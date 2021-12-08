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Новости За рубежом
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В Кремле заявили, что Москва и Вашингтон планируют оперативно начать обсуждение "сложной конфронтационной ситуации"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Кремле заявили, что Москва и Вашингтон планируют оперативно начать обсуждение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о действиях Москвы и Вашингтона после саммита главы России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

"Президенты договорились о том, что они назначат своих представителей, которые оперативно начнут обсуждение сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что когда точно это произойдет, пока неизвестно, однако главы государств имели в виду, что назначение представителей должно состояться оперативно.

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису.

Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США никогда не согласятся на ультиматум РФ в вопросе Украины и НАТО, - Арахамия о результатах переговоров Байдена и Путина

Автор: Анастасія Потіха
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Хто створює конфронтацію ?
Теж будуть обговорювати ?
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08.12.2021 13:10 Ответить
и на каком континенте? ))))
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08.12.2021 13:23 Ответить







распад и неуважение

Администрация США готовит «меры 1-го дня, меры 5-го дня и меры 10-го дня», самые крайние из которых будут включать военный ответ, сообщила Виктория Нуланд комитету Сената по международным отношениям вскоре после разговора Президента Байдена с Путиным
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08.12.2021 13:14 Ответить
5-го и 10-го дня чего? Наступления на Украину?
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08.12.2021 13:29 Ответить
именно...
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08.12.2021 15:27 Ответить
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08.12.2021 13:17 Ответить
....... ть - .
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08.12.2021 13:25 Ответить
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08.12.2021 13:24 Ответить
все, расходимся, до очередного обострения у *****. сейчас обошлось галоперидолом.
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08.12.2021 13:25 Ответить
У кацапов нет конфронтации со шваброй и бутылкой.
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08.12.2021 13:25 Ответить
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08.12.2021 13:30 Ответить
И вот опять пришло время заготавливать окорочка.
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08.12.2021 13:43 Ответить
 
 