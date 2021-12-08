Рабочая группа начала подготовку изменений в Регламент Рады: из 52 рекомендаций миссии Пета Кокса ни одна не выполнена, - Корниенко

На первом заседании рабочей группы по наработкам изменений в Регламент была конструктивная атмосфера.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в Верховной Раде сказал первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

По его словам, на заседании не обошлось без политических вопросов, однако в большинстве своем был конструктив.

"Мы договорились об основных вещах. Их несколько. Во-первых, работать в режиме такой челночной дипломатии. Это значит, что представители всех фракций, которые делегированы в эту рабочую группу, будут возвращаться в свои фракции и там будут обсуждать те или иные инициативы рабочей группы. Часть фракций, такие как ОПЗЖ и "Батькивщина", уже пришли с готовыми предложениями, по которым у них даже есть зарегистрированные законопроекты. идеи, и которые будут продвигать их в дальнейшем. Также мы послушали мнение Аппарата Верховной Рады. Они готовы отдать нам все наработки, которые у них есть", - рассказал первый вице-спикер.

Корниенко сообщил, что "краеугольным камнем" в обсуждениях изменений в Регламент являются выводы Пета Кокса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко пожаловался, что нардепы приносят в сессионный зал "непонятные предметы": Недавно нашли пакетик картошки, килограмм пять – ею можно бросаться в докладчика

"Мы очень благодарим за работу. За наше активное сотрудничество. Остаемся в контакте. У нас планируются новые обсуждения и диалоги. … Но мы должны понимать, что предыдущее постановление об имплементации рекомендаций миссии Пета Кокса… из 52 пунктов ни один не выполнен, хотя это постановление принималось в 2016 году. Пора обновить эти договоренности и эти процессы", - добавил он.

Нардепы подчеркнул, что на заседании группы поднимался вопрос диджитализации Верховной Рады: "Мы обсуждаем ситуацию, сложившуюся с полным переходом на безбумажную деятельность, на полный paperless. К сожалению, у нас есть не очень положительные примеры из комитетов, где трудно еще перейти полностью на paperless, в частности, из-за ситуации с поправочным спамом, которая возникает время от времени. Напомню, что у нас есть обязательство перейти с седьмой сессии на полный paperless. Она (сессия.– Ред.) начинается в начале февраля. Будем принимать решения с руководством Верховной Рады и фракций, как действовать в этой ситуации".

Также читайте: В Раде введут ответственность за несоблюдение регламента: депутатов будут штрафовать, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады проинформировал, что следующее заседание группы планируется провести в зуме в "последнюю неделю работы в округах".