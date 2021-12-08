Госдума РФ расширила полномочия полицейских: им разрешили проникать в помещения и автомобили

Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

В частности, дает им право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий и ограждение мест массовых мероприятий. Документ уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.

Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

Перед тем как вскрыть машину, сотрудник полиции должен назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию владельца или тех, кто находится в машине, служебное удостоверение. Если нужно задержать преступника или есть опасность для чьей-то жизни, представиться и разъяснить права сотрудник полиции сможет позже.

Полицейскому нужно будет объяснить, почему и на каком основании он собирается вскрыть авто, и разъяснить права и обязанности граждан.

Исключение составят случаи, когда промедление создает угрозу жизни и здоровью граждан или самого сотрудника полиции.

Если собственник автомобиля при вскрытии не присутствовал, его должны проинформировать о произошедшем в течение ближайших 24 часов. После вскрытия полиция должна обеспечить меры, чтобы в машину не проникли посторонние.

Проникновение в жилое помещение. Сейчас соответствующая статья закона "О полиции" разрешает такое проникновение, если нужно задержать "лиц, подозреваемых в совершении преступления".

В новой редакции полицейские смогут это делать также, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление. На такого человека смогут указать, в частности, потерпевшие или очевидцы.

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Оцепление митингов и блокирование местности. Полиция в границах оцепления сможет осуществлять личный осмотр граждан и осмотр транспортных средств.

Если гражданин или водитель автомобиля от такого осмотра откажутся, у полиции появится право не впускать их на оцепленную территорию или не выпускать их из нее до снятия оцепления. Оцепление можно будет проводить по новому основанию - если никак иначе нельзя предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан.

В оцепление могут включаться не только отдельные здания и участки местности, но и территории. Максимальный размер территории в законе не уточняется.

Кроме того, разъясняется, что полиция может временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий и обозначать такие места доступными средствами - в том числе визуальными.