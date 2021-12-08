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Госсекретарь Совбеза РБ Вольфович заявил о возможном "локальном конфликте": "Украина занимает недружественную позицию по отношению к Беларуси"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Госсекретарь Совбеза РБ Вольфович заявил о возможном

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович обвинил Украину в "недружественной позиции" и пригрозил "локальным конфликтом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в большей степени уделяли внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве. У нас единые корни и прошлое. Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения", - сказал Александр Вольфович.

Он обратил внимание, что учения проводят на полигонах. "Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты. Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось. Недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных Сил Украины - свидетельство тому. Что это было с точки зрения оценки военной составляющей: провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство летчиков? Но это не тот повод, чтобы таким образом показывать свое "удальство", - подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.

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"Хотелось бы, чтобы таких инцидентов не было. С белорусской стороны мы не даем никаких поводов для этого. У нас не разворачиваются группировки войск вдоль госграницы ни на западе, ни на юге. Мы не проводим внеплановые учения. Наверное, надо взять пример с украинских коллег и тоже вблизи границы провести учения. В чем нас упрекать: в ответных зеркальных мерах? Конечно, такого бы не хотелось", - сказал Александр Вольфович.

Он отметил: у Беларуси всегда были нормальные отношения и взаимодействие по линии пограничных ведомств со странами-соседями.

"Хотелось бы, чтобы те времена вернулись и взаимодействие по линии пограничных органов стало конструктивным: взаимоуважение, доверие, обмен информацией. Это будет способствовать вопросам безопасности как народов сопредельных стран, так и Беларуси", - убежден госсекретарь Совета безопасности.

Как сообщалось, в субботу Госпогранкомитет Беларуси заявил: "Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырьского пограничного отряда зафиксировано нарушение воздуха Беларусь со стороны Украины. Согласно сообщению, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".

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В Государственной пограничной службе Украины опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Беларуси украинским вертолетом. "Заявление белорусской стороны о том, что якобы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не соответствует действительности... во время выполнения заданий, полетов пилотом не было допущено нарушений, в частности, не допущено нарушение воздушного пространства Беларуси", - сказал спикер ведомства, добавив , что Госпогранслужба Украины неоднократно сообщала, что в рамках продолжающейся с 23 ноября операции полиции по усилению границы с Беларусью будет активно применяться авиация.

Также в Госпогранслужбе добавили, что белорусская сторона не предоставила им никаких материалов об инциденте.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
Щодо Білорусі позиція нормальна, щодо диктатора, захопившого владу - звісно, недружня.
Закінчились часи дружби з диктаторами.
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08.12.2021 15:08
+33
Кацапи нападуть, а звинуватять Білорусь
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08.12.2021 15:12
+24
Україна скасувала 35% мито на імпорт білоруської автотехніки МАЗ Джерело: https://biz.censor.net/n3303973
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08.12.2021 15:15
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Страница 2 из 2
Еще одно подтверждение провала внешней политики. Мы воюем с ***...тыми северными свинособаками. Как бы там не было и кто бы не был у власти в минской губернии рф нужно было делать все возможное что б они и дальше оставались нейтральными. Но нет, наш наркоман все слил.
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08.12.2021 16:34 Ответить
Ты точно достоин этого наркомана.
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08.12.2021 17:07 Ответить
Ты написал как вырыгал. Что свинособака казларылая, принял в свою халупу пару мигрантов?
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08.12.2021 19:18 Ответить
Этот Михаил Грушевский либо провокатор, либо идиот. Называя Беларусь губернией рф, сам себе противоречит. Пускай назовет хотя бы один регион рф, который проводит самостоятельную политику, и каким образом можно было добиться нейтральности от обезумевшего диктатора. То что ЗЕ - мудак это давно понятно, а беларусы действительно дружественный нам народ. Верю будет и в Беларуси "праздник". Живе Беларусь!
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08.12.2021 21:19 Ответить
Боюсь тебя полудурка огорчить, но видимо придется. Начну хотя б с одного региона рф который ведет самостоятельную политику - так называемая чеченская республика. Второй момент, после начало войны с мокшами до средины 2019 года минская губерния рф была нейтральной частью той же эрефии. По крайней мере усатый губернатор не позволял себе так высераться и не угрожать каким то конфликтом Украине. Как то же удавалось держать Украине БССР на поводку, то есть исходя из логики нужно было продолжать так и делать. И что б окончательно развеять в твоей малограмотной голове миф о "братском белорускам народе", так там реально 80% совкодрочеров и любителей рюзьге мира, которые воспринимают Украину и украинцев как "злостных" предателей триединства славянских народов и ужасных "фащиздов" бомбящих свободолюбивый лугандон. И расея правильно сделала что Крым отжала, мол это тысячелетняя русская земля. Так что иди ты н...хер с такой философией в бяларусь, а еще лучше куда то за Урал.
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09.12.2021 23:15 Ответить
Кремлівський ублюдок , наразі вирішуватиме своі брудні задумки проти Украіни , руками вусатого жлоба , Луки !

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08.12.2021 16:36 Ответить
руками білорусів...
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08.12.2021 20:56 Ответить
Короче нападут с БССР, и ***** скажет расейских войск там нет, мы не сторона конфликта
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08.12.2021 16:43 Ответить
теперь московская орда будет прикрываться Бульбафюрером, мол мы тут не причем, это "угнетенные биндеравцами" беларусские крестьяне накопали на городах танки, РСЗО и крупнокалиберную артиллерию и напали на Украину...
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08.12.2021 17:03 Ответить
А по нашому гелікоптеру ніякого розслідування і не було? Якби реально залетів до них, то точноб двостороннє розслідування було б. Лука б вимагав. А так, злився
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08.12.2021 17:08 Ответить
Когда слушаешь бульбофюрера и его сатрапов, то такое впечатление, что они бредят!
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08.12.2021 17:28 Ответить
Добрі відносини між слов'янами України та Білорусі,а от з кацапами та совкодрочкою так,стосунки напружені.
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08.12.2021 17:30 Ответить
Белоруская область расии уже не государство.
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08.12.2021 17:35 Ответить
ДНР, ЛНР, теперь еще и БНР
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08.12.2021 17:54 Ответить
+крысмчане
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08.12.2021 20:43 Ответить
Абсолютно пох... що там белькоче цей бульбофєрерний чмошник.
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08.12.2021 18:02 Ответить
Бляха-муха, да ты в своем уме? Ну какие у меня, украинца, могут быть " общие корни" с существом по фамилии вольфович?????????? Мне с такими на одном гектаре усесться срать в падлу, а ты что-то лепечешь об "общих корнях".
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08.12.2021 19:24 Ответить
Ябацько ранты спутал... Претензии - к муйлу, разместившего у наших границ и на территории Беларуси ударные группировки... Прiсь ейбочки , ябацько вменяет нам жувати нежеть, пока бульбофюрер с пыней хороводит вокруг танчиками с едреными рокетками... До чего же лабухи примитивные, читают очередное решени июльскАГА пленума ЦК КПСС от1975 - года, тю, читает очередную предьяву совкомаразматиков (из совкокомитета 300- комитет мирового сговора сатанистов).
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08.12.2021 20:42 Ответить
Лука зря **********. Берестейщина которую сталин подарил в 1939 г беларуси после раздела Польши с гитлером, еще помнит (старики) как разговаривала на украинском еще 100 лет назад
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08.12.2021 22:41 Ответить
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