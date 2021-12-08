Контролируемой Коломойским "Укрнафте" суд разрешил не платить 4,3 млрд налогов, начисленных ГНС

Окружной административный суд Киева отменил обязательство контролируемой олигархом Игорем Коломойским компании "Укрнафта" платить в госбюджет налог на прибыль в размере 4,28 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Окружного административного суда Киева от 16 ноября.

Суд отменил налоговые уведомления-решения от 07.05.2021, в том числе то, каким истцу была увеличена сумма денежного обязательства по платежу налога на прибыль в размере 4,28 млрд грн.

Согласно судебным решениям, эти налоговые уведомления-решения были приняты по результатам проведения налоговиками проверки. Сотрудники ГНС решили, что "Укрнафта" не увеличила финрезультат до налогообложения на сумму 19,43 млрд грн. "Укрнафта" настаивала, что такая сумма может быть установлена ​​исключительно на основании проверки финансовой отчетности и первичных бухгалтерских документов, а в ходе проведения проверки определить ее невозможно.

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Суд признал, что поскольку изменения в Налоговый код вступили в силу за 6 мес. до начала нового бюджетного периода (2021), то новое правило увеличить финансовый результат периода нужно применять с 2021 года. Следовательно, при подаче декларации за 2020 год применению оно не подлежит.

Напомним, в конце ноября Коломойскому также разрешили не платить антимонопольный штраф в размере 4,7 млрд грн за сговор при продаже бензина и дизтоплива на АЗС.

Таким образом менее чем за месяц олигарху простили около 10 млрд грн, которые он должен был заплатить в государственный бюджет.

В октябре в США была издана книга "Американская клептократия", посвящена схемам отмывания денег "Приватбанка" структурами Игоря Коломойского и его связям с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.