Путин не изменит своих планов, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО, - Яценюк
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Любая неоднозначность позволяет Путину разыгрывать игру с Западом и пытаться разделить ЕС и США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр, глава Киевского Форума по безопасности Арсений Яценюк.
"Путин – не тот, кто будет рисовать красные линии. Западный мир и Украина будут устанавливать красные линии для Путина: никакой эскалации, никакой дальнейшей агрессии против Украины. Оставьте Украину в покое и верните Донецк, Луганск и Крым", – подчеркнул он.
По его словам, президент США Джо Байден "проделал отличную работу в плане консолидации общей позиции всех наших западных союзников".
Также экс-премьер отметил, что президент страны-агрессора пытается бросить вызов Западу и опробовать президентство Байдена, ведь "Путин пытается восстановить Советский Союз и захватить всю Украину".
В то же время, Яценюк добавил, что Путин не изменит свои планы, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО.
Чрезвычайно важно сейчас, подчеркнул он, "не посылать Путину никаких смешанных сигналов": "Хочу еще раз повторить: мы никогда не сдадимся".
"Любая неоднозначность дает возможность Путину разыгрывать игру с нашими западными партнерами и пытаться разделить ЕС и США. Поэтому никаких разногласий между нашими позициями - Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов. ... Путин понимает только язык силы. Наша сила - в нашем единстве и в непреклонной поддержке территориальной целостности Украины. Наша сила - в решении наших западных партнеров предоставлять нам оборонное оружие. Наша сила в том, чтобы изложить Путину четкий план действий и показать, что произойдет, если Путин будет и дальше наращивать эскалацию и пытаться захватить Украину", – отметил Яценюк.
Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.
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Яценюк- зі 108 тисяч, за 2014-1016, до 90 млрд гривень.
Гройсман- з 90, за 2016-2019, млрд до 130 млрд гривень.
Гончарук- зі 130 млрд, за 5 місяців, до 12 млрд гривень
Шмигаль- ...
В 2014 він рятував Україну від кризи. І врятував.
Вінницький міський суд рішенням від 27 вересня зобов'язав блогерку Ірину Угрюмову спростувати неправдиву інформацію щодо прем'єр-міністра України 2014-2016 років, лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка. Вона опублікувала спростування та вибачення перед Арсенієм Яценюком та його родиною.
У своєму дописі на сторінці Facebook блогер написала, що розміщена нею інформація була недостовірною і такою, що не відповідає дійсності. "Прошу пробачення в Арсенія Петровича і його сім`ї за публікацію недостовірної інформації", - написала Ірина Угрюмова.
13 квітня 2019 року блогерка розмістила у своєму Facebook допис про те, що родина Арсенія Яценюка начебто проживає за межами України та володіє незаконними статками. Інформацію поширили десятки сайтів-"зливних бачків".
Нагадуємо, раніше прес-служба "Народного фронту" повідомила, що звернеться з позовом до суду щодо цього фейку: "Ми знову наголошуємо на тому, що Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні. Його дружина Терезія працює психологом у державній лікарні у Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають", - заявляли у прес-службі.
Це не перший випадок, коли за рішенням суду спростовували брехню проти Арсенія Яценюка.
Так, блогер Михайло Шнайдер визнав неправдивою опубліковану ним інформацію про те, що лідер НФ начебто "живе в шикарному будинку на березі океану".
Також суд зобов'язав автора блогу Олега Торгала, який написав, що Арсеній Яценюк нібито "придбав 24 вілли у Маямі", спростувати цю неправдиву інформацію. Автор публічно вибачився ще до винесення рішення суду.
Ще раніше спростував та вибачився за неправдиву інформацію відомий автогонщик та автомобільний журналіст, який в ефірі одного з ток-шоу заявив про вигаданий "перший мільярд".
Яценюк- зі 108 тисяч, за 2014-1016, до 90 млрд гривень.
Хочу щоб якийсь Яценюк і далі так
себеУкраїну рятував.
Дело тут даже не в истории с попыткой Зели вмешаться в американские выборы на стороне Трампа и не в истории с Хантером Байденом, и уголовном деле против самого Байдена. Думаю, как опытный политик, он отбросил личное, ходя осадок конечно остался.
Вспомните хронологию последних событий. Месяц назад появляется информация от американской разведки, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в Украину. Офис Президента и наша разведка заявляют, что все фигня, все в пределах нормы. Через неделю позиция Зе ОПы меняется и они признают - что да, угроза есть. Потом министр обороны Резников, предлагает пригласить в Украину инструкторов стран НАТО. А это сдерживающий фактор. Через неделю заявляет - никого не надо, мы сами справимся. И все это на фоне скандалов с Вагнергейтом, обменом Цемаха и данных западных разведок о российских кротах.
Просто в Белом Доме подозревают, что наша позиция, озвученная Зеленским или Ермаком, или другим близким к Зеле лицом - уже не наша.
@Oleg Helgiv
токо без фоток на Цензоре, пожалуйста...
NATO любит тишину
(все сказанное - сарказм, как и Ваш коммент (надеюсь))))))
Якщо тільки себе - так, треба самим зброю купувати, та своїми зусиллями будувати захисні спорудження.
Якщо захищаємо ще й "європейські цінності" та "амеріканську демократію" - треба щоби усе необхідне для відсічи агресії ворога безкоштовно передавали у користування "підзахисні"...
А то якась )(ерня вилазить - нам кажуть "ви нас захищайте за свій кошт та своїми життями"!
паспорта - можно вернуть.
война - не окончена.
Украина - будет в НАТО.
Таку перчину руцькому миру вставили,що вони й досі лякаються від одного натяку на їх поверненя.
Ёпт! Так это ж Сеня яЙценюк вылез из шкафа для хранения под толстым слоем нафталина кодлы "отставной козы барабанщиков"© повыведать умишка, а не соскучились ли по нём лохмандеи? Не призовут ли под купол? Не одарят ли мандатом, хоть бы самым завалящим? Страсть, как Сене хоцца ребрендинговать в мандатоносцы. Так хоцца, что ни кушать, ни на мать Терезу взгромоздиться не может. Да, видать, не судьба - не забыл "кулю в лоб" электорат злопамятный - опять Сене, обильно посыпавшись нафталином, лезть в шкаф и не высовывться.