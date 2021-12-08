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СМИ обнародовали список жертв и тяжело травмированных в ужасном ДТП в Черниговской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СМИ обнародовали список жертв и тяжело травмированных в ужасном ДТП в Черниговской области

Появился список 13 погибших и 7 пострадавших в ДТП с маршруткой, которое накануне произошло возле Брусилова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, список обнародовал местный сайт Чеline.

В страшной автокатастрофе под Черниговом вчера погибли 13 человек, 7 тяжело травмированы. Появился список с фамилиями погибших и борющихся за жизнь в больницах. Личность одного человека из числа погибших не установлена.

Издание отмечает, что список предоставила главный специалист по информационной деятельности Плисковского сельского совета Наталья Демусенко.

Впрочем, официальной информации по списку погибших и пострадавших пока нет.

СМИ обнародовали список жертв и тяжело травмированных в ужасном ДТП в Черниговской области 01

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Как сообщалось, 7 декабря около 7:55 вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", в результате чего 13 человек погибли.

Автор: Наталя Джума
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Біда! Царство небесне загиблим, швидкого одужання постраждалим...
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08.12.2021 11:18 Ответить
A very nice blog, I like the way you share very honestly, and interestingly, through my blog I learned a lot of things. atari breakout
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08.12.2021 12:52 Ответить
 
 