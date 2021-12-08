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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 9371 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 12 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки!

За сутки 7 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 зафиксированы 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 809, медработников - 175);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 199 765 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые выяснили, что вакцина Pfizer в 40 раз менее эффективна против "Омикрона"

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 госпитализированы - 2998 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 летальных случаев - 450;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 выздоровели - 26 804 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 заболели - 3 519 981 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 выздоровели - 3 109 423 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 летальных случаев - 89 436;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований - 16 160 332.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. В общей сложности проведены 25 947 664 прививки", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели 13

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Топ комментарии
+5
Чому не подаєте інформацію по госпіталізованим і померлим в розрізі за віком???

"82 % померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.
лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%" - а хто там зараз в чергу на вакцинацію за сертифікатом - пенсіонери чи молодь, яким на роботу треба їздити?
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08.12.2021 16:43
+2
Скільки померло від інфарктів і інсультів??
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08.12.2021 10:53
+2
Суммарно от болезней сердечно-сосудистой системы в Украине каждый день умирает 1000-1100 человек.
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08.12.2021 13:04
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Скільки померло від інфарктів і інсультів??
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08.12.2021 10:53 Ответить
Нисколько. Всё выжили.
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08.12.2021 11:24 Ответить
Не має таких хвороб. Тільки святий ковід і апостол иого Ляшко
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08.12.2021 11:38 Ответить
Суммарно от болезней сердечно-сосудистой системы в Украине каждый день умирает 1000-1100 человек.
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08.12.2021 13:04 Ответить
Неправда. До ковида общая смертность от всех причин составляла чуть меньше 1600 в день. (1592 в день в 2019). А там только все виды онкологии по 250-270 в день дают.
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08.12.2021 13:16 Ответить
Вчора почув по радіо PR-24 , що з 15го грудня Польща вводить драконівські обмеження до антиваксерів . Як бідкався один польський антиваксер : Тераз попросту ніедасіе жить без щепіонкі .
Надіюсь наша влада візьме приклад з поляків і просто скопіює готові рішення , задля порятунку людських життів та подолання наслідків пандемії .
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08.12.2021 13:29 Ответить
А профілактику і лікування від ковіду?
Ні, не пробували.
Івермектин 1℅-й три дні по 2мл випити на воду і вуаля - ніякого ковіду не залишається сліду.
ivermec.space/wiki
Але ми нє іщєм льогкіх путєй (с)
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08.12.2021 14:08 Ответить
Ще кажуть , дуже допомагає від ковіду - розбивати головою горіх . Кокосовий . Пробуйте .
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08.12.2021 15:01 Ответить
> "Івермектин 1℅-й три дні по 2мл випити на воду і вуаля - ніякого ковіду не залишається сліду."

Це нахабна брехня.

> "ivermec.space/wiki"

А це банальна реклама.
Спам.
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08.12.2021 18:03 Ответить
Дуже змістовно
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08.12.2021 19:42 Ответить
Івекмектин досліджувався багато разів - в прийнятних для людини (а не тварини, бо це ветпрепарат) дозах він ефекту не має. Все.
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08.12.2021 21:25 Ответить
Все? А я думаю, що скоро для вас буде "все".
Всі мої знайомі, в тому числі я, хто лікував ковід та пост-ковідний синдром Івермектином, мають чудові результати - виліковується причина ковіду, тому всі симптоми щезають.
Раз так, причиною ковіду-19 та всеможливих його варіантів, які гарячково намагається зараз виготовити та розпіарити фарм-мафія, є паразит. Скоріше за все, генетично модифікований гельмінт, який розмножується у легенях, як і абсолютна більшість його природніх родичів.
Відтак, пояснюються не тільки всі симптоми ковіду, а й дивний спосіб охоплення так званими хвилями зараження, при якому люди всередині сімей та тісних колективів не заражають один одного, а хворіють з інтервалами у кілька місяців або не хворіють зовсім.
Етіологія гельмінта пояснює фіаско застосування антибіотиків та інколи навіть гормонів, бо на нього вони не діють, лише гасять реакцію імунної системи людини, примушуючи її змиритися зі співжиттям з цим паразитом.
Хто має очі, той бачить. Хто має розум,той лікується - замість того, щоб колотися шмурдяком, від якого люди гинуть або поступово стають каліками.
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09.12.2021 00:03 Ответить
> "Раз так, причиною ковіду-19 та всеможливих його варіантів, які гарячково намагається зараз виготовити та розпіарити фарм-мафія, є паразит. Скоріше за все, генетично модифікований гельмінт... "

Вибач, дружочєк, але гельмінт у даному випадку ти - в тебе його мозок. В світі валом країн, які клали болта на патенти та обмеження, та синтезували напівлегальні дженерікі відомих фармпрепаратів. Це призводить до значного зменшення вартості лікування. Наприклад, в Індія може запропонувати курс в десять разів дешевше ніж США. Тому якщо івермектин мав би ефект та не мав би побічних ефектів, країни третьго світу використовували би його у промислових масштабах. Але ні, не використовують. Тому що івермектин в безпечних для людини дозах не має терапевтичного ефекту проти ковіду.

Я офігеваю з нашого наріду - вакцина, яку використовують в ЄС та США в них "експериментальна жижа, йа ніхачу чтоби надамной праваділі опіті!!!". Але відвертий ветпрепарат з побочкою вони хавають "ну сматриті онжі памагаіт!!". Чюдєса.
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09.12.2021 01:18 Ответить
Й до купи - івермектин теж далеко не безкоштовний, його треба виробляти та, відповідно, купувати. Це означає, що є відповідні виробники. Але же вони ні разу нє заінтєрєсовани в продажах. Щови-щови, це же бджілкі святі, ніразу не фарммафія.
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09.12.2021 01:34 Ответить
Невже подарок на не_ваециновпність впровадять?
Хоча, до австрійців, кольорі збираються на 4 місяці ув'язнювпти за відмову від вакцинації, полякам ще далеко...
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08.12.2021 14:31 Ответить
Чому не подаєте інформацію по госпіталізованим і померлим в розрізі за віком???

"82 % померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.
лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%" - а хто там зараз в чергу на вакцинацію за сертифікатом - пенсіонери чи молодь, яким на роботу треба їздити?
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08.12.2021 16:43 Ответить
Родичка потрапила до лікарні з 30-відсотковою пневмонією у важкому стані, так її 3 дні не лікували зовсім, жодного уколу чи таблетки, тільки кисень. І при цьому лікарі у телефон вішали локшину, що у них всі препарати є, лікування отримує і нічого не потрібно.
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08.12.2021 17:31 Ответить
У 6-й КМКЛ, 2-ге інфекційне відділення, 3 дні, поки не перевели в інше відділення і там почали лікувати. Через таку затримку ледве не поповнила статистику. Так це в Києві, під носом у центральної преси, у 15 хвилинах від міністерства. Виходить маріонеткам поставили задачу не лікувати, а заганяти на вакцінацію. І їм чим гірша статистика тим ліпше звітувати сюзерену про відсоток вакцинованих.
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08.12.2021 17:52 Ответить
 
 