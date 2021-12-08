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За сутки в мире от COVID-19 умерло около 8 тыс. человек. Украина – в пятерке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в мире от COVID-19 умерло около 8 тыс. человек. Украина – в пятерке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 декабря в мире зарегистрировали 601 868 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7 997 человек (вчера – 5 772).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 267 435 588 случаев инфицирования, из них 601 868 только за минувшие сутки.

За сутки в мире от COVID-19 умерло около 8 тыс. человек. Украина – в пятерке лидеров по летальным случаям 01

От осложнений, вызванных вирусом, умерло уже 5 287 412 человек, из них 7 997 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 240,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

За сутки в мире от COVID-19 умерло около 8 тыс. человек. Украина – в пятерке лидеров по летальным случаям 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 3-ю в Европе.

За сутки в мире от COVID-19 умерло около 8 тыс. человек. Украина – в пятерке лидеров по летальным случаям 03
За сутки в мире от COVID-19 умерло около 8 тыс. человек. Украина – в пятерке лидеров по летальным случаям 04

Автор: Анастасія Потіха
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Станом на ранок 8 грудня у світі зареєстрували 601 868 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7 997 осіб Джерело: https://censor.net/ua/n3303946

уже ничего не вызывают эти цифры, за сутки в мире умирает под 170т человек, на утро среды уже умерло 64т https://www.worldometers.info/ru/
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08.12.2021 09:31 Ответить
Штош, оказаться между проколотыми больше, чем впополам и исчо больше, чем 70% не так уж и печально.
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08.12.2021 10:26 Ответить
Что ж они так стесняются первого места? Это же в абсолютных цифрах на 3 и 4 местах, а не в относительных.
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08.12.2021 11:33 Ответить
 
 