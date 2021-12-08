Орбан в прощальном письме Меркель впервые назвал ситуацию на Донбассе "российско-украинской войной"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель прощальное письмо, поскольку сегодня Бундестаг выбирает ее преемника. В сообщении чиновник впервые признал, что ситуация на Донбассе – это война между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

"Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны", - цитирует пресс-служба венгерского правительства обращение Орбана в Меркель.

То, что в письме канцлеру премьер впервые использовал термин "российско-украинская война" отметило издание Infopost. Там рассказали, что начиная с 2014 года, Орбан ни разу в публичных высказываниях не называл так ситуацию на Донбассе.

Кроме того, подобную формулировку не часто можно встретить и во время выступлений венгерских политиков или лидеров страны. Даже самые либеральные и западные медиа чаще всего используют слова "конфликт на Донбассе", "конфликт на востоке Украины", и как максимум "российско-украинский конфликт".

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