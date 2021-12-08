РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13411 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Война
3 302 52
Байден (2386) война (46961) Зеленский (16567) Порошенко (19365) Путин (29871) Россия (91317) США (23212) Северный поток (1428)

Зеленскому следует прекратить игнорировать угрозу, суверенитет Украины интересует больше наших партнеров, чем власть, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленскому следует прекратить игнорировать угрозу, суверенитет Украины интересует больше наших партнеров, чем власть, - Порошенко

Приветствуем поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность введения новых санкций. Однако президенту Зеленскому следует прекратить игнорировать угрозу, поскольку создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть.

Об этом написал пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Разговор между Президентом США Джозефом Байденом и Президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины – необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что Президент Байден в переговорах выступал скоординированно и единым фронтом с союзниками по НАТО", – подчеркнул Петр Порошенко.

Также читайте: Порошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным

"Мы приветствуем непреклонную и неизменную поддержку американским руководством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа самостоятельно выбирать собственный геополитический курс. Полностью поддерживаем подход к так называемым двум Д – призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Считаем, что такой подход должен быть усилен третьим Д – деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма", – добавил он.

"Убеждены, что активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели. Приветствуем задекларированную готовность США и партнеров по ЕС нанести мощный санкционный удар по России в случае дальнейшей эскалации ситуации. Цена агрессии против Украины должна быть невыносимой для Кремля", – также отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Считаю, что наши партнеры не должны подвергаться российскому шантажу и в деле "Северного потока-2". Этот авантюрный проект является составной частью агрессивного замысла Кремля как против Украины, так и всей Европы и потому должен быть заблокирован", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП пока не комментирует переговоры Байдена и Путина: ждем разговора с президентом США, - Никифоров

Петр Порошенко назвал обнадеживающими сигналы американских партнеров о готовности продолжать усиление оборонных возможностей и устойчивости Украины.

"В то же время призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать – сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть", – отметил он.

"Также крайне важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику "партнеронезависимости", восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и приобщился к дипломатическим усилиям партнеров. Только вместе, единственным фронтом сможем победить российского монстра", – подчеркнул Петр Порошенко.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
- А де той ваш... пріпіздєнт?))
- Та досі в туалеті - в нього діарея від нервів...

показать весь комментарий
08.12.2021 15:03
+24
Воно десь обдовбане ,в прострації ,між сосен корабельних блукає !!!)))
показать весь комментарий
08.12.2021 15:00
+23
Оно Коломойскому подарило 8,7 млрд.
И саботирует избрание прокурора САП с помощью московской агентуры.
Войска кацапни его не беспокоят, так как возможно это его союзники.
показать весь комментарий
08.12.2021 14:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Американцы выполняют работу папудала. Может быть Байдену начислять еще одну зарплату, а наше попудало оставить без оной? Так будет справедливо.
показать весь комментарий
08.12.2021 14:52 Ответить
Оно Коломойскому подарило 8,7 млрд.
И саботирует избрание прокурора САП с помощью московской агентуры.
Войска кацапни его не беспокоят, так как возможно это его союзники.
показать весь комментарий
08.12.2021 14:55 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
показать весь комментарий
08.12.2021 14:58 Ответить
Петро Олексійович, Ви про що, у ЗЕ-біла маєчка взопрєла, він її сушить....

а Ви, та всі українці заздрять Бубачкє...

"я человек завистливый, но умственно неполноценным ЗЕ-билам не завидую... "
показать весь комментарий
08.12.2021 15:24 Ответить
През-служба оприлюднила фото очікування Зеленським дзвінка з Вашингтону.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:27 Ответить
Від згадки про євроінтеграцію України ,в москалів загострюється параноїдна шизофренія великодержавного шовінизма !!!))
показать весь комментарий
08.12.2021 14:56 Ответить
Як в офшорного Зельцмана!
показать весь комментарий
08.12.2021 15:26 Ответить
Та що там цей Зеленський...? Десь знову загубився... в тумані
З послами G7 вже Єрмак розмовляє, а не Гундосик. Мабуть у Єрмака звання в ФСБ набагато вище ніж в маленького наркота.
показать весь комментарий
08.12.2021 14:56 Ответить
Яке звання може бути в лялькі з ганчір"я ,напханої тирсою !!!)))
показать весь комментарий
08.12.2021 14:59 Ответить
Єврейтор...?
показать весь комментарий
08.12.2021 15:01 Ответить
Звісно! Ермак - куратор агента Зелі.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:27 Ответить
Добре, хоч хтось є адекватний і реагує на політичну ситуацію. Бо зєля, так виглядає, вирішив пересидіти в угарі.
показать весь комментарий
08.12.2021 14:58 Ответить
Воно десь обдовбане ,в прострації ,між сосен корабельних блукає !!!)))
показать весь комментарий
08.12.2021 15:00 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 15:26 Ответить
Одна літера у вас зайва. Як напейсала молода расєйська поетка Кутузова-Желтова (на хвилинку, членкиня спілки письменників ерефії) - "я вся в просрации кагбуд-то".
От і Бубочка теж у просрації...

