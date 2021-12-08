Зеленскому следует прекратить игнорировать угрозу, суверенитет Украины интересует больше наших партнеров, чем власть, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Приветствуем поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность введения новых санкций. Однако президенту Зеленскому следует прекратить игнорировать угрозу, поскольку создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть.
Об этом написал пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Разговор между Президентом США Джозефом Байденом и Президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины – необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что Президент Байден в переговорах выступал скоординированно и единым фронтом с союзниками по НАТО", – подчеркнул Петр Порошенко.
"Мы приветствуем непреклонную и неизменную поддержку американским руководством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа самостоятельно выбирать собственный геополитический курс. Полностью поддерживаем подход к так называемым двум Д – призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования", – подчеркнул пятый президент Украины.
"Считаем, что такой подход должен быть усилен третьим Д – деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма", – добавил он.
"Убеждены, что активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели. Приветствуем задекларированную готовность США и партнеров по ЕС нанести мощный санкционный удар по России в случае дальнейшей эскалации ситуации. Цена агрессии против Украины должна быть невыносимой для Кремля", – также отметил лидер "Европейской Солидарности".
"Считаю, что наши партнеры не должны подвергаться российскому шантажу и в деле "Северного потока-2". Этот авантюрный проект является составной частью агрессивного замысла Кремля как против Украины, так и всей Европы и потому должен быть заблокирован", – сказал он.
Петр Порошенко назвал обнадеживающими сигналы американских партнеров о готовности продолжать усиление оборонных возможностей и устойчивости Украины.
"В то же время призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать – сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть", – отметил он.
"Также крайне важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику "партнеронезависимости", восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и приобщился к дипломатическим усилиям партнеров. Только вместе, единственным фронтом сможем победить российского монстра", – подчеркнул Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
И саботирует избрание прокурора САП с помощью московской агентуры.
Войска кацапни его не беспокоят, так как возможно это его союзники.
а Ви, та всі українці заздрять Бубачкє...
"я человек завистливый, но умственно неполноценным ЗЕ-билам не завидую... "
З послами G7 вже Єрмак розмовляє, а не Гундосик. Мабуть у Єрмака звання в ФСБ набагато вище ніж в маленького наркота.
От і Бубочка теж у просрації...
- Та досі в туалеті - в нього діарея від нервів...
Страна дебилов и предателей в которой отчаянно барахтается патриоты
Агент Зеля с куратором Ермаком занимаеться грабежом и развалом суверинитета и независимости Украины.
И это уже ФАКТ!
"Слуги" народу зареєстрували законопроект №6348, яким забороняється ФОПам 2-ї групи займатися такими видами діяльності:
- оптова торгівля та посередництво;
- приватна медпрактика (включно з лікарями і клініками)
- оцінка нерухомості;
- рієлторські послуги;
- будівельні та ремонтні роботи;
- торгівля хутряними виробами;
- торгівля секонд-хендом;
- торгівля підакцизними товарами та лікарськими препаратами;
- послуги з надання доступу до інтернету (провайдери);
- поширення лотерей;
- виробництво, постачання та торгівля ювелірними виробами;
- торгівля складними побутовими товарами (зокрема медичного призначення) вартістю понад половину розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року.
Все в рамках "великої деолігархізації", щоб клятий Ахметов не торгував секондхендом! А то Путін нападе!
Останній Капіталіст via Oleg Petrichenko
----------------------------------------------------
Так это нужно сказать самому Байдену и союзникам по НАТО! Вряд-ли Байден и союзники по НАТО читают фейсбук Петра. Может таким способом Петр надеется, что кто-то кому надо прочитает его запись в фейсбуке, и передаст посыл Петра Байдену и союзникам по НАТО?
В эфире ток-шоу "60 минут", ведущий Евгений Попов заявил, "Мы уже одну власть сменили". Тем самым российский пропагандист подтвердил факт того, что СМИ россии сделали все возможное для того, чтобы в Украине сменить президента Петра Порошенко на более лояльного и себе удобного.
https://www.youtube.com/watch?v=HRmPuvMImuI&feature=emb_imp_woyt
Но не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою своею булавы гетманской, не цеплять на шею цепь президентскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги гарантовской.
_____________________________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина.
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
.