Кулеба о вчерашних переговорах Байдена и Путина: Контакт служит средством сдерживания и деэскалации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит президентов США и России сделал возможным "сдерживание и деэскалацию" на Донбассе.

Его заявление стало первой официальной реакцией нашей стороны на вчерашние переговоры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров. Сейчас, поскольку со стороны России не хватает конструктива, главный приоритет – это эффективно воплощать комплексный пакет сдерживания, чтобы удержать ее от дальнейшей военной эскалации", - отметил Кулеба.

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По словам министра, этому будет помогать работа союзников "по обе стороны Атлантического океана".

Кулеба также добавил, что разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского, который состоится завтра, позволит обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию России от вторжения и возобновления работы нормандского формата.