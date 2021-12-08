СМИ обнародовали список жертв и тяжело травмированных в ужасном ДТП в Черниговской области

Появился список 13 погибших и 7 пострадавших в ДТП с маршруткой, которое накануне произошло возле Брусилова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, список обнародовал местный сайт Чеline.

В страшной автокатастрофе под Черниговом вчера погибли 13 человек, 7 тяжело травмированы. Появился список с фамилиями погибших и борющихся за жизнь в больницах. Личность одного человека из числа погибших не установлена.

Издание отмечает, что список предоставила главный специалист по информационной деятельности Плисковского сельского совета Наталья Демусенко.

Впрочем, официальной информации по списку погибших и пострадавших пока нет.







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Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.