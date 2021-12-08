В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине зафиксированы 9371 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 12 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки!
За сутки 7 декабря в Украине:
зафиксированы 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 809, медработников - 175);
199 765 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2998 человек;
летальных случаев - 450;
выздоровели - 26 804 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 3 519 981 человек;
выздоровели - 3 109 423 человека;
летальных случаев - 89 436;
проведено ПЦР-тестирований - 16 160 332.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. В общей сложности проведены 25 947 664 прививки", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Надіюсь наша влада візьме приклад з поляків і просто скопіює готові рішення , задля порятунку людських життів та подолання наслідків пандемії .
Ні, не пробували.
Івермектин 1℅-й три дні по 2мл випити на воду і вуаля - ніякого ковіду не залишається сліду.
ivermec.space/wiki
Але ми нє іщєм льогкіх путєй (с)
Це нахабна брехня.
> "ivermec.space/wiki"
А це банальна реклама.
Спам.
Всі мої знайомі, в тому числі я, хто лікував ковід та пост-ковідний синдром Івермектином, мають чудові результати - виліковується причина ковіду, тому всі симптоми щезають.
Раз так, причиною ковіду-19 та всеможливих його варіантів, які гарячково намагається зараз виготовити та розпіарити фарм-мафія, є паразит. Скоріше за все, генетично модифікований гельмінт, який розмножується у легенях, як і абсолютна більшість його природніх родичів.
Відтак, пояснюються не тільки всі симптоми ковіду, а й дивний спосіб охоплення так званими хвилями зараження, при якому люди всередині сімей та тісних колективів не заражають один одного, а хворіють з інтервалами у кілька місяців або не хворіють зовсім.
Етіологія гельмінта пояснює фіаско застосування антибіотиків та інколи навіть гормонів, бо на нього вони не діють, лише гасять реакцію імунної системи людини, примушуючи її змиритися зі співжиттям з цим паразитом.
Хто має очі, той бачить. Хто має розум,той лікується - замість того, щоб колотися шмурдяком, від якого люди гинуть або поступово стають каліками.
Вибач, дружочєк, але гельмінт у даному випадку ти - в тебе його мозок. В світі валом країн, які клали болта на патенти та обмеження, та синтезували напівлегальні дженерікі відомих фармпрепаратів. Це призводить до значного зменшення вартості лікування. Наприклад, в Індія може запропонувати курс в десять разів дешевше ніж США. Тому якщо івермектин мав би ефект та не мав би побічних ефектів, країни третьго світу використовували би його у промислових масштабах. Але ні, не використовують. Тому що івермектин в безпечних для людини дозах не має терапевтичного ефекту проти ковіду.
Я офігеваю з нашого наріду - вакцина, яку використовують в ЄС та США в них "експериментальна жижа, йа ніхачу чтоби надамной праваділі опіті!!!". Але відвертий ветпрепарат з побочкою вони хавають "ну сматриті онжі памагаіт!!". Чюдєса.
Хоча, до австрійців, кольорі збираються на 4 місяці ув'язнювпти за відмову від вакцинації, полякам ще далеко...
"82 % померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.
лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%" - а хто там зараз в чергу на вакцинацію за сертифікатом - пенсіонери чи молодь, яким на роботу треба їздити?