Госсекретарь Совбеза РБ Вольфович заявил о возможном "локальном конфликте": "Украина занимает недружественную позицию по отношению к Беларуси"

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович обвинил Украину в "недружественной позиции" и пригрозил "локальным конфликтом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в большей степени уделяли внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве. У нас единые корни и прошлое. Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения", - сказал Александр Вольфович.

Он обратил внимание, что учения проводят на полигонах. "Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты. Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось. Недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных Сил Украины - свидетельство тому. Что это было с точки зрения оценки военной составляющей: провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство летчиков? Но это не тот повод, чтобы таким образом показывать свое "удальство", - подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.

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"Хотелось бы, чтобы таких инцидентов не было. С белорусской стороны мы не даем никаких поводов для этого. У нас не разворачиваются группировки войск вдоль госграницы ни на западе, ни на юге. Мы не проводим внеплановые учения. Наверное, надо взять пример с украинских коллег и тоже вблизи границы провести учения. В чем нас упрекать: в ответных зеркальных мерах? Конечно, такого бы не хотелось", - сказал Александр Вольфович.

Он отметил: у Беларуси всегда были нормальные отношения и взаимодействие по линии пограничных ведомств со странами-соседями.

"Хотелось бы, чтобы те времена вернулись и взаимодействие по линии пограничных органов стало конструктивным: взаимоуважение, доверие, обмен информацией. Это будет способствовать вопросам безопасности как народов сопредельных стран, так и Беларуси", - убежден госсекретарь Совета безопасности.

Как сообщалось, в субботу Госпогранкомитет Беларуси заявил: "Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырьского пограничного отряда зафиксировано нарушение воздуха Беларусь со стороны Украины. Согласно сообщению, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".

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В Государственной пограничной службе Украины опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Беларуси украинским вертолетом. "Заявление белорусской стороны о том, что якобы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не соответствует действительности... во время выполнения заданий, полетов пилотом не было допущено нарушений, в частности, не допущено нарушение воздушного пространства Беларуси", - сказал спикер ведомства, добавив , что Госпогранслужба Украины неоднократно сообщала, что в рамках продолжающейся с 23 ноября операции полиции по усилению границы с Беларусью будет активно применяться авиация.

Также в Госпогранслужбе добавили, что белорусская сторона не предоставила им никаких материалов об инциденте.