В Украине за сутки от COVID-19 умерли 450 человек, зафиксированы 9371 новый случай заражения, 26 804 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 9371 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 12 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки!

За сутки 7 декабря в Украине:

зафиксированы 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 809, медработников - 175);

199 765 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2998 человек;

летальных случаев - 450;

выздоровели - 26 804 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 519 981 человек;

выздоровели - 3 109 423 человека;

летальных случаев - 89 436;

проведено ПЦР-тестирований - 16 160 332.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. В общей сложности проведены 25 947 664 прививки", - рассказали в Минздраве.







