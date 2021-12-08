ОП пока не комментирует переговоры Байдена и Путина: ждем разговора с президентом США, - Никифоров
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Офис Президента Владимира Зеленского пока не комментирует разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина и ждет разговора украинского и американского лидеров.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду"
"Реакция Офиса президента будет после разговора Зеленского с президентом США Байденом. Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора, поэтому давайте все будет идти своим чередом – и когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать".
Никифоров напомнил, что перед разговором Байдена и Путина Зеленскому звонил госсекретарь США Энтони Блинкен и "пробрифинговал о том, о чем пойдет речь во время разговора Байдена и Путина". Спикер Зеленского подчеркнул, что у "Украины есть полное доверие к ее партнерам".
Отвечая на вопрос, почему был перенесен разговор Байдена и Зеленского, о чем сообщали СМИ, Никифоров сказал, что никакого перенесения не было. Мол, была договоренность, что президенты Украины и США проговорят после разговора Байдена и Путина, этот разговор запланировали на 9 декабря.
Когда именно состоится разговор Зеленского и Байдена и в каком формате – телефонного звонка или видеозвонка – пока неизвестно.
Пожалуйста, подождите...
очідупу путіну.
Главное для нас то, что для Украны открылось новое окно возможностей. Фантастическое окно, которого не было с 2014 года.
Имидж страны третьего мира, который Украине на международной арене сумела построить всего за два с половиной года зеленая власть, вновь обнулен.
Теперь уже не имеет значения "Моника Зелински", "Пандора пейперс" и готовящийся госпереворот. Все, этот ярлык цирка дураков тоже остался за чертой. Там, в позавчера. А сегодня на первый план опять вышло - Украина противостоит агрессии ядерной державы. Украина отныне - опять крутая. Помогать Украине отныне снова модно. Давайте ей помогать.
Да, имидж Украины исправлен без Украины. Да, судьбу Украины Вашингтон, Берлин и Мордор будут решать опять без Украины - субъектности как не было, так и нет. Но из этой ситуации все равно можно выжать огромное количество преференций.
Я не знаю, как это делала команда шоколадных барыг, зарабатывающих на крови, но я уверен - при таких козырях на руках уже через неделю был бы подписан какой-нибудь Договор о Коллективной Безопасности, согласно которому в случае вторжения России Польша направляет в Украину двадцать пять «Абрамсов», Британия высылает три эскадрильи «Харриеров», Канада отправляет саперный батальон, а США присылают в Черное Море авианесущую группу и разварачивают программу «Лендлиз-2.0» с беспрецедентной помощью Украине, какой не было со времен Второй мировой.
И закрывают небо.
Если объединенные страны смогут договориться, что в случае нападения они все же закрывают небо для России - у Путина уже не будет шансов. Если нет - то как минимум крови он прольет море.
Я не знаю, сумеет ли эта власть воспользоваться этим шансом. Выжать из него все на сто процентов они, понятное дело, уже не смогут.
Но МИД как институция еще не уничтожены, армия, как институция, сохранилось тоже и командование теперь вполне адекватное и грамотное - так что вся надежда на них. И она есть.
Впервые за эти два с половиной года я смотрю в будущее со значительной долей оптимизма.
Сегодня день хороших новостей, друзья мои.
А. Бабченко
https://newsonline24.com.ua/babchenko-dobroe-utro-vladimir-vladimirovich-kaddafi/
Під економічними санкціями, у разі нового нападу на Україну, зокрема, мають на увазі відключення від системи SWIFT, а також блокування «Північного потоку-2».
Під «іншими заходами», як проглядало із заяв американських політиків, обговорюється ймовірність активної допомоги Україні - і на морі, і на суші.
США вимушені діяти, бо йдеться не лише про Україну, а про усю світову систему безпеки, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Також держсекретар зазначив, що подальша військова допомога США Україні, її характер і масштаб залежатимуть «від того, що робить чи не робить Росія у плані продовження ескалації, у плані вчинення нових актів агресії проти України». «Ми ясно дали зрозуміти, що вважаємо неприйнятним, коли одна країна намагається вказувати іншій, яким має бути її вибір, у тому числі щодо того, з ким їй вступати в асоціації».
«Не було жодних поступок, жодних зобов'язань», - наголосив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
«Військові дії можуть означати, що ми стоятимемо разом з нашими кораблями в Чорному морі, і ми обрушимо руйнування на російський військовий потенціал. Я також не виключаю присутності американських військ на землі. Ми не виключаємо застосування ядерної зброї першими», - як повідомляє Independent, сказав сенатор Республіканської партії США, член комітету Сенату зі збройних сил Роджер Вікер після розмови президентів США і Росії.
https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
По результатам переговоров Байдена и Путина пресса старательно повторяет содержание заявлений дипломатических ведомств США и России. И лишь несколько изданий обратили внимание на «сказанное между строк»: "Лидеры двух стран обговорили вопросы кибербезопасности своих государств".
Наши источники сообщают, что на самом деле Байден выкатил Путину претензии по вмешательству российской власти в двое президентских выборов в США, а так же о постоянном вмешательстве в работу американских правительственных серверов хакеров, связанных с российскими спецслужбами. Речь не о домыслах, а об отчете ФБР и ЦРУ, поданном в Конгресс США, т е о материалах, которые американские спецслужбы прямо сейчас готовы передавать в суд.
Путин естественно завел в ответ свою любимую пластинку «нас там нет», на что Байден в очень обтекаемых фразах и дипломатичных выражениях описал Путину будущее, в котором в России одновременно лягут сайты Газпрома, Роснефти, Роснано, Кремля, Министерства обороны, Генштаба и многих других интересных организаций. Байден намекнул, что именно могут сделать с сайтами собранными российскими кустарями квалифицированные программисты из кибер-центров Пентагона и ЦРУ, усиленные рекрутированными специалистами из корпораций Adobe Systems, Autodesk, Microsoft и многих других. Еще более прозрачным выглядел намек Байдена о возможности появления информации с российских серверов на разных «свободных платформах» типа Викиликс, и начале какого-нибудь «Кремль-пейперс» после опубликования данных о финансовых махинациях российских компаний.
Тут речь пойдет даже не о санкциях Запада, а о массовом разрыве контрактов з российскими корпорациями и о полном уничтожении имиджа ряда российских дельцов. Аж до связей с мировыми наркокартелями. Кстати после всего этого, официальный Вашингтон разведет руками и с фирменной ковбойской улыбкой скажет россиянам: «Нас там нет!» Доказать обратное будет нереально.
Именно поэтому российская сторона так долго тянула с заявлением по результатам встречи. Там ждали публикации отчета из Белого Дома. В Кремле на полном серьезе ломали голову, что это было - официальный ультиматум или последнее китайское предупреждение?
Пока все похоже на предупреждение. Крайне жесткое и агрессивное предупреждение. Наблюдаем дальше.