показать весь комментарий
08.12.2021 16:30 Ответить
- А де той ваш... пріпіздєнт?))
- Та досі в туалеті - в нього діарея від нервів...

показать весь комментарий
08.12.2021 15:03 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 15:26 Ответить
Немцам начхать на Украину
показать весь комментарий
08.12.2021 15:07 Ответить
От ждивина ,проте зелена пліснява цілодобово дбає про Україну ,її економіку та обороноздатність !!!)))
показать весь комментарий
08.12.2021 15:10 Ответить
Так и на вас начхать.. Им газ нужен
показать весь комментарий
08.12.2021 15:10 Ответить
Ну если у нас 73% предали Украину, то как немцы должны к нам относится.
Страна дебилов и предателей в которой отчаянно барахтается патриоты
показать весь комментарий
08.12.2021 15:14 Ответить
История Украины не допускает повторного избрания после пенделя... Такова история
показать весь комментарий
08.12.2021 15:16 Ответить
Россия заявила... "МЫ УЖЕ ОДНУ ВЛАСТЬ СМЕНИЛИ"...: zakusilov - ЖЖ
показать весь комментарий
08.12.2021 18:32 Ответить
Повторяй за пукиным! " Кто угодно,только не Порошенко!",може попусте!
показать весь комментарий
08.12.2021 15:31 Ответить
з якого дива він батько української демократії
показать весь комментарий
08.12.2021 15:37 Ответить
Досвід еще ранее с сдпуо.
показать весь комментарий
08.12.2021 16:05 Ответить
Уважаемый, ну даже вам насрали в мозги кацабы, ну никогда он не был в партии региАналов, никогда, его пригласил на учредительный съезд киля азиров, на что то надеялся (на бабло, ясен день), но Порох даже на съезде полностью не добыл, ушел, ему это было не интересно, он в партии этой никогда не был и даже азирыч обижался сильно на него- что он их похерил. Если вас запишут на бумажке, что вы в ку клукс клане, надо будет верить что вы реально там? Поэтому ну не повторяйте эту херню, пожалуйста, иначе попадете в список кремлевских ушлепков
показать весь комментарий
08.12.2021 17:01 Ответить
Вот и я хотел написать -кремлевские памперсы, фас! Упомянули Порошенко! Бегом срать в эфире!
показать весь комментарий
08.12.2021 16:54 Ответить
romero - це ще один ніби деактивований касап, в обліковому запису якого значиться "404", але який сере тут без обмежень
показать весь комментарий
08.12.2021 16:27 Ответить
Чья бы корова мычала...
показать весь комментарий
08.12.2021 15:15 Ответить
Булочек некогда ,он тащится…
показать весь комментарий
08.12.2021 15:25 Ответить
Вот это бред!))
показать весь комментарий
08.12.2021 15:32 Ответить
Украиной занимаеться Байден,внешней политикой Украины - Порошенко.
Агент Зеля с куратором Ермаком занимаеться грабежом и развалом суверинитета и независимости Украины.
И это уже ФАКТ!
показать весь комментарий
08.12.2021 15:34 Ответить
Новини деолігархізації

"Слуги" народу зареєстрували законопроект №6348, яким забороняється ФОПам 2-ї групи займатися такими видами діяльності:

- оптова торгівля та посередництво;
- приватна медпрактика (включно з лікарями і клініками)
- оцінка нерухомості;
- рієлторські послуги;
- будівельні та ремонтні роботи;
- торгівля хутряними виробами;
- торгівля секонд-хендом;
- торгівля підакцизними товарами та лікарськими препаратами;
- послуги з надання доступу до інтернету (провайдери);
- поширення лотерей;
- виробництво, постачання та торгівля ювелірними виробами;
- торгівля складними побутовими товарами (зокрема медичного призначення) вартістю понад половину розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року.

