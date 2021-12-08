Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни. Недорабатывают, - министр финансов Марченко

Введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции в отношении "контрабандистов" не повлияли на увеличение поступлений от таможни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью nv.ua, отвечая на вопрос, повлияли ли санкции СНБО против контрабандистов каким-то образом на увеличение поступлений от Таможенной службы.

"В любом случае, санкции имеют свой эффект и влияют на деятельность тех людей, которые занимаются незаконными действиями. Однако сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", – сказал Марченко.

В этом контексте он констатировал, что Таможенная служба "недорабатывает".

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"Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сравним объем импорта, фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь - 26,3, сентябрь 2020 года – 27,3. Далее август - 27,2, август 2020 года - 28,3. То есть вопрос эффективности работы таможенных органов достаточно актуален",- отметил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 2 апреля объявил о введении санкций против ряда лиц, которых он назвал "топ-десяткой украинской контрабанды". В дальнейшем этот список был расширен.

Тогда президент отмечал, что по расчетам экспертов ущерб из-за контрабанды для госбюджета достигает 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.

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