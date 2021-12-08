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США никогда не согласятся на ультиматум РФ в вопросе Украины и НАТО, - Арахамия о результатах переговоров Байдена и Путина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США никогда не согласятся на ультиматум РФ в вопросе Украины и НАТО, - Арахамия о результатах переговоров Байдена и Путина

Соединенные Штаты Америки никогда не согласятся на ультимативные требования Российской Федерации о пересмотре глобальной повестки дня, в том числе в вопросе евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Американская сторона никогда не согласится на ультимативные требования о пересмотре глобальной повестки дня и устоявшихся международных правил, которые выдвигает российская сторона, в том числе по вопросу об Украине и НАТО", - сказал Арахамия, комментируя видеопереговоры президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина.

По результатам видеовстречи Байден-Путин стало также понятно, что "любые действия по отношению к России и по защите от России будут исключительно совместными и скоординированными для всех в Европе, что и есть ключевая цель президента Байдена – действовать совместно с союзниками, чтобы это было максимально убедительно для России", - добавил парламентарий.

По словам народного депутата, Байден четко заявил, что будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также обеспечит усиление всех государств восточного фланга НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не уступил Путину по расширению НАТО, - Белый дом

"Мы благодарны американской стороне за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за последовательные усилия по обеспечению деэскалации и долговременной стабильности в нашем регионе", - подытожил Арахамия.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
арахамія, яка перепродує українцям росіске світло, розповідає чергові казочки ?
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08.12.2021 12:27
+8
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08.12.2021 12:31
+8
Звісно що США проти, а до чого тут арахімія? Вангою став? Думки Байдена читає?
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08.12.2021 12:34
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арахамія, яка перепродує українцям росіске світло, розповідає чергові казочки ?
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08.12.2021 12:27 Ответить
Звісно що США проти, а до чого тут арахімія? Вангою став? Думки Байдена читає?
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08.12.2021 12:34 Ответить
бо він перший повідомив, а сша і нато пасуть задніх, нерасторопні
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08.12.2021 12:45 Ответить
Сам бы уже давно согласился, ара.
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08.12.2021 12:59 Ответить
Большой государственник -абхаз из Сухумского заказника имеет до 40% маржи от продажи электроэнергии недружественной сейчас нам Беларуси ! Зе длббы (бараны и овцы) ,поздравляю вас с концом (епохи бедности), нет просто с концом на всю морду...
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08.12.2021 13:29 Ответить
Копитан очевидність.
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08.12.2021 12:28 Ответить
сухумский бубезяник
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08.12.2021 12:42 Ответить
Та заберіть в цієї абхазької мавпи мікрохвон !!! Нах..,на Батьківщину ,в рідний Сухумський мавпятник !!)))
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08.12.2021 12:46 Ответить
А я шо казав, зеленим дибілам про результат скажуть тільки завтра, а вони вже сьогодні бігають з "перемогою".
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08.12.2021 12:30 Ответить
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08.12.2021 12:31 Ответить
сиділо в сраці після зашкварів моні і вилізло.... знайшло хорошу новину, на його погляд.
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08.12.2021 12:32 Ответить
Заткнувся б ти орангутанг брехливий.
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08.12.2021 12:32 Ответить
Одно уже выпрыгнуло. Остальные еще не получили тезисы, как комментировать результаты встречи.
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08.12.2021 12:37 Ответить
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08.12.2021 12:43 Ответить
Ещё один офигенный аналитик с позывным Агрохимия! Хламидник, займись своими обязанностями - своих партийцев призови к порядку и к дисциплине, и на суйся не в свою парафию! Есть кому анализировать и обобщать
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08.12.2021 12:44 Ответить
где америка а где арахам
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08.12.2021 12:44 Ответить
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08.12.2021 12:45 Ответить
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08.12.2021 12:56 Ответить
ара хам ин
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08.12.2021 12:58 Ответить
Иванопуло, идешнах без всяких оговорок,оправдываний и претензий на полусогнутых и не оглядываясь ...
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08.12.2021 13:34 Ответить
Откуда ********** знает о планах США? Из газет? Или у наркокомандующего было видение?
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08.12.2021 12:47 Ответить
Эти мерзкие ЗЕслуги знают , что стратегически Украину Запад и США договорились защищать не зависимо от их ЗЕленого бльадства во власти , а значит ВЕликий рейдер БЕня свободен в грабеже Украины под лжесцаренком вовкой и Ермаком всея Украины
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08.12.2021 12:51 Ответить
Юрий Швец -- официальный канал

