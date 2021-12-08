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Новости Политика УкраиныОбщество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Денисова (994) женщины (813) пытки (758) ОРДЛО (246)

В тюрьмах и СИЗО в ОРДЛО незаконно содержат 30 женщин, подвергающихся пыткам, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В тюрьмах и СИЗО в ОРДЛО незаконно содержат 30 женщин, подвергающихся пыткам, - Денисова

В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины незаконно содержат 30 женщин, где они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Фейсбук.

Омбудсмен отметила, что пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.

Она добавила, что, в частности, гражданка Украины, учительница физики Наталья Шило, полгода незаконно удерживается в плену на оккупированной территории Донбасса. Ее подозревают в якобы "шпионаже в пользу Украины".

"Женщина была задержана в оккупированной Горловке 5 июня 2021 года, куда она приехала из Киева посетить пожилую мать. Лишь через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты. В настоящее время она находится в СИЗО-5 г. Донецка, - написала Денисова.

В тюрьмах и СИЗО в ОРДЛО незаконно содержат 30 женщин, подвергающихся пыткам, - Денисова 01
На фото Наталья Шило

Также омбудсмен отметила, что Наталья Шило – коренная жительница Горловки. После временной оккупации переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018" в номинации "Физика". Впоследствии Наталья переехала в Киев.

"Отмечаю необходимость давления на страну-оккупанта Россию для соблюдения прав незаконно заключенных граждан Украины и немедленного их освобождения", - подчеркнула Денисова.

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В тюрьмах и СИЗО в ОРДЛО незаконно содержат 30 женщин, подвергающихся пыткам, - Денисова 02

Автор: Анастасія Потіха
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Ну нарешті ,а то все Саакашвілі та Саакашвілі...
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08.12.2021 13:28 Ответить
кацапські кати ******* знущатися нам слабшими, бо вони- нікчеми !
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08.12.2021 13:30 Ответить
У пліснявому варіанті, згадка про полонених, це спосіб протягнути зраду, під прикриттям високої мети.
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08.12.2021 13:41 Ответить
А ЗЄля об этом знает?
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08.12.2021 13:35 Ответить
А це часом не ті жінки?
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08.12.2021 13:52 Ответить
и около (простите за это слово!) 200 воинов, попавшим в плен еще в далеких 2014-2015-2016-... годах... около - потому что с каждым днем ада для этих людей... надежда на их возвращение тает...
последний обмен когда был? и кого наменяли???
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08.12.2021 13:52 Ответить
Сперва с Таиланда всех наркокурьеров освободит, там сейчас жарко и они мучаются.
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08.12.2021 14:00 Ответить
Так отож.Займитесь в первую очередь воинами , которые попали в плен в бою, а потом уже разбирайтесь с таксистами .
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08.12.2021 15:07 Ответить
 
 