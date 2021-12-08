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Эрдоган заявил о готовности Анкары помочь в снижении напряженности между РФ и Украиной, - Anadolu

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эрдоган заявил о готовности Анкары помочь в снижении напряженности между РФ и Украиной, - Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил, что Анкара может сыграть роль в стабилизации ситуации между РФ и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает агентство Anadolu.

"С согласия сторон, мы можем внести вклад с снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявится в виде посредничества, либо в любом ином формате", - приводит агентство слова Эрдогана.

На Западе выражают обеспокоенность в связи с передвижениями российских военных близ границы Украины и утверждают, что Москва концентрирует значительное количество военных сил на границе.

Также читайте: Анкара готова организовать диалог Зеленского и Путина, - пресс-секретарь Эрдогана

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, располагающий данными американской разведки, сообщило, что "российское вторжение в Украину" может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
хорошая партия "Байрактаров" для Украины- очень снижает любую напряженность
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08.12.2021 12:53
+4
Турецкий контингент, ***** кондратий хватит.
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08.12.2021 12:50
+4
Только новой партией ударных дронов, для снижения напряжения, вы можете помочь)
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08.12.2021 12:55
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Турецкий контингент, ***** кондратий хватит.
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08.12.2021 12:50 Ответить
хорошая партия "Байрактаров" для Украины- очень снижает любую напряженность
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08.12.2021 12:53 Ответить
Опередил)
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08.12.2021 12:56 Ответить
классика:
значительный перевес в вооружении - весомый аргумент в любых переговорах о мире (с)
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08.12.2021 13:12 Ответить
Только новой партией ударных дронов, для снижения напряжения, вы можете помочь)
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08.12.2021 12:55 Ответить
Як у Вірменії, тіко почніть з Конча-Заспи)
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08.12.2021 12:56 Ответить
Украине байрактаров, рф помидоров!
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08.12.2021 12:59 Ответить
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08.12.2021 13:05 Ответить
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08.12.2021 13:12 Ответить
Тобто буде не Мінськ, а Стамбул?
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08.12.2021 13:32 Ответить
Эрдоган такой же человек-вазелин как и таракан. Бесхребетный на все 100%, нет жесткой позиции. Так что на него нет надежды.
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08.12.2021 13:52 Ответить
Туреччина може допомогти. Пам'ятаєте як росіянського дипломата охоронець Ердогана замочив?
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08.12.2021 14:13 Ответить
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08.12.2021 14:14 Ответить
конечно помним, только его жизнь не стоила жизни московского пса (
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08.12.2021 14:24 Ответить
 
 