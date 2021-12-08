Кулеба о вчерашних переговорах Байдена и Путина: Контакт служит средством сдерживания и деэскалации
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит президентов США и России сделал возможным "сдерживание и деэскалацию" на Донбассе.
Его заявление стало первой официальной реакцией нашей стороны на вчерашние переговоры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров. Сейчас, поскольку со стороны России не хватает конструктива, главный приоритет – это эффективно воплощать комплексный пакет сдерживания, чтобы удержать ее от дальнейшей военной эскалации", - отметил Кулеба.
По словам министра, этому будет помогать работа союзников "по обе стороны Атлантического океана".
Кулеба также добавил, что разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского, который состоится завтра, позволит обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию России от вторжения и возобновления работы нормандского формата.
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1. Войны не будет
2. СП2 будет
3. Вмешательства в перевыборы Байдена не будет
4. Экономическая помощь Украине будет (наверняка и по ГТС поторговались)
5. Зеленский на выход с вещами.
У руководителей второго класса - третьесортные сотрудники.
Зе - "никакой" президент, соответственно, и министр иностранных дел у него - третьего, четвертого сорта, а то и пятого сорта.