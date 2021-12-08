То, что разговор Байдена и Зеленского состоится завтра, означает, что истерии нет, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко в том, что разговор президентов США и Украины состоится в четверг, видит сигнал, что нет срочности.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде.

"А это значит, что нет той истерии, которую уже нагнетают российские и пророссийские СМИ в Украине. … Давайте сохранять "холодный разум". Он в дипломатических делах очень полезен", - подчеркнул Корниенко.

По словам первого вице-спикера, не нужно комментировать рабочий график президентов США и Украины.

"Президенты точно разберутся, когда им лучше пообщаться", – заверил он.

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Нардеп обратил внимание, что главный стратегический партнер Украины – США продолжает поддерживать нашу страну.

"А что касается вопроса санкций по "Северному потоку-2", у них самих есть дискуссия внутри. Мы о ней знаем", - добавил политик.