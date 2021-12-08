Контролируемой Коломойским "Укрнафте" суд разрешил не платить 4,3 млрд налогов, начисленных ГНС
Окружной административный суд Киева отменил обязательство контролируемой олигархом Игорем Коломойским компании "Укрнафта" платить в госбюджет налог на прибыль в размере 4,28 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Окружного административного суда Киева от 16 ноября.
Суд отменил налоговые уведомления-решения от 07.05.2021, в том числе то, каким истцу была увеличена сумма денежного обязательства по платежу налога на прибыль в размере 4,28 млрд грн.
Согласно судебным решениям, эти налоговые уведомления-решения были приняты по результатам проведения налоговиками проверки. Сотрудники ГНС решили, что "Укрнафта" не увеличила финрезультат до налогообложения на сумму 19,43 млрд грн. "Укрнафта" настаивала, что такая сумма может быть установлена исключительно на основании проверки финансовой отчетности и первичных бухгалтерских документов, а в ходе проведения проверки определить ее невозможно.
Суд признал, что поскольку изменения в Налоговый код вступили в силу за 6 мес. до начала нового бюджетного периода (2021), то новое правило увеличить финансовый результат периода нужно применять с 2021 года. Следовательно, при подаче декларации за 2020 год применению оно не подлежит.
Напомним, в конце ноября Коломойскому также разрешили не платить антимонопольный штраф в размере 4,7 млрд грн за сговор при продаже бензина и дизтоплива на АЗС.
Таким образом менее чем за месяц олигарху простили около 10 млрд грн, которые он должен был заплатить в государственный бюджет.
В октябре в США была издана книга "Американская клептократия", посвящена схемам отмывания денег "Приватбанка" структурами Игоря Коломойского и его связям с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
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А в это время у государства нет денег на закупку топлива для боевой техники на передовой. Как раз в то время, когда кацапстан собирается напасть на Украину.
відмінити нах.....й його президенство.
ПОРОШЕНКО втілив найважливіші гасла патріотів- ВІРА, МОВА, АРМІЯ
диюны блин, я так ухохатывался сперва с шо будет "вадынтур"(Кроп визжало), а потом - "мыпабидим"(во втором тура - Главный). а потом с прокленов и оскорблений, смешанных с жалобными угрозами. диюны блин
я то не ходил - ненавижу всех кандидатусов и партии.
іншого роду 😡
Гребуть і будуть гребсти , допоки ми ім це дозволимо !
даже Го*дон и какой то доктор признали шо были лохами, а вы все там - строго рожу набок/вбок и даже не вспомните ничего.
сектааа. то же самое что и ватка - только типо за все хорошее. но смешно тоже так же.
Во-вторых, по собственному опыту знаю, что налоговики очень часто, выполняя команду, готовы в акт проверки написать всё что угодно, вне зависимости от того, бред это или нет. Потому что иначе могут снять с работы или обвинить в коррупции. Им легче, чтобы суд потом бред отменил и они открыто об этом говорят, как правило. В этой связи позиция Верховного Суда по делу будет показательной - они подставляться не любят, ибо власть иногда меняется. Поэтому, если оставят решение в силе - значит таки налоговая бредятину написала; но если налоговая хоть на каплю права, они вернут дело под каким-то предлогом на новое рассмотрение - чтобы и не подставиться на будущее, но и не обидеть бизнесмена, который дружит с Президентом страны. И тогда можно будет уже подозревать - есть тут беспредел в сегодняшнем судебном решении или нет.
Так что, не зная деталей судебного дела, я бы не делал голословных и преждевременных выводов на форуме. Одно можно сказать однозначно : учитывая общественное мнение о тесных связях данного бизнесмена с руководством страны, к данному судебному делу должно быть приковано повышенное внимание общества. И, безусловно, хотелось бы услышать комментарии сторон после того, как мотивировочная часть решения будет опубликована в Едином госреестре судебных решений. Тогда можно будет поднимать или не поднимать политический скандал на тему "Были или нет преференции известному бизнесмену в суде по налогам на 4+ миллиарда гривень".
КОЛОМОЙСКИЙ не олигарх - это вор и государство - воровское