США никогда не согласятся на ультиматум РФ в вопросе Украины и НАТО, - Арахамия о результатах переговоров Байдена и Путина
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Соединенные Штаты Америки никогда не согласятся на ультимативные требования Российской Федерации о пересмотре глобальной повестки дня, в том числе в вопросе евроатлантической интеграции Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Американская сторона никогда не согласится на ультимативные требования о пересмотре глобальной повестки дня и устоявшихся международных правил, которые выдвигает российская сторона, в том числе по вопросу об Украине и НАТО", - сказал Арахамия, комментируя видеопереговоры президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина.
По результатам видеовстречи Байден-Путин стало также понятно, что "любые действия по отношению к России и по защите от России будут исключительно совместными и скоординированными для всех в Европе, что и есть ключевая цель президента Байдена – действовать совместно с союзниками, чтобы это было максимально убедительно для России", - добавил парламентарий.
По словам народного депутата, Байден четко заявил, что будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также обеспечит усиление всех государств восточного фланга НАТО.
"Мы благодарны американской стороне за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за последовательные усилия по обеспечению деэскалации и долговременной стабильности в нашем регионе", - подытожил Арахамия.
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6 часов назад
Друзья, с санкциями конгресса, которые были заложены в проект военного бюджета на следующий год, буквально в последние минуты произошла неприятность. Сенаторы-республиканцы выдвинули большое количество поправок, отражающих местечковые интересы их округов, и поставили утверждение остальных поправок в зависимость от удовлетворения своих "хотелок". Времени на дополнительные дебаты уже не оставалось. Чтобы избежать локаут, демократы приняли решение прибегнуть к процессуальной хитрости - принять законопроект в той редакции, которая прошла комитеты по делам вооруженных сил обеих палат. Но в этих вариантах не было поправок, касающихся санкций в отношении Северного потока, госдолга РФ, борьбы с коррупцией в США и лиц из ближайшего окружения Путина. В результаты они не попали в окончательный вариант законопроекта. Таким образом, решение по этим санкциям было вызвано чисто внутренними "разборками" в сенате. К Белому дому и переговорам Байдена и Путина они не имели никакого отношения. В то же время администрация Байдена договорилась с новым правительством Германии об остановке СП-2, если Путин не произведет де-эскалацию на границах Украины. Кроме того, пакет "беспрецедентных" санкций, о которых Байден сказал Путину и который сейчас находится на последней стадии согласования с союзниками по НАТО, остается на повестке дня. То есть "слился" конгресс, из которого по этим поправкам было столько шума в последнее время. Вполне возможно, что все эти местечковые поправки республиканцев имели целью "убить" положения о борьбе с коррупцией в США, которые были направлены против достаточно влиятельных сил. Думаю, в ближайшее врем мы узнаем много информации на этот счет.
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если нет - то нефиг гавкать когда тебя не просят...
представители США сами смогут сформулировать выводы и рассказать о них общественности...
Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО. Радник Байдена Джейк Салліван: "Але я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок або зобов'язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким їм асоціюватися".
Байден заявив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році. Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну. Про це заявив на брифінгу у Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".
"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.