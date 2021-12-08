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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Германия (6023) МИД РФ (1629) США (23212) нормандская четверка (1596)

В МИД России заявили, что не против подключения США к Нормандскому формату

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В МИД России заявили, что не против подключения США к Нормандскому формату

Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения "нормандского формата" за счет США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил РИА "Новости" исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

"Этот вопрос (подключение США к "нормандскому формату"), он постоянно звучит, в принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", - сказал он.

По его словам, и раньше, во времена президентства Барака Обамы, существовали переговорные каналы с американской стороной, а сейчас они возобновляются. "Поэтому это сейчас вопрос техники, то ли внутри "нормандского формата", то ли извне, но всегда признается значение позиции США во внутриукраинском регулировании, это никто из профессионалов отрицать не может", - добавили в МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормандский формат должен снова начать действовать, - будущий канцлер ФРГ Шольц

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Офицер ВСУ Штефан резко ответил Денисовой на требование закрыть "Миротворец".

Штефан заявил, что ликвидация "Миротворца" является попыткой уничтожения тысяч доказательств преступлений РФ.
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08.12.2021 15:03
+16
Таки переломали. Байден был убедительным.
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08.12.2021 14:43
+11
забеутся..
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08.12.2021 14:54
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значить все, що трамп говорив про сина байдена - правда?
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08.12.2021 14:42 Ответить
До чого тут Трамп взагалі? Про сина Байдена говорять багато людей. П
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08.12.2021 14:47 Ответить
до Нормандського формату -это *****Ц

***** то ю бай-дон
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08.12.2021 15:15 Ответить
При чем здесь это, лаптеногое?
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08.12.2021 21:12 Ответить
Все це правда, істина правда. А тепер забери лапті з України, бо дуже смердить.
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08.12.2021 21:35 Ответить
Таки переломали. Байден был убедительным.
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08.12.2021 14:43 Ответить
Над Байденом сміються тут як він провів зустріч вчора.
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08.12.2021 14:48 Ответить
сбрось нам ссылку на видео всего разговора,мы тоже поржем..
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08.12.2021 14:50 Ответить
А я вважаю, що Байден з путіном домовилися дотиснути Україну в т.зв. "нормандському_форматі". Змусять провести вибори та зроблять депутатами ВР "пушилінів". І запхають цю ракову пухлину в тіло України.
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08.12.2021 14:52 Ответить
я так не считаю.
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08.12.2021 14:53 Ответить
забеутся..
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08.12.2021 14:54 Ответить
Все может быть, но вряд ли. Украина важна для Байдена, особенно после ухода из Афганистана. Даже если бы Байден и выставил Украину на торги (лично я в это не верю), то запоребрик не смог бы расплатиться.
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08.12.2021 14:56 Ответить
Ок, считай так дальше
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08.12.2021 15:01 Ответить
Ні. В 2015 році вже протягували через Верховну Раду капітулянські закони, яких вимагали т.зв. мінські домовленості, зокрема про автономію ОРДЛО. Це закінчилось силовими зіткненнями під ВР, протестами та ультиматумом до влади з боку патріотичних сил.
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08.12.2021 15:23 Ответить
Може так і буде. Але зміна настрою whatsapp-ії (на літеру "к") з того, що вони були проти участи США на те, що тепер "за" означає лише одне: мабуть Байден щось їм пообіцяв. Звісно, що я хотів би помилитися, але логіка підказує саме на те, що росія хоче запхати "ордло" в Україну на своїх умовах за допомогою США.
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08.12.2021 15:30 Ответить
Что-то в вашей логике хромает. Чтобы запихнуть сепаратистов обратно в Украину на условиях путина, американцам достаточно просто отойти в сторону и закрыть глаза на российскую агрессию в Украине.
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08.12.2021 15:49 Ответить
Байден хоче допомогти зробити так, щоб це вважалося вибором України -- така моя логіка, а не те, про що Ви написали. Інакшого пояснення зміни настою москви з гострого заперечення підключення США на згоду я не бачу. Може Ви щось знаєте, чого не знаю я?
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08.12.2021 15:54 Ответить
_Они думать не хотят. Забей. Предпочитают верить не фактам, а иллюзиям. Так им спокойней. Башку в песок **** - и чур, я в домике, реальность к ним уже не пробивается.
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08.12.2021 19:05 Ответить
США зробили пропозицію, від якої неможливо відмовитись
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08.12.2021 15:52 Ответить
все чепушилины уже депутаты госдуры на паРаше.
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08.12.2021 15:49 Ответить
Тоді буде простіше їх вбити, тут у Києві, після будь якої сесії на виході з ради.

А взагалі це неможливо, тому що згода на таке від зеленського буде означати чергову державну зраду та неминучий початок революції і не факт, що він залишиться живим після цього. Думаю він це розуміє, а тому такого не буде, а пояснити народу, чому вбивць та військових злочинців треба включити у склад ВР буде неможливо
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08.12.2021 15:55 Ответить
А ты хто?
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08.12.2021 21:13 Ответить
Хелло хйло
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08.12.2021 14:48 Ответить
Таки работает
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08.12.2021 15:01 Ответить
Буде привід ще більше локшини московським холопам навішати на вуха.
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08.12.2021 14:50 Ответить
Так бидона подключают чтобы на бубочку влиял
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08.12.2021 14:51 Ответить
Гуртом і мордор легше бити.
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08.12.2021 14:52 Ответить
якщо касапи "не проти підключення США до Нормандського формату" з метою "США реально впливають на Україну, і від позиції Вашингтона залежить дуже багато у "врегулюванні українського конфлікту"" - то це означає, що насправді вони проти входження США. Тому що не те що Байден і Блінкін, а вже навіть Орбан заявляє про російсько-українську війну. І про жодне "врегулювання українського конфлікту" США навіть не заїкатиметься; будуть вимагати від ***** виконати належну йому частину нормандсбких та мінських домовленостей.
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08.12.2021 14:54 Ответить
Я тоже, кстати, не против, чтобы солнце утром восходило на востоке, а вечером заходило на западе

