Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы были результаты, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У президента Украины Владимира Зеленского выступают за любые форматы переговоров с Российской Федерацией. Главное, чтобы они были плодотворными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Коммерсантъ.
"Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты", - заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
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Коломойский предложил отвернуться от МВФ в сторону России
СРЕДА, 13 НОЯБРЯ 2019, 13:12
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Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией.
Об этом пишет The New York Times.
"Коломойский заявил, что, по его словам, Украине стоит отказаться от Запада и вернуться обратно в сторону России", - пишет издание.
"Они (россияне - ред.) ссе равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал олигарх, сравнивая власти России с силой Украины.
"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил Коломойский.
Такое заявление он сделал накануне визита Миссии МВФ в Украину 14 ноября.
"Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавского договора", - добавил олигарх.
Чистіть зброю, все буде
оно видите ли на все согласно )))) ну просто дама нетяжелого поведения...
Ничего нового в стане ЗЕленых лядей.
Израиль нанес ракетный удар, по иранским вооружениям, в сирийском портовом городе Латакия.
Ракетный удар вызвал переполох в военно-политических кругах России, т.к. Латакия находится в 15-ти километрах от главной российской военной базы "Хмеймим" в Сирии. Ранее Израиль не наносил авиаудары по данной местности.
Лавров был срочно командирован в Иерусалим "выяснять отношения".
https://www.youtube.com/watch?v=VmOGNYjs3vM
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