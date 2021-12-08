То, что разговор Байдена и Зеленского состоится завтра, означает, что истерии нет, - Корниенко
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Первый вице-спикер Александр Корниенко в том, что разговор президентов США и Украины состоится в четверг, видит сигнал, что нет срочности.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде.
"А это значит, что нет той истерии, которую уже нагнетают российские и пророссийские СМИ в Украине. … Давайте сохранять "холодный разум". Он в дипломатических делах очень полезен", - подчеркнул Корниенко.
По словам первого вице-спикера, не нужно комментировать рабочий график президентов США и Украины.
"Президенты точно разберутся, когда им лучше пообщаться", – заверил он.
Нардеп обратил внимание, что главный стратегический партнер Украины – США продолжает поддерживать нашу страну.
"А что касается вопроса санкций по "Северному потоку-2", у них самих есть дискуссия внутри. Мы о ней знаем", - добавил политик.
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Холодний розум? Це ти сеньйору Перевороту скажи.
У них в головах - только прорваться на второй срок, не отсидевши еще первого. Вот тут у них терминовость. Это для них важнее.
Они даже того не понимают, что если расея попрет, то их по любому сметут
Им проблема удержаться у корыта застит глаза и отключает мозг
То ли дело на кумарях
Это о том, что не стОит с нетерпением ждать каких-то политических заявлений, как очередную серию любимого сериала. Реальную суть и итоги любых переговоров можно будет увидеть лишь постфактум по разворачивающимся в реальном времени событиям.
В іншому випадку він буде повішений на "Майдані" незалежно від його бажання!
Скоро Клоун вийде в нарід і скаже, що сам Байден примусив його капітулювати