Любое вторжение РФ в Украину будет стратегической ошибкой, придется заплатить реальную цену, - МИД Великобритании
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку в случае вторжения в Украину, и за это Москве придется заплатить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Любое вторжение России в Украину будет стратегической ошибкой. Как сказал президент Байден, за это придется заплатить реальную цену", - сказала Трасс.
Глава МИД Великобритании выразила поддержку безопасности, обороне и энергетической независимости Украины. Трасс заявила, что позже в среду проведет встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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Коротко витяг з віршу Т.Шевченка "Розрита могила"Ой Богдане!Нерозумний сину!Подивись тепер на матір,На свою Вкраїну,Що, колишучи, співала,Про свою недолю,Що, співаючи, ридала,Виглядала волю,Ой Богдане, Богданочку,Якби була знала,У колисці б задушила,Під серцем приспала.
Висновок,Б.Хмельницький віддав Україну в кабалу "касапам",історія вчить ...є герої України ,і є зрадники ,до інформації П.К.Сагайдачний-Петро Конашевич народився в селі Кульчиці Самбірського району Львівської області) у православній родині
Страна без чести, без мозгов,
Страна дебилов и воров.
С твоим ущербно-слезным гимном,
С извечным поиском врагов.
С тупою завистью и злобой
Ко всем, кто лучше и умней.
Живи с рашистами, попробуй.
Но дай мне жить в Стране моей.
Бери с собой тулуп вонючий.
И петушиный герб в гавне.
Иди ты на … в жопу е…й.
Коль там комфортнее тебе.
Быть может за стеною НАТО
Сокроюсь я от ваших вшей.
Когда-то и тебе подарит
Бог счастье вникнуть в смысел слов:
Что ненависть не созидает,
А созидает лишь Любовь.
Потратять знову нафто- і газоєвро.
-хватит пропагандонов всяких слушать, включайте свой мозг.
Але всеж додам.
Коли Кацапська імперія була в союзниках с Великобританією (війна проти Наполеона, АНТАНТА, Антигітлеровська коаліція), то була з переможцамі.
А ось коли проти Кацапії воювала Велікобританія (Кримська компанія проти османів, зі здачою Севастополю, війна з Японією 1904-1905-го років), тоді Кацапія програвала.
при 5,5 преЗЕденте все те же страны вдруг осознали, глядя на это хрипатое чмо, что Украина таки находится в опасности... и просто озабоченности и санкций мало... нужно переходить к серьезному коллективному предупреждению непосредственно коварно-брехливому *****, пытающемуся навязать свою игру всему миру...