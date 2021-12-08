За сутки в мире от COVID-19 умерло около 8 тыс. человек. Украина – в пятерке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 декабря в мире зарегистрировали 601 868 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7 997 человек (вчера – 5 772).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 267 435 588 случаев инфицирования, из них 601 868 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерло уже 5 287 412 человек, из них 7 997 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 240,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 3-ю в Европе.



