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Контролируемой Коломойским "Укрнафте" суд разрешил не платить 4,3 млрд налогов, начисленных ГНС

Контролируемой Коломойским

Окружной административный суд Киева отменил обязательство контролируемой олигархом Игорем Коломойским компании "Укрнафта" платить в госбюджет налог на прибыль в размере 4,28 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Окружного административного суда Киева от 16 ноября.

Суд отменил налоговые уведомления-решения от 07.05.2021, в том числе то, каким истцу была увеличена сумма денежного обязательства по платежу налога на прибыль в размере 4,28 млрд грн.

Согласно судебным решениям, эти налоговые уведомления-решения были приняты по результатам проведения налоговиками проверки. Сотрудники ГНС решили, что "Укрнафта" не увеличила финрезультат до налогообложения на сумму 19,43 млрд грн. "Укрнафта" настаивала, что такая сумма может быть установлена ​​исключительно на основании проверки финансовой отчетности и первичных бухгалтерских документов, а в ходе проведения проверки определить ее невозможно.

Также читайте: Коломойскому разрешили не платить более 4 млрд налога на прибыль

Суд признал, что поскольку изменения в Налоговый код вступили в силу за 6 мес. до начала нового бюджетного периода (2021), то новое правило увеличить финансовый результат периода нужно применять с 2021 года. Следовательно, при подаче декларации за 2020 год применению оно не подлежит.

Напомним, в конце ноября Коломойскому также разрешили не платить антимонопольный штраф в размере 4,7 млрд грн за сговор при продаже бензина и дизтоплива на АЗС.

Таким образом менее чем за месяц олигарху простили около 10 млрд грн, которые он должен был заплатить в государственный бюджет.

В октябре в США была издана книга "Американская клептократия", посвящена схемам отмывания денег "Приватбанка" структурами Игоря Коломойского и его связям с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) налоги (3238)


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Топ комментарии
+57
Вітаємо зелебобіків з черговою жовтою струєю в очі!
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08.12.2021 12:00
+46
Уявіть хоч на секунду, щоб таке могло бути при Пороху.
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08.12.2021 12:06
+39
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08.12.2021 12:04
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Страница 2 из 2
Хтось думав, що Україна - то вотчина Єрмака? 😊 А ось і ні! Вона належить Коломойському, власнику Зєлєнского! Правда, керуючим є не Зєлєнскій і навіть не Коломойський, а Єрмак в інтересах Коломойського і параші. А де тут Зєлєнскій? А у Нірвані! Зебіли, це ваш був вибір.
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08.12.2021 12:29 Ответить
Зеля в это время потирает своими пальчиками свой нос.
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08.12.2021 12:31 Ответить
Женя ларьки покрасил вот ему и насчитали компенсацию
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08.12.2021 12:29 Ответить
Коломойському дозволили не платити понад 4 млрд податку на прибуток
-----------------------------------------------------
А в это время у государства нет денег на закупку топлива для боевой техники на передовой. Как раз в то время, когда кацапстан собирается напасть на Украину.
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08.12.2021 12:29 Ответить
Нехай олігархи платять. а Коломойский бізнесмен!😉
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08.12.2021 12:30 Ответить
Я тут одну легенду слышал,типа закон один для всех, брехня наверное.
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08.12.2021 12:31 Ответить
В одному совєцькому фільмі була така фраза, цитую: "Все люди равны, просто некоторые равнее".
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08.12.2021 19:48 Ответить
Клоун це і є твоя перемога над олігархами.
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08.12.2021 12:32 Ответить
А шо с нищего взять? Кроме рейтинга Вовочки. Народ хоть и не попросит его на второй срок, зато благодетель отблагодарит на всю жизнь ему и деткам, и внукам. Проблемка одна, если обоих не посадят.
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08.12.2021 12:32 Ответить
Люто Зеленский давит олигархов. А особенно своего хозяина - Беню.
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08.12.2021 12:32 Ответить
"Всё для фронта-всё для победи!" !!!)))
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08.12.2021 12:38 Ответить
Ох і тяжкі ж часи настали у бородатої потвори як прийшов до влади цей гр@баний борцун з олігархами.
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08.12.2021 12:38 Ответить
Я об этих миллиардах Валерьевича на цензоре напечатал еще в середине ноября ... Из этого следует... что Кучисты Данилыча у Корыта делают что хотят...но это не олигархат....
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08.12.2021 12:39 Ответить
моня робе не те що написано в його передвиборчій програмі.
відмінити нах.....й його президенство.
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08.12.2021 12:40 Ответить
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08.12.2021 12:41 Ответить
А ну швидко скинулися Коломойському Народ! (с) Ваш Слуга

