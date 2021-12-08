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Путин накапливает войска у границ Украины из-за провала российской политики по Донбассу, - Хербст

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин накапливает войска у границ Украины из-за провала российской политики по Донбассу, - Хербст

Россия сконцентрировала у украинских границ огромные силы – которых хватит для начала полномасштабной войны – из-за провала российской политики в отношении Донбасса.

Об этом заявил посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского Форума по безопасности и Атлантического Совета (Вашингтон), посвященной итогам телефонного разговора Президента США Джозефа Байдена с Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин это делает из-за того, что на Донбассе ничего не меняется, и его политика не достигла тех целей, которые ставила перед собой", - пояснил экс-посол.

Хербст отметил, что администрация США очень быстро, очень оперативно и эффективно ответила на это.

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"Были и частные предупреждения, и официальные предупреждения, затем последовали публичные предупреждения. И были очень серьезные консультации со странами-союзниками", - добавил он.

В то же время, подчеркнул Хербст, сейчас существует поддержка со стороны Евросоюза по поводу санкций и их усиления, если Москва решит все-таки напасть на Украину еще раз.

Также экс-посол назвал спекуляциями разговоры о том, что США якобы намерены поддерживать хорошие отношения с Россией для противодействия Китаю.

"Я думаю, что те, кто говорит, что нужно мириться с Россией, не находят ответа в политикуме в Вашингтоне. Мы видим, что то, что говорили, что Байден даст какие-то заверения в красных линиях Путину, это не сбылось. ... Путин пытается нас запугать в смысле кибератак, а Украину в смысле накопления войск и военной техники", – сказал он.

Хербст подчеркнул, что США проводят последовательную политику по поводу российской агрессии и будут продолжать ее в дальнейшем.

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Автор: Наталя Джума
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08.12.2021 11:31 Ответить
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08.12.2021 11:48 Ответить
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08.12.2021 11:49 Ответить
одна кабинка для джентльменов народной республики (днр), другая для леди народной республики (лнр)
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08.12.2021 12:00 Ответить
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08.12.2021 11:51 Ответить
Рейган успешно разгромил империю зла 8 декабря 1991 года,Байден разрушит империю КГБшного гофна,Мир вздохнет с облегчением...
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08.12.2021 11:53 Ответить
Лівацькому маразматику Байдену до Рейгана, як до неба рачки.
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08.12.2021 12:07 Ответить
тогда только одна Ненси чего стоила
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08.12.2021 12:52 Ответить
Коли прочитала про "позитивні"перемовини між путлером та Байденом, так і подумалося, якщо окрім жартів на перемовинах мацьковскому вбивці більш немає чим похвалитися то кремлівський пацюк загнаний в кут. Якби США здало Україну, орди на кордонах вже не було би.
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08.12.2021 11:53 Ответить
https://youtu.be/W9A-2A3YKb4..Александр Кушнарь..Путлер проиграл...
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08.12.2021 11:56 Ответить
Весь мир видит как наша армия бьёт кацапов.
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08.12.2021 11:57 Ответить
Макс...ты прав...Ольга ********* с 2016 года поливает грязью Украину своим СкреПОНОсом...,раньше ее бред для меня был смешным...,на сегодня,эта Мымра стала самая тупая и злая из всех Мавзолейных пропагандонов...
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08.12.2021 12:02 Ответить
Почему они всегда говорят типа Путин описался азаза тратата... седые престарелые дяди как маленькие обиженные дети. Разве это серьезная аналитика? Чтобы они не сказали, всегда в таком тоне.
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08.12.2021 13:03 Ответить
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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08.12.2021 13:04 Ответить
 
 