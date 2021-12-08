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Кулеба о вчерашних переговорах Байдена и Путина: Контакт служит средством сдерживания и деэскалации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кулеба о вчерашних переговорах Байдена и Путина: Контакт служит средством сдерживания и деэскалации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит президентов США и России сделал возможным "сдерживание и деэскалацию" на Донбассе.

Его заявление стало первой официальной реакцией нашей стороны на вчерашние переговоры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров. Сейчас, поскольку со стороны России не хватает конструктива, главный приоритет – это эффективно воплощать комплексный пакет сдерживания, чтобы удержать ее от дальнейшей военной эскалации", - отметил Кулеба.

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По словам министра, этому будет помогать работа союзников "по обе стороны Атлантического океана".

Кулеба также добавил, что разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского, который состоится завтра, позволит обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию России от вторжения и возобновления работы нормандского формата.
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Топ комментарии
+2
Там один дорослий і одне ху@ло.
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08.12.2021 15:01
+1
Кулебя толковый минстр как и вся команда Президента Зеленского
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08.12.2021 21:11
+1
Насчёт Никсона Вы неправы - тот ещё был хитрован. А под простака да - косил.
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08.12.2021 22:50
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тебя, вообще-то, кто-то спрашивал? Молчи и смотри. Там взрослые дядьки разговаривают, и не попудалам зеленым давать этому оценку.
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08.12.2021 14:50 Ответить
Там один дорослий і одне ху@ло.
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08.12.2021 15:01 Ответить
Увы, но ***** - тоже взрослый. Иначе с ним бы обращались как с нашим опудалом.
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08.12.2021 15:04 Ответить
Слон и моська . Такая ассоциация приемлема .
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08.12.2021 15:33 Ответить
контакт з перезагрузкою відносин у США і росії був і до 2014 року, Такий контакт привів до окупації українського Криму і частини Донбасу.
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08.12.2021 18:22 Ответить
сдерживание ? может быть...деэскалация ? вряд ли...только когда ***** сдохнет можно надеяться на деэскалацию
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08.12.2021 20:52 Ответить
кулеба-невостреба...
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08.12.2021 20:56 Ответить
Война отодвигается, эти новости радуют всех людей.
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08.12.2021 20:58 Ответить
не отодвигается- а её запретил Запад. А это разные вещи.
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08.12.2021 21:09 Ответить
Смотрел недавно как Кулебу хают на прокремлёвских каналах Украины))). Основной месседж- Кулеба просто в подмётки не годится "профессиАналу" Лаврову. Ну это же смешно?! Кулеба, по сравнению с ним, Преображенский относительно Шарикова.
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08.12.2021 21:08 Ответить
Кулебя толковый минстр как и вся команда Президента Зеленского
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08.12.2021 21:11 Ответить
Итого, кратко:
1. Войны не будет
2. СП2 будет
3. Вмешательства в перевыборы Байдена не будет
4. Экономическая помощь Украине будет (наверняка и по ГТС поторговались)
5. Зеленский на выход с вещами.
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08.12.2021 21:12 Ответить
Кулеба,расскажи это Молотову-Рибентропу,и для пущей убедительности скрути Бангладешский меморандум в трубочку и засунь себе в дупу!
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08.12.2021 21:33 Ответить
У первоклассных руководителей - первосортные сотрудники.
У руководителей второго класса - третьесортные сотрудники.
Зе - "никакой" президент, соответственно, и министр иностранных дел у него - третьего, четвертого сорта, а то и пятого сорта.
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08.12.2021 21:52 Ответить
Отнюдь. Г.Киссинджер (лауреат Нобелевской премии) был госсекретарем (т.е. мид) у совершенно бесцветных Никсона и Форда.
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08.12.2021 22:02 Ответить
Насчёт Никсона Вы неправы - тот ещё был хитрован. А под простака да - косил.
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08.12.2021 22:50 Ответить
 
 