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08.12.2021 12:41 Ответить
Ну кто бы сомневался! Еврейскую солидарность ещё никто и никогда не отменял! Сколько живу на свете ( в Киеве на Подоле) столько её вижу. Ну что ребята , теперь о борьбе с коррупцией, кумовстве и антисемизме покричим? Поярков напиши картину под названием «зельц отдаёт долги изе каломыйскому».
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08.12.2021 12:52 Ответить
Порохоботы высказались. Но что-то не слышно ответных аргументов зелебобиков. Пацаны, как вы там? Всё нормально? Всё по плану?
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08.12.2021 12:54 Ответить
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08.12.2021 19:29 Ответить
Зебіли, ви вважаєте вам заробітню плату піднімуть тепер, зараз, папа Ко не меценат і не єврей, він Жид з великої літери.
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08.12.2021 12:56 Ответить
Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
ПОРОШЕНКО втілив найважливіші гасла патріотів- ВІРА, МОВА, АРМІЯ
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08.12.2021 12:58 Ответить
Потрібно діяти і не чекати , поки у нас , це все відберуть разом із країною 😠
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08.12.2021 13:05 Ответить
че, опять проклинать? как вы там у себя делали когда "зебыдло" выбрало этого "деятеля"?
диюны блин, я так ухохатывался сперва с шо будет "вадынтур"(Кроп визжало), а потом - "мыпабидим"(во втором тура - Главный). а потом с прокленов и оскорблений, смешанных с жалобными угрозами. диюны блин
я то не ходил - ненавижу всех кандидатусов и партии.
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08.12.2021 13:19 Ответить
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08.12.2021 12:58 Ответить
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08.12.2021 12:59 Ответить
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08.12.2021 13:01 Ответить
Каламойша , ненажерливий варан и смердючий шлепер , якому нас@рати на украінський ,, мудрий наріТ" , так як вони із Зеблазнем
іншого роду 😡
Гребуть і будуть гребсти , допоки ми ім це дозволимо !
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08.12.2021 13:02 Ответить
вы же его там б*готворили на сайте у ся. как и за теперь ненавидимую Гадю - топили только так. а теперь - этот плохой и толстый, эта злая и террорист
даже Го*дон и какой то доктор признали шо были лохами, а вы все там - строго рожу набок/вбок и даже не вспомните ничего.
сектааа. то же самое что и ватка - только типо за все хорошее. но смешно тоже так же.
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08.12.2021 13:15 Ответить
зєля вже злив Україну путі і вважає , що нема сенсу коломойському платити в країну,якої скоро не буде. Тока бізнес, нічєво лічнава
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08.12.2021 13:03 Ответить
йой... най буде)
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08.12.2021 13:05 Ответить
на пенсии и повышение зарплат военным -грошей нема
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08.12.2021 13:09 Ответить
Какие еще там зарплаты военным,ежели соплеменник Зе, Беня, поиздержался от клятого Пороха
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08.12.2021 13:23 Ответить
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08.12.2021 17:18 Ответить
Проте за законом 5600 збільшення податків отримало все суспільство окрім Коломойського
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08.12.2021 13:12 Ответить
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08.12.2021 13:14 Ответить
А с другой стороны, Байден по итогам разговора с пуйлом не позвонил Зелику. Зелик был известный юморист, а стал никто.
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08.12.2021 13:14 Ответить
Такими преференциями от Зевласти Беня скоро Ахметова по гешефтам догонит и перегонит..
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08.12.2021 13:17 Ответить
Ай вэй,хорошо то как мудрийнарит-зебараны и овцы, ну ржите ,сцуки, по приколу,а то не слышно...
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08.12.2021 13:23 Ответить
Як вам таке "покращення", ЗЕбидло?
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08.12.2021 13:27 Ответить
Как с народа, так уже с огородов налоги плати, а как Коломойскому - ни,ни,он же рассердится!
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08.12.2021 13:28 Ответить
Во-первых, дождитесь решений судов апелляционной и кассационной инстанции - не факт, как говорится, чем это всё закончится.
Во-вторых, по собственному опыту знаю, что налоговики очень часто, выполняя команду, готовы в акт проверки написать всё что угодно, вне зависимости от того, бред это или нет. Потому что иначе могут снять с работы или обвинить в коррупции. Им легче, чтобы суд потом бред отменил и они открыто об этом говорят, как правило. В этой связи позиция Верховного Суда по делу будет показательной - они подставляться не любят, ибо власть иногда меняется. Поэтому, если оставят решение в силе - значит таки налоговая бредятину написала; но если налоговая хоть на каплю права, они вернут дело под каким-то предлогом на новое рассмотрение - чтобы и не подставиться на будущее, но и не обидеть бизнесмена, который дружит с Президентом страны. И тогда можно будет уже подозревать - есть тут беспредел в сегодняшнем судебном решении или нет.

