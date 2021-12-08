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Новости ОбществоТехнологии
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Университет (225) ІТ-индустрия (28) Минцифры (285)

Новый технологический университет, который будет инвестировать в стартапы студентов, запустят в следующем году, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

Новый технологический университет, который будет инвестировать в стартапы студентов, запустят в следующем году, - Минцифры

Ежегодно на рынок труда выходит около 20 тысяч новых ИТ-специалистов, тогда как, по оценкам участников рынка, реальная потребность составляет более 30 тысяч в год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуМинистерства цифровой трансформации.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время презентации по запуску SET University отметил, что у Украины есть потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Восточной Европе.

"У нас должно появляться еще больше "единорогов", таких как GitLab или Grammarly. Одна из целей Минцифры – к 2024 году увеличить долю IT в ВВП страны до 10%. Поэтому мы создаем дополнительные стимулы от государства для развития сферы. Ежегодно на рынок труда выходит около 20 тысяч новых ИТ-специалистов. Поэтому инициативы по инновационной и качественной подготовке ИТ-специалистов чрезвычайно актуальны", - пояснил глава Минцифры.

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В качестве дипломной работы выпускники будут представлять идею или проект собственного стартапа. Лучшие проекты получат инвестирование от венчурной студии, действующей на базе университета.

В настоящее время университет анализирует потребности абитуриентов и ИТ-рынка для определения финального списка направлений обучения, но уже известно, что большой акцент будет делаться на новейших технологиях. Сейчас университет рассматривает следующие дисциплины: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data и Internet of Things. Обучать студентов будут профессора ведущих украинских и зарубежных университетов и топ-менеджеры украинских и международных ИТ-компаний. В частности, те смогут стать менторами студентов и презентовать реальные ИТ-кейсы, чтобы студенты приобщались к их решению.

Университет будет запущен в 2022 году.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
в лесу из миллиарда деревьев
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08.12.2021 12:42
+3
А де університет майбутнього ім.Бубачки?
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08.12.2021 12:32
+2
А де студентів візьмеш? В останні роки всі існуючі університети заявляють про недобір студентів, бо кількість випускників шкіл з року в рік скорочується.
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08.12.2021 12:41
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А де університет майбутнього ім.Бубачки?
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08.12.2021 12:32 Ответить
в лесу из миллиарда деревьев
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08.12.2021 12:42 Ответить
от - уже і фото зроблене - Омікрончик )), а за пару місяців файзер та інші і вакцину виготовлять...

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08.12.2021 12:32 Ответить
Хотят склепать новую структуру, через которую сливать бабло, на какие-то свои проекты
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08.12.2021 12:34 Ответить
калька параши, там и роботов создают и прочую муть ,которая в мире нах не нужна
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08.12.2021 12:44 Ответить
А де студентів візьмеш? В останні роки всі існуючі університети заявляють про недобір студентів, бо кількість випускників шкіл з року в рік скорочується.
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08.12.2021 12:41 Ответить
Мало Университетов??? Эти нормально финансируйте ублюдки!
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08.12.2021 12:57 Ответить
А бубочкин папачка наверное будут рэктором а мамачка будет яго замом?????
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08.12.2021 13:05 Ответить
Після підписання Зеленським Закону України "Про внесння змін до Закону України "Про культуру", стосовно загальних основ надання населенню культурних послуг" № 1432-IX, в музикальних магазинах з"явилися збірники нот "Для гри членом на роялі, піаніно та інших музичних інструментах".
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08.12.2021 13:28 Ответить
Прямо Массачусетский Технологический Институт в США...,ждем Лауреатов Нобелевской премии...Айтишников...
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08.12.2021 13:05 Ответить
Дайошь уневирсетет освоения Плутона!
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08.12.2021 13:07 Ответить
И там миллиард деревьев!
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08.12.2021 13:08 Ответить
"велике ІТівництво " ? нє?
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08.12.2021 13:09 Ответить
- Что-то у нас в науке, говнецом пованивать стало...
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…

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08.12.2021 13:15 Ответить
Тєхнолоґічєскій кажете? Одна, дюже сурйозна на половину державна компанія, шукає інженера. Пропонує йому АЖ!!! 10000 гривень зарплати!!! А вони, ледарі, не хотятьйти на цю "гіднооплачуваємую" должность...
Які технології??? Турборежимного "освоєнія" запозичених до державного бюджету коштів, хіба що...
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08.12.2021 13:20 Ответить
- Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет.

- А скільки "дубів" буде вирощено в його стінах!!! І вони будуть "впарювать" нам «липу"...

*
Зеленский:
- В Украине будет создан президентский университет, который будет готовить людей будущего!
- Володимире Олександровичу, і на якого біса нам у майбутньому стільки клоунів і блазнів? Ви і самі, зі своїм "95-м кварталом", непогано справляєтеся...
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08.12.2021 13:30 Ответить
Не знаю за следующий год, а вот через два вас запустят в свободное плавание, это точно, не ходи к бабке.
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08.12.2021 13:31 Ответить
 
 