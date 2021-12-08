РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5113 посетителей онлайн
Новости За рубежом
6 799 39
Госдума (1251) Россия (91317) силовики (236)

Госдума РФ расширила полномочия полицейских: им разрешили проникать в помещения и автомобили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госдума РФ расширила полномочия полицейских: им разрешили проникать в помещения и автомобили

Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

В частности, дает им право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий и ограждение мест массовых мероприятий. Документ уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.

Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

Перед тем как вскрыть машину, сотрудник полиции должен назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию владельца или тех, кто находится в машине, служебное удостоверение. Если нужно задержать преступника или есть опасность для чьей-то жизни, представиться и разъяснить права сотрудник полиции сможет позже.

Полицейскому нужно будет объяснить, почему и на каком основании он собирается вскрыть авто, и разъяснить права и обязанности граждан.

Исключение составят случаи, когда промедление создает угрозу жизни и здоровью граждан или самого сотрудника полиции.

Если собственник автомобиля при вскрытии не присутствовал, его должны проинформировать о произошедшем в течение ближайших 24 часов. После вскрытия полиция должна обеспечить меры, чтобы в машину не проникли посторонние.

Проникновение в жилое помещение. Сейчас соответствующая статья закона "О полиции" разрешает такое проникновение, если нужно задержать "лиц, подозреваемых в совершении преступления".

В новой редакции полицейские смогут это делать также, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление. На такого человека смогут указать, в частности, потерпевшие или очевидцы.

Читайте также: В России хотят сажать на 15 суток за приравнивание СССР к нацистской Германии

Оцепление митингов и блокирование местности. Полиция в границах оцепления сможет осуществлять личный осмотр граждан и осмотр транспортных средств.

Если гражданин или водитель автомобиля от такого осмотра откажутся, у полиции появится право не впускать их на оцепленную территорию или не выпускать их из нее до снятия оцепления. Оцепление можно будет проводить по новому основанию - если никак иначе нельзя предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан.

В оцепление могут включаться не только отдельные здания и участки местности, но и территории. Максимальный размер территории в законе не уточняется.

Кроме того, разъясняется, что полиция может временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий и обозначать такие места доступными средствами - в том числе визуальными.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+23
скоро "тройки" введут
показать весь комментарий
08.12.2021 12:32
+20
поздравляю)
показать весь комментарий
08.12.2021 12:29
+15
Всем пацакам надеть намордники и радоваться
показать весь комментарий
08.12.2021 12:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поздравляю)
показать весь комментарий
08.12.2021 12:29 Ответить
скоро "тройки" введут
показать весь комментарий
08.12.2021 12:32 Ответить
Це де так у нас??
показать весь комментарий
08.12.2021 12:45 Ответить
Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов'язаних із: рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій; безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення;
показать весь комментарий
08.12.2021 13:57 Ответить
Ну і де тут про мітинги у нас?
показать весь комментарий
08.12.2021 14:41 Ответить
Дійсно, де ж це чувано, а би поліцейські були присутні на мітингах.
показать весь комментарий
09.12.2021 11:04 Ответить
Це не порушення прав російськомовного населення?
показать весь комментарий
08.12.2021 12:38 Ответить
не можна порушити те, чого давно немає
показать весь комментарий
08.12.2021 13:01 Ответить
Всем пацакам надеть намордники и радоваться
показать весь комментарий
08.12.2021 12:38 Ответить
Скоро им и в эрогенные зоны можно будет проникать).
показать весь комментарий
08.12.2021 12:39 Ответить
Вони це і так роблять з допомогою пляшок...
показать весь комментарий
08.12.2021 12:45 Ответить
пляшки в минулому, там тепер в тренді ручка від швабри
показать весь комментарий
08.12.2021 12:51 Ответить
Уже можна , поки тільки ьутилками
показать весь комментарий
08.12.2021 13:36 Ответить
...і не тільки в приміщення та автомобілі кацапів , а й в мізки...якщо вони- є, та дупи
показать весь комментарий
08.12.2021 12:40 Ответить
швабра в мизги - мизг на ветер.
показать весь комментарий
08.12.2021 13:04 Ответить
с одной стороны хйло свой плебс посадил на бутылку зачетно адик отдыхает и конца этому не видать но какого хрена эта падаль лезет к нам
показать весь комментарий
08.12.2021 12:43 Ответить
Я гаряче підтримую.
показать весь комментарий
08.12.2021 12:50 Ответить
"Сидящие на бутылках" не смотрят "Поющие в терновнике"-
принципиально, с 2014 года ...
показать весь комментарий
08.12.2021 12:50 Ответить
русофобы...
показать весь комментарий
08.12.2021 12:52 Ответить
Они по кругу ходят Россияне эти!!!Опять Гулаг!!!! Пусть дро...чат!
показать весь комментарий
08.12.2021 12:59 Ответить
Концлагерь РАБссия это круче чем ГУЛАГ Сралина...
показать весь комментарий
08.12.2021 13:00 Ответить
\\\\\\\\\

Документ уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.

Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

Перед тем как вскрыть машину, сотрудник полиции должен назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию владельца или тех, кто находится в машине, служебное удостоверение. Если нужно задержать преступника или есть опасность для чьей-то жизни, представиться и разъяснить права сотрудник полиции сможет позже.

Полицейскому нужно будет объяснить, почему и на каком основании он собирается вскрыть авто, и разъяснить права и обязанности граждан.

Исключение составят случаи, когда промедление создает угрозу жизни и здоровью граждан или самого сотрудника полиции.

Если собственник автомобиля при вскрытии не присутствовал, его должны проинформировать о произошедшем в течение ближайших 24 часов. После вскрытия полиция должна обеспечить меры, чтобы в машину не проникли посторонние. Источник: https://censor.net/ru/n3304007
\\\\\\\

Как трогательно, и все это в стране где за "лайк" или "репост" дают реальные сроки. А зэков пытают просто так, для удовольствия. насмешили конечно.
показать весь комментарий
08.12.2021 13:03 Ответить
-ты чего сюда залез?

-холодно мне! имею право!
показать весь комментарий
08.12.2021 13:03 Ответить
Швабростан,новая фишка РАБссии... Настоящее вяличие РАБсси
показать весь комментарий
08.12.2021 13:03 Ответить
ГУЛАГ - он и есть ГУЛАГ! И как бы рабы не роптали, а скоро вам введут красные тройки Вышинского и вернут высшую меру социальной справедливости, также ожидается налог на воздух А вы продолжайте кричать путенбох и делать глубокие сосательные движения губами… рабы, мля!!!
показать весь комментарий
08.12.2021 13:17 Ответить
Если в ваш дом, машину, жену не проникнет сотружник РоССполиции, то это сделают солдаты НАТО!
показать весь комментарий
08.12.2021 13:18 Ответить
Это несерьезно. Нужно официально разрешить лупасить дубинкой без разбору и предупреждения любого ватана.
показать весь комментарий
08.12.2021 13:26 Ответить
Другим словами, если полиция пытается остановить автомобиль,
проще открыть огонь на поражение по такой "полиции".
Путин думает - принял закон, и дело в шляпе, а на деле всё не так.
показать весь комментарий
08.12.2021 13:41 Ответить
Я только за, русня должна сидеть в стойле
показать весь комментарий
08.12.2021 13:59 Ответить
Відразу після перемовин з Байденом. Ніколи ще так кацапи хєрово не жили як при Байдену.
показать весь комментарий
08.12.2021 14:17 Ответить
У лаптеногих маразм крепчает
показать весь комментарий
08.12.2021 14:20 Ответить
Рабы только довольнее, опять будут рукоплескать великому мудрому Пу
показать весь комментарий
08.12.2021 14:27 Ответить
И все, всего лишь проникать к крепостным? А как же правовое применения бутылок? Ну или на худой конец вполне себе официально требовать извинений перед кадыровым? Блин... они меня огорчили.
показать весь комментарий
08.12.2021 14:47 Ответить
Держдура дозволила кацападлівським мусорам "пронікать в жіліща..." 🤨 Та вони в них не те що в квартири і авто "пронікають" - вони в мокшанські дупи швабрами чи дубинками шурують, а може й не тільки швабрами! Раби (а кацападли і є рабами *****) від маківки до кобчика з усіма своїми тельбухами належать хазяїну, тож ***** їм скавчати чи хрюкати коли хазяйські псяки погонять їх у стійло!
показать весь комментарий
08.12.2021 14:51 Ответить
ГУЛАГизация всего барака. Завтра объявят "Красный Террор-2" и начнут с очкариков...
показать весь комментарий
08.12.2021 15:28 Ответить
На пацаков плевать...можно спорить как быстро такой же законопроект появится в раде...
показать весь комментарий
09.12.2021 00:57 Ответить
 
 