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Опасения России по поводу расширения инфраструктуры НАТО безосновательны, поскольку это уже произошло, - Пайфер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Опасения России по поводу расширения инфраструктуры НАТО безосновательны, поскольку это уже произошло, - Пайфер

Решение президента России Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину приведет к применению жестких экономических санкций, которые будут включать закрытие "Северного потока-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол США в Украине в 1998-2000 годах Стивен Пайфер во время онлайн-дискуссии Киевского Форума по безопасности и Атлантического Совета, посвященной итогам телефонного разговора Президента США Джозефа Байдена с Владимиром Путиным.

"В этом разговоре вы видели, что позже Белый дом сказал, что будут применены сильные экономические и другие меры для того, чтобы остановить агрессивную политику России. Я не знаю, увидим ли мы больше деталей и подробностей относительно таких шагов и мер официально, но в том, что касается экономических санкций, всегда говорят о "Северном потоке-2", – рассказал экс-посол.

Пайфер отметил, что понимает позицию Германии по этому вопросу, но напомнил, что страна отметила, если будет военная агрессия против Украины, они тоже будут готовы закрыть проект "Северный поток-2", чтобы показать цену агрессору.

Также он подчеркнул, что опасения России по поводу расширения инфраструктуры НАТО безосновательны, поскольку это уже произошло.

"Эта инфраструктура уже существует у их границ в Балтике, где расположены войска НАТО. И если будет нападение на Украину, тогда все восточные члены Альянса будут просить дополнительной помощи, и можно сказать, что мощь НАТО на границах России только усилится", - пояснил экс-посол.

Кроме того, Стивен Пайфер высказался за более тесное сотрудничество США и ЕС в отношении агрессивной политики России и назвал неприемлемыми попытки России влиять на выбор Украины, в частности, касательно ее стремления вступить в НАТО.

Также читайте: Путин накапливает войска у границ Украины из-за провала российской политики по Донбассу, - Хербст

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Та коли ж він зупинив ? Якщо там все було добудовано.
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08.12.2021 11:53
+3
При Трампі СП-2 був побудований на 95% єслічо.
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08.12.2021 11:57
+2
Як зупинив , якщо Північний потік 2 добудували і ніякі санкції не помішали? Банден зняв санкції бо північний потік 2 добудували і в них немає ніякого смислу.
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08.12.2021 11:55
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Зацените разинцу. Трамп остановил Северный Поток - 2 санкциями. Байден: снял все санкции и посылает месседж: если вы зальете всю Украину кровью, то мы заблокируем Северный Поток 2.
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08.12.2021 11:53 Ответить
Та коли ж він зупинив ? Якщо там все було добудовано.
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08.12.2021 11:53 Ответить
Як зупинив , якщо Північний потік 2 добудували і ніякі санкції не помішали? Банден зняв санкції бо північний потік 2 добудували і в них немає ніякого смислу.
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08.12.2021 11:55 Ответить
При ком его добудували?
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08.12.2021 11:56 Ответить
При Трампі.
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08.12.2021 11:57 Ответить
А на деле при Байдене. Он отказывался вводить против него санкции и лоббировал их исключение из оборонного бюджета, чтобы не портить отношения с Германией, которая двумя руками и ногами за этот проект.
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08.12.2021 12:02 Ответить
Не ганьбіться незнанням питання.
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08.12.2021 12:11 Ответить
При Трампе не было угроз вторжения России, зато они есть сейчас, при развалюхе Байдене.
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08.12.2021 12:49 Ответить
це зрада ?
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08.12.2021 11:57 Ответить
При Трампі СП-2 був побудований на 95% єслічо.
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08.12.2021 11:57 Ответить
Построенный на 95% - это построенный на 0%. Байден открыто лоббировал изьятие любых серьезных санкций против этого проекта, чтобы угодить Меркель.
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08.12.2021 12:00 Ответить
три трампе построили 95% (какие санкции )...... Байден дал достроить , а не запустить - и свп стал средством манипуляции в большей степени против запоребрика .... так что не неси чушь
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08.12.2021 12:14 Ответить
При Трампе был ролностью разрушено единство решений стран НАТО и США в решениях против Росии, а что сейчас - смотрите ниже ШВЕЦА
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08.12.2021 12:28 Ответить
Там же - встречи нормандского формата начнутся после отведения расистских войск
Там же - о кончине замыслов -хотелок по формуле Штанмайера и продолжение минского формата после отведения войск рашистов
Там же -остается усиленный контроль НАТО самолетами разведчиками над Крымом, там же - усиление стран НАТО обеспечениями быстрейшего реагирования на агрессию рашистов
Там же - абсолютная договоренность с новым "меркелем" в Германии по согласованным действиям с отключением СП-2
Там же Там же... Там же ...

