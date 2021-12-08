Опасения России по поводу расширения инфраструктуры НАТО безосновательны, поскольку это уже произошло, - Пайфер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение президента России Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину приведет к применению жестких экономических санкций, которые будут включать закрытие "Северного потока-2".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол США в Украине в 1998-2000 годах Стивен Пайфер во время онлайн-дискуссии Киевского Форума по безопасности и Атлантического Совета, посвященной итогам телефонного разговора Президента США Джозефа Байдена с Владимиром Путиным.
"В этом разговоре вы видели, что позже Белый дом сказал, что будут применены сильные экономические и другие меры для того, чтобы остановить агрессивную политику России. Я не знаю, увидим ли мы больше деталей и подробностей относительно таких шагов и мер официально, но в том, что касается экономических санкций, всегда говорят о "Северном потоке-2", – рассказал экс-посол.
Пайфер отметил, что понимает позицию Германии по этому вопросу, но напомнил, что страна отметила, если будет военная агрессия против Украины, они тоже будут готовы закрыть проект "Северный поток-2", чтобы показать цену агрессору.
Также он подчеркнул, что опасения России по поводу расширения инфраструктуры НАТО безосновательны, поскольку это уже произошло.
"Эта инфраструктура уже существует у их границ в Балтике, где расположены войска НАТО. И если будет нападение на Украину, тогда все восточные члены Альянса будут просить дополнительной помощи, и можно сказать, что мощь НАТО на границах России только усилится", - пояснил экс-посол.
Кроме того, Стивен Пайфер высказался за более тесное сотрудничество США и ЕС в отношении агрессивной политики России и назвал неприемлемыми попытки России влиять на выбор Украины, в частности, касательно ее стремления вступить в НАТО.
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И на фоне разбора от Швеца, если послушать ************ , кроме нервных смешков и издевок О ПОБЕДЕ УХЙЛА НИ СЛОВА!!!
Внятно-оптимистичный анализ рез-тов встречи в интерпритации Швеца !!!
Как беснуется в нервном хихиканье ********* -оптимизи Швеца не блеф