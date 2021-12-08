План Банковой фальсифицировать конкурс на главу САП отбит, у Татарова остался один сценарий - срывать через ОАСК, - Шабунин

Офису Президента не удалось фальсифицировать конкурс на назначение руководителя САП. Теперь они попытаются сорвать его через ОАСК.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"План Банковой фальсифицировать конкурс на руководителя САП отбит, у Татарова остался только один сценарий - срывать весь конкурс через ОАСК", - пишет он.

"После двухмесячной волокиты, срыва заседаний, проплаченных митингов, хамства международным партнерам и прочего треша татаровская часть конкурсной комиссии таки поставила баллы за предыдущий этап", - добавляет глава ЦПК.

По данным Шабунина, в итоге разрыв между детективом НАБУ Клименко и прокурором Офиса генпрокурора Синюком увеличился и составляет 21 балл.

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"Математически, это гарантированная победа первого и вот почему", - отмечает он и приводит свои аргументы:

- В конкурсе остался только один этап – собеседование, за которое каждый из кандидатов может получить максимум 25 баллов.

- Даже если татаровцы пойдут в беспредел и поставят Клименко - 0, а Синюку - 25, то оценки (какие бы они ни были) в зависимости от части комиссии не позволяют сфальсифицировать разрыв в 21 балл.

"А это значит, что у Банковой остается только один способ сорвать конкурс - решением послушного ОАСК, который Зеленский, напомню, уже полгода безотлагательно ликвидирует. Собственно, именно для реализации этого сценария татаровцы настояли на проведении собеседования аж 21 декабря", - добавляет Шабунин и обещает подробнее об этом плане уничтожения конкурса решением ОАСК написать позже.

"Сейчас это уже не о САП, а о соблюдении Зеленским обещания, данного Байдену. Это о цене слова президента в глазах главного союзника безопасности Украины. Как думаете, осознавая все последствия, Зеленский таки сорвет конкурс решением ОАСК?", - задается он вопросом напоследок.