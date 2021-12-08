Любое вторжение РФ в Украину будет стратегической ошибкой, придется заплатить реальную цену, - МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку в случае вторжения в Украину, и за это Москве придется заплатить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Любое вторжение России в Украину будет стратегической ошибкой. Как сказал президент Байден, за это придется заплатить реальную цену", - сказала Трасс.

Глава МИД Великобритании выразила поддержку безопасности, обороне и энергетической независимости Украины. Трасс заявила, что позже в среду проведет встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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