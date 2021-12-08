За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 26 человек, выявили 1519 новых случаев. Среди заболевших более 100 детей, – Кличко. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1519 больных коронавирусом. 26 человек скончались.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Фейсбук.
"1519 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 26 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 7762 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 308 801", – сообщил Кличко.
Заболели за прошедшие сутки: 843 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 573 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет. А также 49 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 54 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
Среди умерших: 15 женщин от 37 до 94 лет и 11 мужчин от 43 до 83 лет.
В больницы столицы госпитализировали 113 больных коронавирусом и 80 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1775 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 272 237 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 318, в Днепровском - 220, в Дарницком и Святошинском районах - по 165 случаев", - отметил Кличко.
Пожалуйста, подождите...