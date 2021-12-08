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Новости Политика Украины
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Байден (2386) ВР (28734) Зеленский (16567) переговоры (4649) Корниенко (651)

То, что разговор Байдена и Зеленского состоится завтра, означает, что истерии нет, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

То, что разговор Байдена и Зеленского состоится завтра, означает, что истерии нет, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко в том, что разговор президентов США и Украины состоится в четверг, видит сигнал, что нет срочности.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде.

"А это значит, что нет той истерии, которую уже нагнетают российские и пророссийские СМИ в Украине. … Давайте сохранять "холодный разум". Он в дипломатических делах очень полезен", - подчеркнул Корниенко.

По словам первого вице-спикера, не нужно комментировать рабочий график президентов США и Украины.

"Президенты точно разберутся, когда им лучше пообщаться", – заверил он.

Также читайте: ОП пока не комментирует переговоры Байдена и Путина: ждем разговора с президентом США, - Никифоров

Нардеп обратил внимание, что главный стратегический партнер Украины – США продолжает поддерживать нашу страну.

"А что касается вопроса санкций по "Северному потоку-2", у них самих есть дискуссия внутри. Мы о ней знаем", - добавил политик.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Ти краще скажи, шо там з пуншом? Скільки заарештовано заколотників, яка застава у Ахметова і як потрачено мільярд?)))
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08.12.2021 13:24
+15
Це означає шо нема у владі дорослих з ким можно говорити.
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08.12.2021 13:25
+14
Ага, зайвий раз показують, де вони вас ваЗЕлінових мають, після вагнергейту,
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08.12.2021 13:25
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Ти краще скажи, шо там з пуншом? Скільки заарештовано заколотників, яка застава у Ахметова і як потрачено мільярд?)))
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08.12.2021 13:24 Ответить
Ага, зайвий раз показують, де вони вас ваЗЕлінових мають, після вагнергейту,
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08.12.2021 13:25 Ответить
Плюс переворот от зекрысы
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08.12.2021 13:36 Ответить
зекрыса никак не научится отвечать за базар...и своих шоу-клоуноско-сценических замашек))
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08.12.2021 13:44 Ответить
Це означає шо нема у владі дорослих з ким можно говорити.
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08.12.2021 13:25 Ответить
президенти то розберуться...тільки яке відношення має це слово "президент" до "членогральной машинки"? як мильну бульбу не роздувай, вона завжди буде мильною бульбою и лусне рано чи піздно
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08.12.2021 13:25 Ответить
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08.12.2021 13:25 Ответить
Байден оттягивает общение с неадекватом - фанатом кремлёвской крысы, потому что это общение - общение с пустым местом, с фигляром и кремлёвской куклой...
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08.12.2021 13:26 Ответить
"Давайте зберігати "холодний розум"

Холодний розум? Це ти сеньйору Перевороту скажи.
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08.12.2021 13:28 Ответить
Тоді можливо невитримає памперс.
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08.12.2021 13:52 Ответить
Що за "істерію, яку вже нагнітають російські та проросійській ЗМІ в Україні"???
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08.12.2021 13:29 Ответить
Ні. Означає, що на зе-чмо всім насрати.
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08.12.2021 13:30 Ответить
Зеленые терміново только в турборежиме впаривают свои хотелки , а то что враг у ворот их мало волнует.

У них в головах - только прорваться на второй срок, не отсидевши еще первого. Вот тут у них терминовость. Это для них важнее.

