинговали на том всё и закончилось. Какой-то сюрр
показать весь комментарий
08.12.2021 09:40 Ответить
А навіщо їм згадувати Крим? Там крисчани ще не вилікувалися від заразної хвороби "русский мир". Хай виліковуються і потім подивимося. Головне що після тих бактерій більшість українців вакцинувалися і не допустять ту заразу далі. Про окуповані території Донецької і Луганської областей навіть не пишу, бо там кацапи нічого розвивати не будуть, вони донищать шахти і примусять даунбасівців виїхати за Урал, щоб поселитися серед китайців і ще на пару років зберегти ті землі від повзучої мирної окупації китайцями. Біль адекватні давно виїхали на підконтрольні Україні землі і на захід. Даунбаські землі кацапи випалять, для них то є плацдарм для нападу і полігон для випробовування зброї.
показать весь комментарий
08.12.2021 08:48 Ответить
я трошки інше мав на увазі....(
показать весь комментарий
08.12.2021 08:59 Ответить
А знаєте,що цікаво? США, Європа навіть Китай реагує на агресію раші заявами про підтримку України, а жиди? Постійно розмови про голокост, монументи, Умань засирають, менори бл... наставляють де не потрібно, агов ви де? Жидва бл...
показать весь комментарий
08.12.2021 08:51 Ответить
На заводах их точно нет
показать весь комментарий
08.12.2021 08:55 Ответить
***** непередбачуване
показать весь комментарий
08.12.2021 09:18 Ответить
Агресія є агресія, хоч обмежена, хоч масштабна. Свиня, поки по рилу не отримає, буде і далі сунути своє рило.
показать весь комментарий
08.12.2021 09:18 Ответить
Судя по количеству грузовиков, доставляемых в место расположения ихтамнетов, Вовке ну очень хочется двинуть на Украину. Прям пищит как хочется. Предсказать не возьмусь, но думаю он попытается что то такое провернуть. Мозги же ботоксом заплыли уже. Но на масштабную операцию он вряд ли решится. Да и ихтамнеты уже провонялись там под Ростовом в палатках жить.
показать весь комментарий
08.12.2021 09:35 Ответить
Тут все вірно сказав пан Вершбоу. Розумово обмежене йухло дійсно може почати обмежену агресію проти України. Але якщо у йухла дах з'їде повністю, то можлива і повна агресія.
показать весь комментарий
08.12.2021 12:50 Ответить
 
 