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08.12.2021 14:56 Ответить
Нагнув Байден росіян в позу повії... Я не проти якщо в Криму буде база наших союзників США і Британії. Російських свиней з Криму треба гнати геть.
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08.12.2021 14:56 Ответить
я считаю что такой результат переговоров на руку Украине. США давно нужно было включить в переговорную группу. а там поглядим. цыплят по осени считают.
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08.12.2021 14:59 Ответить
Офицер ВСУ Штефан резко ответил Денисовой на требование закрыть "Миротворец".

Штефан заявил, что ликвидация "Миротворца" является попыткой уничтожения тысяч доказательств преступлений РФ.
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08.12.2021 15:03 Ответить
Юрий Щвец радовался и был горд за Байдена. А насчет Путина только посмеивался . А у нас что то не слышно воплей радости от ЗЕлепар, как то тихо стало на Банковой, только Корниенко что то прошептал. Где Ермак, где Арахамия ? Или ждут гонца с мокшанских болот.
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08.12.2021 15:06 Ответить
Это хорошо
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08.12.2021 15:11 Ответить
Вот вам и ВОВКИН день, шо одного, шо другого. Сша, Германия, Россия, да и Макрон, похоже, за мир, надавят и у нас мир. Недаром объявили еще встречи, быстрее всего договорятся. Ну, а мы поистерим немножко и выполним требования. Возможно так и произойдет или примерно. Это один из вариантов. Предлагайте свои, хотя нас никто не послушает. Нам неведомо, что избранники мира сего придумают.
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08.12.2021 15:16 Ответить
В Мире есть два конкурента США и Китай, а между ног у них болтается, Ху...ней называется, недоразвитая с огромной, необжитой территорией путинская Россия. США и КНР поделят сферы влияния на территории РФ. Европейскую часть РФ будет контролировать США и НАТО, азиатскую часть РФ будет контролировать Китай. Бункерному деду Путину-Х#уйлу хватит болот Московской области.
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08.12.2021 15:18 Ответить
Наконец-то, обратили внимание на больного, бункерного деда Вову Путина, США и другие страны. Не забывают старого козла Воффку Путина. Одинокому бункерному деду Путину, такое внимание - льстит.
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08.12.2021 15:19 Ответить
Хеби пёздей ***! , дядя Вова
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08.12.2021 15:22 Ответить

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08.12.2021 21:47 Ответить
Ха, а ще кілька місяців тому були категорично проти. Наступний етап - кацапи слізно просять США приєднатися до нормандського формату)
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08.12.2021 15:35 Ответить
Раз кацапам і зустріч сподобалась і вони не проти щоб Штати були в Нормандському форматі, щось тут не так https://www.youtube.com/watch?v=0DFzsDZMGNM
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08.12.2021 15:37 Ответить
Да, конечно, заговор же - однозначно. Как можно было про него забыть? Уже и США враг
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08.12.2021 15:46 Ответить
У Украины нет других друзей и врагов, кроме собственной армии и 73% доверчивых избирателей.
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09.12.2021 05:50 Ответить
виконувач обов'язків директора Третього європейського департаменту МЗС РФ - тобто п'яте колесо від брички щось там незрозуміле ляпнуло, що начебто Франція та Німеччина будуть не проти. Включення до норманського формату США навряд чи можливе, бо це посилить позиції опонентів, на що кацапи підуть лише в крайньому разі.
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08.12.2021 15:39 Ответить
Т.е. этот раз крайним быть не мог?
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08.12.2021 15:47 Ответить
что там за швабру показали *****, раз паРаша не против? ведь еще на прошлой неделе кокаиновый кони и маша захерова визжали, что "никаких пиндосов не патерпим", а письков им вторил интеллигентным полушепотом.
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08.12.2021 15:51 Ответить
_Путлер, вишь ли, и против Германии и Франции не против... И там в итоге трое против Украины: путлеровская расия и её подельники.
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08.12.2021 19:08 Ответить
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08.12.2021 16:12 Ответить
Свинью плешивую натянули на кукан...
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08.12.2021 16:34 Ответить
ПоДДельника? Может понедельника?
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08.12.2021 21:18 Ответить
Старый Джо еще могет и в позу зю поставить
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08.12.2021 17:38 Ответить
Если США подключатся к "нормандскому формату" чтобы помочь в "урегулировании украинского конфликта" то это крайне плохо, поскольку в таком случае США соглашаются с такой убийственно неправильной для Украины формулировкой сути дела, которую последовательно и упорно озвучивает россия. Если США подключится к "нормандскому формату", чтобы помочь в завершении "украинско-российской войны", развязанной и поддерживаемой московией - то это хорошо!
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08.12.2021 18:17 Ответить
Именно! Дьявол кроется в...
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08.12.2021 19:11 Ответить
Верните Волкера!
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08.12.2021 21:45 Ответить
Протиф она, не протиф - это никого не пипчет...
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08.12.2021 23:24 Ответить
О, зрадуни вже набігли. Заспокійтесь, немає ніякої зради і ніхто нікого не зливає.
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08.12.2021 23:51 Ответить
 
 