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Орбан в прощальном письме Меркель впервые назвал ситуацию на Донбассе "российско-украинской войной"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Орбан в прощальном письме Меркель впервые назвал ситуацию на Донбассе

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель прощальное письмо, поскольку сегодня Бундестаг выбирает ее преемника. В сообщении чиновник впервые признал, что ситуация на Донбассе – это война между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

"Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны", - цитирует пресс-служба венгерского правительства обращение Орбана в Меркель.

То, что в письме канцлеру премьер впервые использовал термин "российско-украинская война" отметило издание Infopost. Там рассказали, что начиная с 2014 года, Орбан ни разу в публичных высказываниях не называл так ситуацию на Донбассе.

Кроме того, подобную формулировку не часто можно встретить и во время выступлений венгерских политиков или лидеров страны. Даже самые либеральные и западные медиа чаще всего используют слова "конфликт на Донбассе", "конфликт на востоке Украины", и как максимум "российско-украинский конфликт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин накапливает войска у границ Украины из-за провала российской политики по Донбассу, - Хербст

Автор: Анастасія Потіха
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В связи с уходом консервы Фрау Риббентроп этот трижды ****** "обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами." (с)
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08.12.2021 11:37 Ответить
Флешмоб уйобіків?)
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08.12.2021 11:40 Ответить
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08.12.2021 11:42 Ответить
Гарне послання прокремлівській повії Меркель, мад яри хоть щось зробилли по людські
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08.12.2021 11:43 Ответить
а завтра не скаже що обмовився????
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08.12.2021 11:56 Ответить
Все этот ****** знает. Как и то что деньги не пахнут, даже деньги *****
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08.12.2021 12:02 Ответить
даже до таких е*анатов начинает доходить, что ***** все таки и правда *****, и что "пенсия" от "грязьпрома", как у швайнмайера, очень сильно воняет.
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08.12.2021 12:10 Ответить
гавно не тонет
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08.12.2021 12:34 Ответить
Мудак, что ему мешает назвать это агрессией.
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08.12.2021 12:48 Ответить
В далёком 1968 году именно танки с ГДР приехали подавлять венгерское восстание.
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08.12.2021 13:06 Ответить
По видимому, ВВП разрешил. А разрешил, по видимому, потому что собирается сворачивать проект "ихтамнет"
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08.12.2021 19:41 Ответить
 
 