6 часов назад

Друзья, с санкциями конгресса, которые были заложены в проект военного бюджета на следующий год, буквально в последние минуты произошла неприятность. Сенаторы-республиканцы выдвинули большое количество поправок, отражающих местечковые интересы их округов, и поставили утверждение остальных поправок в зависимость от удовлетворения своих "хотелок". Времени на дополнительные дебаты уже не оставалось. Чтобы избежать локаут, демократы приняли решение прибегнуть к процессуальной хитрости - принять законопроект в той редакции, которая прошла комитеты по делам вооруженных сил обеих палат. Но в этих вариантах не было поправок, касающихся санкций в отношении Северного потока, госдолга РФ, борьбы с коррупцией в США и лиц из ближайшего окружения Путина. В результаты они не попали в окончательный вариант законопроекта. Таким образом, решение по этим санкциям было вызвано чисто внутренними "разборками" в сенате. К Белому дому и переговорам Байдена и Путина они не имели никакого отношения. В то же время администрация Байдена договорилась с новым правительством Германии об остановке СП-2, если Путин не произведет де-эскалацию на границах Украины. Кроме того, пакет "беспрецедентных" санкций, о которых Байден сказал Путину и который сейчас находится на последней стадии согласования с союзниками по НАТО, остается на повестке дня. То есть "слился" конгресс, из которого по этим поправкам было столько шума в последнее время. Вполне возможно, что все эти местечковые поправки республиканцев имели целью "убить" положения о борьбе с коррупцией в США, которые были направлены против достаточно влиятельных сил. Думаю, в ближайшее врем мы узнаем много информации на этот счет.
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08.12.2021 13:01 Ответить
Американці нас нікому і ніколи не здадуть. Ми лише самі себе здатні лікувати урінотерапією під мудрим керівництвом негідників, яких самі собі обрали під бурхливі аплодисменти лохторату. Але що б там не було, кацапи не пройдуть!!!
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08.12.2021 13:02 Ответить
Ну да, Байден лично позвонил Арахамии и рассказал о своей поддержке, пока найвеличніший проводит деинтоксикацию в спортзале.
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08.12.2021 12:47 Ответить
Фишка тут в другом немного...на встрече Блинкэна и Лаврова 2 декабря в Стокгольме Лавров позвонил себе оскорбительные и не дипломатические фразы не столько лично Блинкэну,сколько в сторону самих США...,а это считается в дипломатии позорным явлением...А посему теперь у Байдена и Госдепа руки развязаны...Что захотят то и сделают...
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08.12.2021 12:48 Ответить
это США уполномочило хламидию сделать заявление от своего имени???
если нет - то нефиг гавкать когда тебя не просят...
представители США сами смогут сформулировать выводы и рассказать о них общественности...
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08.12.2021 12:48 Ответить
Арахамія до Байдена яким боком? Все що сказав Байден ху*лові повідомив журналістам радник президента США з безпеки Джейк Салліван.

Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО. Радник Байдена Джейк Салліван: "Але я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок або зобов'язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким їм асоціюватися".

Байден заявив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році. Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну. Про це заявив на брифінгу у Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.
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08.12.2021 12:48 Ответить
якщо зє це воша, то людина-арахамія, це бацила на тій воші.
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08.12.2021 12:49 Ответить
ЗЕбильная Хламидия
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08.12.2021 12:51 Ответить
Бабуїн ,з Сухумського мавпячого розплідника !!!))))
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08.12.2021 12:52 Ответить
ХламиЗЕпередоз. Это диагноз, причем окончательный и неизлечимый...
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08.12.2021 14:16 Ответить
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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08.12.2021 12:51 Ответить
Ну, раз Арахамия звездонул, так оно и будет. Внебрачный сын старого джо.
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08.12.2021 12:51 Ответить
Сегодня кста праздник на планете Земля...8 декабря 1991 года в Алма-Ате сдохла Империя Зла...Ссср,о котором льет такие слезы фюрер Мавзолея...С праздником Панове!!!Слава Рональду Рейгану...
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08.12.2021 12:56 Ответить
Почему в Алма ате
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08.12.2021 13:38 Ответить
Сейчас в Беларуси столько мусульман появилось что Минск пора Алма-Ату переименовывать.
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08.12.2021 14:22 Ответить
***** в ступорі
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08.12.2021 12:56 Ответить
а что с севпотоком уж можно? -вот то то и оно а вы дальше уши грейте
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08.12.2021 13:07 Ответить
Где эту Арахамию нашли? Он так выражается, как будто сам уже решил и Байдену сказал. Можно же было "Мы имеем уверенность в том, что США поддержит Украину в её стремлении в НАТО". А то "никогда", "ультиматум". Это как школяры письками меряются какой батя какому пи*ды даст, имбецил, ди-джей Браун)
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08.12.2021 13:13 Ответить
Арахамія - це хто? Речник МЗС? Людина, якій Байден доповідає про свої розмови? Хто це? Яка у нього посада? 🤔
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08.12.2021 13:16 Ответить
Фаворит его царского величества. Как в кино: "Царь? Какой царь-сам Потемкин!"
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08.12.2021 13:24 Ответить
Сам Ара сказал.
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08.12.2021 13:21 Ответить
Посадите сухумскую макаку обратно в клетку
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08.12.2021 13:24 Ответить
У тебя торговца *********** забыли спросить!
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08.12.2021 14:35 Ответить
 
 