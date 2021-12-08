Зеленскому следует прекратить игнорировать угрозу, суверенитет Украины интересует больше наших партнеров, чем власть, - Порошенко

Приветствуем поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность введения новых санкций. Однако президенту Зеленскому следует прекратить игнорировать угрозу, поскольку создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть.

Об этом написал пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Разговор между Президентом США Джозефом Байденом и Президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины – необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что Президент Байден в переговорах выступал скоординированно и единым фронтом с союзниками по НАТО", – подчеркнул Петр Порошенко.

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"Мы приветствуем непреклонную и неизменную поддержку американским руководством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа самостоятельно выбирать собственный геополитический курс. Полностью поддерживаем подход к так называемым двум Д – призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Считаем, что такой подход должен быть усилен третьим Д – деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма", – добавил он.

"Убеждены, что активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели. Приветствуем задекларированную готовность США и партнеров по ЕС нанести мощный санкционный удар по России в случае дальнейшей эскалации ситуации. Цена агрессии против Украины должна быть невыносимой для Кремля", – также отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Считаю, что наши партнеры не должны подвергаться российскому шантажу и в деле "Северного потока-2". Этот авантюрный проект является составной частью агрессивного замысла Кремля как против Украины, так и всей Европы и потому должен быть заблокирован", – сказал он.

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Петр Порошенко назвал обнадеживающими сигналы американских партнеров о готовности продолжать усиление оборонных возможностей и устойчивости Украины.

"В то же время призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать – сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть", – отметил он.

"Также крайне важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику "партнеронезависимости", восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и приобщился к дипломатическим усилиям партнеров. Только вместе, единственным фронтом сможем победить российского монстра", – подчеркнул Петр Порошенко.