И на фоне разбора от Швеца, если послушать ************ , кроме нервных смешков и издевок О ПОБЕДЕ УХЙЛА НИ СЛОВА!!!
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08.12.2021 12:43 Ответить
да уже часа три как посмотрел
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08.12.2021 13:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2awGx_FrdWk

Внятно-оптимистичный анализ рез-тов встречи в интерпритации Швеца !!!

Как беснуется в нервном хихиканье ********* -оптимизи Швеца не блеф
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08.12.2021 12:26 Ответить
Путін затіяв перекидання десятків тисяч своїх військ і металолому до кордонів з Україною, щоб налякати захід і Банден йому пообітцяв, що Укаїну не приймуть в НАТО. А Байден сказав, можеш нападати але тоді ми дамо Україні саме ******* озброєння і будемо допомогати всім чим зможемо і твоїй армії вагінка.
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08.12.2021 11:59 Ответить
Кацапы только проснулись. Да мы уже одной ногой в НАТО, ещё немного и мы вообще вступим.
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08.12.2021 12:01 Ответить
Пайфер зазначив, що розуміє позицію Німеччини в цьому питанні, але нагадав, що країна зазначила, якщо буде військова агресія проти України, вони теж будуть готові закрити проект "Північний потік-2", щоби показати ціну агресорові. Німці такі ж брехуни , як і окупант України ."Північний потік" ,є ціна котру заплатить ЄС окупанту України за часткову окупацію України і за так звані "санкції"
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08.12.2021 12:13 Ответить
Raska postavili Iskanderi v Kalingrade eto nastuptelnoje oruzyje v Evropu pod pricelom i Germanija,a sami kricat sto nemozno otvetit tem ze ,realno durakov icet.Toze i Nato ne imejem ukazyvat granici.Pocemu Biden nesprosil pro Belorus,kakoje tam ruskije vojska poajavilis ecio i jadernyje oruzyje?Kto takoj lukosenko tak ze nado bylo sprosit,gde menije opoziciji i naroda?Tut bolse voprosov k fasistkoje raske cem NAto protvizenyje Ukrainu ili Gruziju.Vopros pocemu donbase vydajut pasporta dlia zyvotnix s ruskim mirom na ume?
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08.12.2021 12:27 Ответить
От тільки не треба Пайферу включати дурника..."Побоювання" Росіі стосувались лише України...Україна для Росіі це і історія,і людські резерви,і майбутнє...Без України Росія перетвориться в чисто азіатську країну,розбавлену зі сходу монголоїдними расами і ісламом з півдня...Недаремно Путін ще на початку своєї каденціі казав - "мы обязательно с Украиной встретимся на каком - то отрезке истории.Потому что мы один народ"...Боюсь,що цей "отрєзок історіі" вже не за горами...
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08.12.2021 12:38 Ответить
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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08.12.2021 13:00 Ответить
Путлер заболтал ситуацию на Донбассе,чтобы о Крыме не вспоминали...,типичная Гэбнявая фишка...
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08.12.2021 13:09 Ответить
Іншими словами-лапатнікі запізно всрались,хоча вони вже такими народжуються та саме в смердючому лайні й існують...
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08.12.2021 14:27 Ответить
 
 