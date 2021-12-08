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контрабанда (2379) санкции (10624) СНБО (4377) таможня (1917)

Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни. Недорабатывают, - министр финансов Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни. Недорабатывают, - министр финансов Марченко

Введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции в отношении "контрабандистов" не повлияли на увеличение поступлений от таможни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью nv.ua, отвечая на вопрос, повлияли ли санкции СНБО против контрабандистов каким-то образом на увеличение поступлений от Таможенной службы.

"В любом случае, санкции имеют свой эффект и влияют на деятельность тех людей, которые занимаются незаконными действиями. Однако сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", – сказал Марченко.

В этом контексте он констатировал, что Таможенная служба "недорабатывает".

Также читайте: Ряд фигурантов санкционных списков СНБО успели "скрыть" свои активы до подписания указов Зеленским, - СМИ. ВИДЕО

"Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сравним объем импорта, фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь - 26,3, сентябрь 2020 года – 27,3. Далее август - 27,2, август 2020 года - 28,3. То есть вопрос эффективности работы таможенных органов достаточно актуален",- отметил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 2 апреля объявил о введении санкций против ряда лиц, которых он назвал "топ-десяткой украинской контрабанды". В дальнейшем этот список был расширен.

Тогда президент отмечал, что по расчетам экспертов ущерб из-за контрабанды для госбюджета достигает 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.

Читайте также: Большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность, - ГБР. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Зато митники задоволені, в них реально бабло поперло.
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08.12.2021 13:47
+10
Не може бути
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08.12.2021 13:48
+5
Ничего-ничего, есть зебилье(пока еще). Оно компенсирует.
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08.12.2021 13:47
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Ничего-ничего, есть зебилье(пока еще). Оно компенсирует.
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08.12.2021 13:47 Ответить
Нібито під час введення санкцій ЗЄЇЛА думало про бюджет, а не про рейтинги.
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08.12.2021 13:58 Ответить
Зато митники задоволені, в них реально бабло поперло.
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08.12.2021 13:47 Ответить
Не може бути
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08.12.2021 13:48 Ответить
Замість слова ''Недопрацьовують'', мало бути "Десь недопрацьовують", якось не на всі 100 процентів зебільна новина.
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08.12.2021 13:55 Ответить
борцуны с коррупцией саим корумпировались ,как не ожиданно.... чего и ожидать стоило !
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09.12.2021 15:53 Ответить
Зато добавили рейтинг Володі Зе ленському. Він тільки над цим і працює. Зебіли ще не вимерли, їм головне обіцянки і цяцянки, а що з того вийшло, їм не цікаво.
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08.12.2021 14:58 Ответить
Чужих контрабандистов убрали, своих зеленых поставили, Ермак и Зеленский скоро будут миллиардерами, если не уже.
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08.12.2021 15:43 Ответить
Порошенко, за время каденции, в три раза стал богаче. Официально. Эти то чем хуже?
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08.12.2021 16:29 Ответить
Порошенко так громогласно не объявлял борьбу с контрабандистами. Зато Зеля - и борьбу с контрабандистами и с олигархами. Эффект - 0.
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08.12.2021 16:37 Ответить
Не все такие скрытные, прировняла шморкача к жуку со стажем.
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08.12.2021 17:59 Ответить
и я стал богаче в 5 раз И ЖО ?
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08.12.2021 17:25 Ответить
Три шаурмы можешь купить за раз? Молодец! Кушай! Олигарх подвальный.
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08.12.2021 17:37 Ответить
Факты, рашотроллик, факты предоставь.
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08.12.2021 18:57 Ответить
Там просто потоки перенаправили, в зелёный карман😁
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08.12.2021 15:44 Ответить
нагадайте яка заробітня плата в митника і прикордонника?
10-13 тисяч?
всі сидять на потоках з контрабанди
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08.12.2021 16:14 Ответить
В нормальних країнах, контрабандистів саджають до тюрми. У нас - накладають "санкції". Сміялися, ледь не передохли.
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08.12.2021 16:27 Ответить
скажите есть хоть что-то??? за что бы взялся этот малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат и оно принесло пользу Стране а не бене и т.д???
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08.12.2021 16:55 Ответить
А мне Гетьманцев доказывал у себя в Фейсбуке год назад, что я ничего не понимаю в контрабанде и все вру.
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08.12.2021 17:18 Ответить
***
таможенник ужинает за щедро заставленным едой столом... жена :
- ну что ж ты грустный то такой?
- а шо веселиться? жизнь как подорожала в последнее время..
- ну что ты такое говоришь? посмотри, на нас и одежда и обувь - конфискаты и все-все на этом столе оттуда же...
- да? а хлеб то покупной !!!
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08.12.2021 17:30 Ответить
Не тех наказали!
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08.12.2021 17:32 Ответить
$3 млрд крадут на таможне.-Саакашвили.
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08.12.2021 17:47 Ответить
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08.12.2021 17:52 Ответить
Как один сказал, деньги- это не главное, у него спросили, а что главное? Их количество, таков был ответ.
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08.12.2021 18:02 Ответить
А народ думал что вы ****** для БЕни 4 млрд с контрабандистов заработали ..

