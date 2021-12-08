В Кремле заявили, что Москва и Вашингтон планируют оперативно начать обсуждение "сложной конфронтационной ситуации"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о действиях Москвы и Вашингтона после саммита главы России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

"Президенты договорились о том, что они назначат своих представителей, которые оперативно начнут обсуждение сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что когда точно это произойдет, пока неизвестно, однако главы государств имели в виду, что назначение представителей должно состояться оперативно.

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису.

Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации в Украине.

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