Они даже того не понимают, что если расея попрет, то их по любому сметут
Им проблема удержаться у корыта застит глаза и отключает мозг
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08.12.2021 13:31 Ответить
Обдолбанные наркоманы не истерят.
То ли дело на кумарях
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08.12.2021 13:32 Ответить
Это не истерика, это брезгливость. Пудалом брезгуют.
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08.12.2021 13:35 Ответить
Дед дал возможность,в тему въехать.
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08.12.2021 13:37 Ответить
по - Фрейду? ))))
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08.12.2021 13:41 Ответить
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08.12.2021 13:44 Ответить
Як кажуть у певних колах: "Нєт тєми для базара".
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08.12.2021 13:44 Ответить
Сидят в ОП Зе-дЕрьмак, тимоха, Лодоляка,Шефиря.....и смотрят на телефон! песня...Позвони мне позвони, Позвони мне ради Бога!
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08.12.2021 13:45 Ответить
Как можно все перекрутить, почему боятся сказать правду, сначала нагнетают, а потом борются. Как всем хочется быть правильными.
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08.12.2021 13:45 Ответить
Беда любого обывателя в том, что он думает, что политика это то, о чём рассказывают в новостях.)) Реальность же состоит в том, что настоящая политика происходит вне досягаемости телекамер и без присутствия журналистов. В СМИ попадает лишь дозированный кусок информации, тщательно взвешенный пресс-службами политиков.
Это о том, что не стОит с нетерпением ждать каких-то политических заявлений, как очередную серию любимого сериала. Реальную суть и итоги любых переговоров можно будет увидеть лишь постфактум по разворачивающимся в реальном времени событиям.
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08.12.2021 14:09 Ответить
ще по росту ВВП та боргів можна буде сказати
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08.12.2021 14:12 Ответить
я высказался о том, кто истерил, для чего, не надо перекручивать. А то что ты написал, я согласен и об этом раньше писал.
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08.12.2021 14:34 Ответить
Прям таки беда обывателя? Творцы истории избравшие писькограя априори идиоты и им что до политики, что до анализа событий как до Плутона. Обыватель должен варить борщи и чистить унитазы

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08.12.2021 15:01 Ответить
Это означает,что его мнение никого не интересует и указания ему дадут тогда,когда посчитают нужным и безопасным
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08.12.2021 13:50 Ответить
" - а можно разговор завтра, а выделенные деньги сегодня?" )))
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08.12.2021 13:58 Ответить
"Істерія" буде ПІСЛЯ розмови! Тому що "Блазню" запропонують або повіситься самому, або не заважать Україні готуваться жо спротиву
В іншому випадку він буде повішений на "Майдані" незалежно від його бажання!
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08.12.2021 13:59 Ответить
Обещали разговор 8 декабря. Перенесли на 9 - по чьей инициативе? Поставили Зелю раком возле доски в школе и решают, кто первый засунет.
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08.12.2021 14:05 Ответить
Тобто, зєлю послали: Подожді, мальчік.
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08.12.2021 14:06 Ответить
Тепер слідкуйте за руками.
Скоро Клоун вийде в нарід і скаже, що сам Байден примусив його капітулювати
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08.12.2021 14:10 Ответить
Я бы на месте Байдена вообще не звонил гундосому нарику. О чём можно с ним разговаривать.
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08.12.2021 14:17 Ответить
Каждый день позор ! Быстрей бы импичмент!
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08.12.2021 14:19 Ответить
У корниенко-отмороженного тормоза истерики не будет, даже если его жопа будет гореть!
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08.12.2021 14:22 Ответить
Это значит только одно,они решают что сказать а что умолчать,зная дипломатические таланты и окружение нашего ***********.
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08.12.2021 14:23 Ответить
Короче. С "поддержкой Запада" усьо понятно. Если Запад кого-то и поддерживает, то - россию, путина, и собственное бабло, которое вокруг россии мутится... Стыдно иметь клоуном президента. Все его посылают накуй. Даже маразматик Бидон. Теперь он будет караулить сутками у телефона, и ждать - когда ему позвонит ублюдочный Бидон !!!!!
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08.12.2021 14:45 Ответить
То ли дело ипанутый Трамп. Как он органично вписывался между херлом и писюанистом
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08.12.2021 14:57 Ответить
То, что ЗЕ на последнем месте в переговорах про Украину, говорит о том, что в США знают, что это за чмо.
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08.12.2021 15:58 Ответить
Наша зелена сопля не варта і дирявого носка Байдена, дідуля відіспиться і звяжеться з потсом, гнидою, зеленським.
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08.12.2021 23:29 Ответить
 
 