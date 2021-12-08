Новый технологический университет, который будет инвестировать в стартапы студентов, запустят в следующем году, - Минцифры

Ежегодно на рынок труда выходит около 20 тысяч новых ИТ-специалистов, тогда как, по оценкам участников рынка, реальная потребность составляет более 30 тысяч в год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуМинистерства цифровой трансформации.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время презентации по запуску SET University отметил, что у Украины есть потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Восточной Европе.

"У нас должно появляться еще больше "единорогов", таких как GitLab или Grammarly. Одна из целей Минцифры – к 2024 году увеличить долю IT в ВВП страны до 10%. Поэтому мы создаем дополнительные стимулы от государства для развития сферы. Ежегодно на рынок труда выходит около 20 тысяч новых ИТ-специалистов. Поэтому инициативы по инновационной и качественной подготовке ИТ-специалистов чрезвычайно актуальны", - пояснил глава Минцифры.

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В качестве дипломной работы выпускники будут представлять идею или проект собственного стартапа. Лучшие проекты получат инвестирование от венчурной студии, действующей на базе университета.

В настоящее время университет анализирует потребности абитуриентов и ИТ-рынка для определения финального списка направлений обучения, но уже известно, что большой акцент будет делаться на новейших технологиях. Сейчас университет рассматривает следующие дисциплины: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data и Internet of Things. Обучать студентов будут профессора ведущих украинских и зарубежных университетов и топ-менеджеры украинских и международных ИТ-компаний. В частности, те смогут стать менторами студентов и презентовать реальные ИТ-кейсы, чтобы студенты приобщались к их решению.

Университет будет запущен в 2022 году.