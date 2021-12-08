В МИД России заявили, что не против подключения США к Нормандскому формату
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Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения "нормандского формата" за счет США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил РИА "Новости" исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.
"Этот вопрос (подключение США к "нормандскому формату"), он постоянно звучит, в принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", - сказал он.
По его словам, и раньше, во времена президентства Барака Обамы, существовали переговорные каналы с американской стороной, а сейчас они возобновляются. "Поэтому это сейчас вопрос техники, то ли внутри "нормандского формата", то ли извне, но всегда признается значение позиции США во внутриукраинском регулировании, это никто из профессионалов отрицать не может", - добавили в МИД РФ.
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***** то ю бай-дон
А взагалі це неможливо, тому що згода на таке від зеленського буде означати чергову державну зраду та неминучий початок революції і не факт, що він залишиться живим після цього. Думаю він це розуміє, а тому такого не буде, а пояснити народу, чому вбивць та військових злочинців треба включити у склад ВР буде неможливо
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