Буратино работает под дурачка , Ермака с собой по фронту тягает - НО ОН СУБЬЕКТ -БЕЗ УКРАИНЫ ПРО УКРАИНУ НИ-НИ !!! ХРЕН СНИМ ЧТО ОПУ КРОТОФЕРМА , АГА
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08.12.2021 18:08 Ответить
Ну раз таможенники не дорабатывают, то вы у них из зарплат берите чего не хватает !
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08.12.2021 18:10 Ответить


Загалом за 11 місяців 2021 року в зоні діяльності Закарпатської митниці оформлено 182 035 митних декларацій (торік за аналогічний період - 157 389 митних декларацій). Так, у режимі імпорт - 105 тис, експорт - 52 тис, транзит - 23 тис МД.

Загальна вартість імпорту за звітній період становить понад 36 млрд грн, що на 19,82 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року (28,9 млрд грн).

Серед найбільших країн-імпортерів: Угорщина - 21,8 млрд грн, Італія - 4,7 млрд, Словаччина та Австрія - по 4 млрд, Чехія - 3,6 млрд, Німеччина - 1,7 млрд, Польща - 1,6 млрд.

Загальна вартість експорту в січні-вересні п.р. року становить 9,6 млрд грн, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року (6,1 млрд грн).

https://zakarpattya.net.ua/News/216283-Na-Zakarpatskii-mytnytsi-oformleno-ponad-180-tys-deklaratsii
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08.12.2021 18:51 Ответить
Шось наш мінфін мутить...
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08.12.2021 18:53 Ответить
а вы еще таможенные тарифы задерите. Шоб наверняка.
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08.12.2021 20:32 Ответить
Не понял ! Кто "недорабатывают" ? Контрабандисты или таможня ?
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08.12.2021 21:12 Ответить
контрабандисти недопрацьовують, тому митниця недоотримує.. все мало...
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08.12.2021 21:30 Ответить
все, что делает Зеленский - это врет! Ничего не работает из того, что он делает. Вообще тратит в пустую время страны! Больше всего я хотел, чтобы он принял прямую демократию онлайн, а он сделал там такие условия, что оно не работает. Просто бесконечно лживые реформы. Обложки такие делает для пиара, что просто капец, а когда доходит до сути и открываешь обложку, а там внутри пусто, просто пустой пиар. Все, что он делает - это врет, а смотрим где происходят улучшения на деле - это у олигархов, которые в 3 раза богаче стали, и это коррупционеры, которые тоже богаче стали.
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08.12.2021 21:27 Ответить
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08.12.2021 21:31 Ответить
коли ви вже *ля збагнете, що не заборонами, а спрощенням та лояльним розмитненням можна збільшити бюджетні надходження???
От "продавець трусів на базарі" (як ви його обзивали) збагнув, а ваші зарозумілі макітри ("Київської ШкоДи економіки") не можуть...
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08.12.2021 21:29 Ответить
 
 