Все в рамках "великої деолігархізації", щоб клятий Ахметов не торгував секондхендом! А то Путін нападе!

Останній Капіталіст via Oleg Petrichenko
показать весь комментарий
08.12.2021 15:47 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 15:47 Ответить
Шмаркля вже давно продала незалежність Україні в своїй голові.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:48 Ответить
Если б только в голове...
показать весь комментарий
08.12.2021 15:50 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 15:53 Ответить
Исключительно важно то, что Президент Байден в переговорах выступал скоординированно и единым фронтом с союзниками по НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко. Источник: https://censor.net/ru/n3304055

----------------------------------------------------
Так это нужно сказать самому Байдену и союзникам по НАТО! Вряд-ли Байден и союзники по НАТО читают фейсбук Петра. Может таким способом Петр надеется, что кто-то кому надо прочитает его запись в фейсбуке, и передаст посыл Петра Байдену и союзникам по НАТО?
показать весь комментарий
08.12.2021 16:41 Ответить
Россия заявила... "МЫ УЖЕ ОДНУ ВЛАСТЬ СМЕНИЛИ"...

В эфире ток-шоу "60 минут", ведущий Евгений Попов заявил, "Мы уже одну власть сменили". Тем самым российский пропагандист подтвердил факт того, что СМИ россии сделали все возможное для того, чтобы в Украине сменить президента Петра Порошенко на более лояльного и себе удобного.
https://www.youtube.com/watch?v=HRmPuvMImuI&feature=emb_imp_woyt
показать весь комментарий
08.12.2021 16:43 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 16:48 Ответить
Совсем недавно истекла пара с половиной годочков, как экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина** Шоколатье Порохатый отхватил пенделя булкодробительного на выборах президентских, ещё не выпрямилась пенделем деформированная его черта главная, дупу тучную разделяющая на полужопия мерзкие, не рассосалась электоратом жестокосердным на его дупе обрюзгшей оставленная вмятина глубокая. А Порош(ен)ку Тошнотворному уже не ймётся, уже терпеть не в мочь - уже жаждет, вожделеет и желает любострастно Барыга Шоколадный своего возвращения скорейшего, пришествия второго, чтобы вновь томиться бесконечно на каторге сладостной власти государевой, не щадя "Бриони" своего бурлаком согбенным влачить натужно громадьё полномочий державных, разделять самовластно и перенаправлять по прихоти своей потоки лавандосовые, помыкать барственно халдеями подхалимными, вершить надменно судьбы лохмандеев ничтожных.
Но не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою своею булавы гетманской, не цеплять на шею цепь президентскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги гарантовской.
_____________________________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина.
показать весь комментарий
08.12.2021 17:02 Ответить
Не чув, щоб хтось чекав поради мародера у питаннях війни
показать весь комментарий
08.12.2021 18:07 Ответить
Важко не погодитись з Петром Олексійовичем.
показать весь комментарий
08.12.2021 19:10 Ответить
Маючи поруч Єрмака і Демченка, Вовочка взагалі не переживає через можливий напад путіна. та й путіну зараз взагалі не вигідно нападати на Україну. нафіга йому нові санкції, коли він і без жертв і без додаткових санкцій досягне свого в Україні. а це 2 ключових моменти: 1) щоб всі забули про анексію Криму; 2) щоб Україна не вступила в НАТО. і маючи такого "союзника" в особі нашого Бубочки, Єрмака і т.д. (дипломатія при яких сильно загальмувала рух України в НАТО), путін буде лякати своєю зброєю і військами більше європейців і британців, ніж наш правлячий режим.
показать весь комментарий
08.12.2021 21:26 Ответить
Було б добре (для Пороха і порохоботів), якби на виборах 7-го президента України виборців-порохоФОБів (таких як я) можна було б заСПАМити, заБАНити, або деактивувати, як на цьому форумі. Наприклад, один-єдиний допис, звісно - проти Порохатого Бариги, - і той заСПАМили. Та ніхто мені не завадить на виборчій дільниці проголосувати проти Нудотного Порош(ен)ка, щоб Сивочолий Гетьман отримав ще одного дебелого копняка під сраку, раз у 2019-му році йому виявилося замало.
показать весь комментарий
08.12.2021 22:05 Ответить
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
показать весь комментарий
11.12.2021 22:12 Ответить
 
 