Эпидзонирование Украины: Киев и 13 областей в "желтой" зоне, уровень COVID-госпитализации превышен в трех регионах, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 8 декабря в "желтой" зоне эпидемической опасности находятся столица и 13 областей. На красном уровне остаются 10 регионов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К "желтому" уровню эпидопасности отнесены Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

На "красном" уровне эпидопасности остаются Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

На "оранжевом" уровне одна область – Донецкая.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по состоянию на 7 декабря по стране составляет 400 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости – 586 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Полтавской – 670, Волынской – 617 областях на 100 тыс. населения.

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По состоянию на 7 декабря уровень госпитализаций по стране составляет 46,5, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций составляет 40,8 на 100 тысяч населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в трех регионах страны – Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

По состоянию на 7 декабря ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19. Так, по стране этот показатель составляет 39,5% при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 37%.