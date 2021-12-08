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Новости Политика Украины
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План Банковой фальсифицировать конкурс на главу САП отбит, у Татарова остался один сценарий - срывать через ОАСК, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

План Банковой фальсифицировать конкурс на главу САП отбит, у Татарова остался один сценарий - срывать через ОАСК, - Шабунин

Офису Президента не удалось фальсифицировать конкурс на назначение руководителя САП. Теперь они попытаются сорвать его через ОАСК.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"План Банковой фальсифицировать конкурс на руководителя САП отбит, у Татарова остался только один сценарий - срывать весь конкурс через ОАСК", - пишет он.

"После двухмесячной волокиты, срыва заседаний, проплаченных митингов, хамства международным партнерам и прочего треша татаровская часть конкурсной комиссии таки поставила баллы за предыдущий этап", - добавляет глава ЦПК.

По данным Шабунина, в итоге разрыв между детективом НАБУ Клименко и прокурором Офиса генпрокурора Синюком увеличился и составляет 21 балл.

Также читайте: Финальные собеседования кандидатов на должность руководителя САП намечены на 21 декабря

"Математически, это гарантированная победа первого и вот почему", - отмечает он и приводит свои аргументы:

- В конкурсе остался только один этап – собеседование, за которое каждый из кандидатов может получить максимум 25 баллов.

- Даже если татаровцы пойдут в беспредел и поставят Клименко - 0, а Синюку - 25, то оценки (какие бы они ни были) в зависимости от части комиссии не позволяют сфальсифицировать разрыв в 21 балл.

"А это значит, что у Банковой остается только один способ сорвать конкурс - решением послушного ОАСК, который Зеленский, напомню, уже полгода безотлагательно ликвидирует. Собственно, именно для реализации этого сценария татаровцы настояли на проведении собеседования аж 21 декабря", - добавляет Шабунин и обещает подробнее об этом плане уничтожения конкурса решением ОАСК написать позже.

"Сейчас это уже не о САП, а о соблюдении Зеленским обещания, данного Байдену. Это о цене слова президента в глазах главного союзника безопасности Украины. Как думаете, осознавая все последствия, Зеленский таки сорвет конкурс решением ОАСК?", - задается он вопросом напоследок.

План Банковой фальсифицировать конкурс на главу САП отбит, у Татарова остался один сценарий - срывать через ОАСК, - Шабунин 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Замість того, щоб готуватись до війни і нарощувати силу, ********* ніяк не може відірватись від корита.
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08.12.2021 11:30
+8
Слова "зеленський" і "усвідомлює наслідки" - непоєдані.
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08.12.2021 11:38
+7
"Зараз це вже не про САП, а про дотримання Зеленським обіцянки, даної Байдену. Це про ціну слова президента в очах головного безпекового союзника України.

Як думаєте, усвідомлюючи всі наслідки, Зеленський таки зірве конкурс рішенням ОАСК?", - порушує питання він наостанок."

Джерело: https://censor.net/ua/n3303986

Зєля відволікає лохів від того, що творять його подільники татаров та єрмак, новими відосиками біля тренажерів.
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08.12.2021 11:34
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Не Лохи выборы будут полностью фальсифицировать. По-честному с ними никак. Только раком ставить
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08.12.2021 11:29 Ответить
А они умножат Клименко на 0. И тогда разница составит не 21 бал, а целую бесконечность балов.
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08.12.2021 11:29 Ответить
Нічого не вийде . Просто відтягують час, щоб татаров діла порішав в Україні і звалив
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08.12.2021 11:29 Ответить
Замість того, щоб готуватись до війни і нарощувати силу, ********* ніяк не може відірватись від корита.
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08.12.2021 11:30 Ответить
"Зараз це вже не про САП, а про дотримання Зеленським обіцянки, даної Байдену. Це про ціну слова президента в очах головного безпекового союзника України.

Як думаєте, усвідомлюючи всі наслідки, Зеленський таки зірве конкурс рішенням ОАСК?", - порушує питання він наостанок."

Джерело: https://censor.net/ua/n3303986

Зєля відволікає лохів від того, що творять його подільники татаров та єрмак, новими відосиками біля тренажерів.
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08.12.2021 11:34 Ответить
Ці вороги у разі війни одразу перейдуть на бік Путлера.
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08.12.2021 11:34 Ответить
Слова "зеленський" і "усвідомлює наслідки" - непоєдані.
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08.12.2021 11:38 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває !!!))))
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08.12.2021 11:46 Ответить
время торчка на исходе
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08.12.2021 11:47 Ответить
Да. Но представляете, сколько еще за 2,5 года можно нагадить?
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08.12.2021 11:52 Ответить
є великі шанси що 7.5 років.
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08.12.2021 12:05 Ответить
Угу. На киче . Но мне понравилось, о ком вы подумали при слове "торчок"
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08.12.2021 12:15 Ответить
не треба недооцінювати ступінь тупизни. Я не хочу щоб він хвилину, секунду, наносекунду обіймав посаду президента. Але ж в України мільйони оленів, небритих і не голених.
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08.12.2021 12:52 Ответить
А може краще закрити Денисову?

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08.12.2021 11:51 Ответить
Гнид не забороняют ,їх чавлять !!!)))
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08.12.2021 11:54 Ответить
Это сайт Миротворец -- гнида, что ли?
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08.12.2021 12:31 Ответить
Офшорник продолжает саботировать судейскую реформу, ждет физическое вмешательства.
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08.12.2021 11:57 Ответить
 
 