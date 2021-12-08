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Зеленский поздравил Шольца с избранием на должность канцлера Германии: Рассчитываю на конструктивный диалог и нашу встречу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поздравил Шольца с избранием на должность канцлера Германии: Рассчитываю на конструктивный диалог и нашу встречу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил федерального канцлера Германии Олафа Шольца с избранием на должность. Кроме того, Зеленский отметил, что ожидает конструктивного диалога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Поздравляю Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы! Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над продвижением Украины в Европейский Союз и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", - написал Зеленский.

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Зеленский поздравил Шольца с избранием на должность канцлера Германии: Рассчитываю на конструктивный диалог и нашу встречу 01

Автор: Наталя Джума
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Нада било спрасіть пачіму ми ещьо не в нато, єх, стареет зелька
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08.12.2021 14:16 Ответить
а может он, тайно!, попросил похлопотать и за него перед газпромом, при форс мажоре? ))
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08.12.2021 14:27 Ответить
Чтобы встречаться Володя, надо чтобы твой партнёр по переговорам был уверен в твоей трезвости, адекватности и способности что-то решать и делать, а не просто потусить-поулыбаться-посэлфиться-чаю попить
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08.12.2021 14:30 Ответить
Сьогодні 8 грудня. Цього дня у 2013 році - початок "ленінопаду" в Україні. Під час Євромайдану скинули з п'єдесталу та зруйнували пам'ятник Леніну у Києві. Також, попри заплановану розмову, Байден так і не дзвонив Зеленському ні вчора ні сьогодні. Натомість зателефонував європейським лідерам...
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08.12.2021 14:35 Ответить
а Шольц знает кто такой зеленский?хотя может зеля у него на корпаративе когда то развлекал гостей-
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08.12.2021 14:37 Ответить
На встрече зеленый клоун будет представлять Украину.. То есть будет готов "принять в любом количестве с любой стороны"
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08.12.2021 14:41 Ответить
Олаф Шольц ответил ЗЕ - Приезжай на банкет по этому поводу !!! Рояль унас есть, слабаешь Нам !!!
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08.12.2021 14:52 Ответить
мурку
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08.12.2021 15:08 Ответить
- Вер ист дизер юнге ?
- Берюмтер украинишер мюзикер,херр Канцлер..
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08.12.2021 14:59 Ответить
 
 