Санкции СНБО против контрабандистов не увеличили поступления от таможни. Недорабатывают, - министр финансов Марченко
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Введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции в отношении "контрабандистов" не повлияли на увеличение поступлений от таможни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью nv.ua, отвечая на вопрос, повлияли ли санкции СНБО против контрабандистов каким-то образом на увеличение поступлений от Таможенной службы.
"В любом случае, санкции имеют свой эффект и влияют на деятельность тех людей, которые занимаются незаконными действиями. Однако сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", – сказал Марченко.
В этом контексте он констатировал, что Таможенная служба "недорабатывает".
"Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сравним объем импорта, фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь - 26,3, сентябрь 2020 года – 27,3. Далее август - 27,2, август 2020 года - 28,3. То есть вопрос эффективности работы таможенных органов достаточно актуален",- отметил он.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 2 апреля объявил о введении санкций против ряда лиц, которых он назвал "топ-десяткой украинской контрабанды". В дальнейшем этот список был расширен.
Тогда президент отмечал, что по расчетам экспертов ущерб из-за контрабанды для госбюджета достигает 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.
Пожалуйста, подождите...
10-13 тисяч?
всі сидять на потоках з контрабанди
таможенник ужинает за щедро заставленным едой столом... жена :
- ну что ж ты грустный то такой?
- а шо веселиться? жизнь как подорожала в последнее время..
- ну что ты такое говоришь? посмотри, на нас и одежда и обувь - конфискаты и все-все на этом столе оттуда же...
- да? а хлеб то покупной !!!
Буратино работает под дурачка , Ермака с собой по фронту тягает - НО ОН СУБЬЕКТ -БЕЗ УКРАИНЫ ПРО УКРАИНУ НИ-НИ !!! ХРЕН СНИМ ЧТО ОПУ КРОТОФЕРМА , АГА
Загалом за 11 місяців 2021 року в зоні діяльності Закарпатської митниці оформлено 182 035 митних декларацій (торік за аналогічний період - 157 389 митних декларацій). Так, у режимі імпорт - 105 тис, експорт - 52 тис, транзит - 23 тис МД.
Загальна вартість імпорту за звітній період становить понад 36 млрд грн, що на 19,82 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року (28,9 млрд грн).
Серед найбільших країн-імпортерів: Угорщина - 21,8 млрд грн, Італія - 4,7 млрд, Словаччина та Австрія - по 4 млрд, Чехія - 3,6 млрд, Німеччина - 1,7 млрд, Польща - 1,6 млрд.
Загальна вартість експорту в січні-вересні п.р. року становить 9,6 млрд грн, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року (6,1 млрд грн).
https://zakarpattya.net.ua/News/216283-Na-Zakarpatskii-mytnytsi-oformleno-ponad-180-tys-deklaratsii
От "продавець трусів на базарі" (як ви його обзивали) збагнув, а ваші зарозумілі макітри ("Київської ШкоДи економіки") не можуть...