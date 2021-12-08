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Зеленский поздравил Шольца с избранием на должность канцлера Германии: Рассчитываю на конструктивный диалог и нашу встречу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил федерального канцлера Германии Олафа Шольца с избранием на должность. Кроме того, Зеленский отметил, что ожидает конструктивного диалога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.
"Поздравляю Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы! Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над продвижением Украины в Европейский Союз и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", - написал Зеленский.
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