Так что, не зная деталей судебного дела, я бы не делал голословных и преждевременных выводов на форуме. Одно можно сказать однозначно : учитывая общественное мнение о тесных связях данного бизнесмена с руководством страны, к данному судебному делу должно быть приковано повышенное внимание общества. И, безусловно, хотелось бы услышать комментарии сторон после того, как мотивировочная часть решения будет опубликована в Едином госреестре судебных решений. Тогда можно будет поднимать или не поднимать политический скандал на тему "Были или нет преференции известному бизнесмену в суде по налогам на 4+ миллиарда гривень".
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08.12.2021 13:29 Ответить
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08.12.2021 13:32 Ответить
Шел третий год ожесточенной неравной борьбы Нелоха Офшорного с гидрой олигархата ... Неся огромные потери Величайший правитель современности Володимир Вперший неустанно рубил ей головы !
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08.12.2021 13:42 Ответить
С кем там Зеленский борется???? Не верю!
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08.12.2021 13:44 Ответить
А навіщо вам упороті зебобіки гроші.
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08.12.2021 13:52 Ответить
Цікаво, скількі занесли, щоби не платити 4,28 млрд грн податків? ЗЕ дуже вибірково бореться з олігархатом!
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08.12.2021 13:56 Ответить
Зеленый придурок борется с олигархами не покладая сил!
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08.12.2021 14:00 Ответить
Какая там зарплата у военнослужащего ЗСУ?)))
КОЛОМОЙСКИЙ не олигарх - это вор и государство - воровское
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08.12.2021 14:31 Ответить
Жалко Беню, його Володя просто знищує, даючи можливість не платити державі, а нести додому. Хтось пробував перенести 10 млрд. гривень? Та це повні 5 вантажівок і Беня може надірватися і отримати грижу, тим більше, що вже переніс раніше "відсуджені" у держави 35 мільярдів і ще там біля 50 мільярдів гривень за один рік. А скільки ще переправлено по "схемах" з дуржпідприємств?Навіщо Володя добиває стареньку бородату бабцю таким вантажем?
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08.12.2021 14:40 Ответить
Зато с селян за каждый гектар земли хотят налог, все чтоб нашим олигархам жилось хорошо!
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08.12.2021 14:54 Ответить
Вот что беспокоит говнокомандующего ЗЕ - не война с Роисей, а шоб Коломой был сыт и доволен.
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08.12.2021 16:02 Ответить
ну так що дебіли 73% покращення вже прийшло до ваших мізків? зелена пліснява серти хотіла на вас , а тепер їжте, не обляпайтесь.
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08.12.2021 16:14 Ответить
Насправді,переворот трапився:коксік щось меле під кайфом,про щось фантазує в САМІЙ раді ііііііііііі і кращі із кращих "свора"слухає,плескає в долоні.....таку раду в с р а к у!!!!Хто ж приймає Закони?????Або вони, ще гірші чим коксік.
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08.12.2021 18:55 Ответить
.....ще одне ввввввввввпппппппперше досягнення коксіка!
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08.12.2021 18:56 Ответить
Прийшов Зеленський до влади і тут у одного старого жида продавця принтерів попєрло як ніколи
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08.12.2021 19:06 Ответить
. Зато не Порошенко . .
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08.12.2021 19:34 Ответить
хочу попросить у Санты что-бы у всех кто голосовал за малоПИД,,,оского нарко-Дегенерата вырос Х,,,Й на лбу, что-бы Оленей было видно из далека....
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08.12.2021 19:46 Ответить
13 ноября 2019, американское издание The New York Times опубликовало обширный https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html материал , состоящий в большинстве своем из комментариев, которые дал изданию украинский олигарх Игорь Коломойский. Вы все же не примете нас. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас к новому Варшавскому договору», - отметил Коломойский. Вся суть этой власти
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08.12.2021 19:47 Ответить
І його команда гнилих підара.. Сів
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08.12.2021 23:23 Ответить
БЗдЕля будет с Беней своим папашей гореть вАду!!!
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09.12.2021 08:48 Ответить
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