РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13411 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Война
9 594 66
Зеленский (16567) переговоры (4650) Россия (91317) Сергей Никифоров (122)

Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы были результаты, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы были результаты, - Никифоров

У президента Украины Владимира Зеленского выступают за любые форматы переговоров с Российской Федерацией. Главное, чтобы они были плодотворными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Коммерсантъ.

"Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты", - заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП пока не комментирует переговоры Байдена и Путина: ждем разговора с президентом США, - Никифоров

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
Оце буде на пряямих переговорах?

показать весь комментарий
08.12.2021 15:20
+27
През-служба оприлюднила фото очікування Зеленським дзвінка з Вашингтону.

показать весь комментарий
08.12.2021 15:26
+17
Запад ПРОТИВ прямих переговоров клоунка с фуйлом, но когда такие мелочи волновали коломойшу, ермака, татаров, портнова и т.д.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не тіште себе - нічого із того результативного не буде ...
показать весь комментарий
08.12.2021 15:20 Ответить
Мы ЗА , НО "Минск" выполнять НЕ БУДЕМ !! ( вот и все ЗА )
показать весь комментарий
08.12.2021 16:53 Ответить
И поэтому за невыполнение Минска, санкции наложены на рашку?))) Или ты рашкован, который брезгует своей власовской тряпкой?)))
показать весь комментарий
08.12.2021 19:13 Ответить
Оце буде на пряямих переговорах?

показать весь комментарий
08.12.2021 15:20 Ответить
Запад ПРОТИВ прямих переговоров клоунка с фуйлом, но когда такие мелочи волновали коломойшу, ермака, татаров, портнова и т.д.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:24 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/

Коломойский предложил отвернуться от МВФ в сторону России
СРЕДА, 13 НОЯБРЯ 2019, 13:12

7191 ПРОСМОТР

6

В закладки

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией.

Об этом пишет The New York Times.

"Коломойский заявил, что, по его словам, Украине стоит отказаться от Запада и вернуться обратно в сторону России", - пишет издание.

"Они (россияне - ред.) ссе равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", - сказал олигарх, сравнивая власти России с силой Украины.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил Коломойский.

Такое заявление он сделал накануне визита Миссии МВФ в Украину 14 ноября.

"Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавского договора", - добавил олигарх.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:28 Ответить
През-служба оприлюднила фото очікування Зеленським дзвінка з Вашингтону.

показать весь комментарий
08.12.2021 15:26 Ответить
Бубочка ждет звонка от Байдена. Со вчерашнего вечера сидит у телефона, не жрет, не пьет. Бедная Ленка каждый час меняет ему памперсы. Уже устала, бедная...
показать весь комментарий
08.12.2021 15:35 Ответить
Саакашвили вообще галстук жевал.
показать весь комментарий
08.12.2021 16:34 Ответить
Байден не будет ему звонить . О чём с ним говорить ?
показать весь комментарий
08.12.2021 17:16 Ответить
Байден напомнит этому ЗЕбанутому дрыщу, что его место у параши. Хотя, если бубочке позвонит завхоз из Белого дома или уборщица, то это будет как раз адекватный уровень для общения с этим идиотом.
показать весь комментарий
08.12.2021 17:48 Ответить
Вот Ермак гад. Обещал принести бубочке очередную ширку и все его нет. Бедного бубочку так ломает и плющит, да так, шо уже просто невмоготу.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:38 Ответить
Шось згадалось-м'ясокомбінат-я,цегляний завод-я.....
показать весь комментарий
08.12.2021 15:20 Ответить
чудова аналогія...
показать весь комментарий
08.12.2021 16:02 Ответить
А мені згадалася аналогія з його німецькою порноакторкою, готовою прийняти з усіх сторін, ну не вбачається якоїсь певної державницької позиції.
показать весь комментарий
08.12.2021 17:32 Ответить
Для українців питання не в форматі, а в некомпетентності верховного зелебобіка
показать весь комментарий
08.12.2021 15:22 Ответить
А пиструном на рояле
показать весь комментарий
08.12.2021 15:23 Ответить
Ніяких переговорів не буде. Всі залишаться при своєму.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:24 Ответить
Ты за? а ты кто такой? пресс-папье папудала, не более.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:24 Ответить
Він хотів сказати: "...головне, щоб можна було й далі спокійно брати свої 30% від "великого_будівництва..." Бо якщо розпочнуться інтенсивні бойові дії, то прийдеться щось на оборону кинути. І залишаться блаЗЄнські без лапи.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:26 Ответить
Нахіба дурникам ті криві переговори? Щоби що??
показать весь комментарий
08.12.2021 15:27 Ответить
гаагский трибунал по военным преступлениям разве что
показать весь комментарий
08.12.2021 15:29 Ответить
Хто такі ми??? Торчок и кучка обдовбаних соратників???
показать весь комментарий
08.12.2021 15:32 Ответить
И что может сделать заурядный клоун из шоу для дебилов, сделать или убедить КГБешника *****? Ну разве что насрать себе в штаны и обвинить в этом Пороха.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:32 Ответить
США, Канада, ЄС та інші країни виступають на захист України, показують ботоксному ху@лу, що буде з ним і його болотами, якщо він хоть хитнеться в бік України, а наркоман і малорос наполягає подивитися цьому виродку в очі, підкресоюючи цим, що все нормально, все під контролем і немає ніякої загрози. Та ху@ло йому покаже, як вони вивчили всі його кімнати і як ходять і куди його діти і з якої посуди їдять і покажуть, як красиво може туди потрапити щось..., то той "який "никому ничего не должен" підпише все, що перед ним покладуть. Забули як він залякав Овоща, що той ставав як стіна, коли той телевонував і як залякав Лукашенко? Де ви барани 73%? Що ви наробили? Всі вже пішли зі зброєю до кордонів з московією захищати Україну?
показать весь комментарий
08.12.2021 15:35 Ответить
Будь немного корректней, Проявляють озабоченность, ни якого захысту, а то и вправду тебе поверят и бросят все и разбегутся.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:43 Ответить
На вражеских ТВ-каналах угрожают Зеле, что могут рассказать, какое у него есть гражданство (намекают на российское гражданство). И, скорее всего, так оно и есть.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:50 Ответить
Такої ж думки. Бо маніакальне бажання зустрічі те-а-тет можна пояснити тільки бажанням обговорити з збирачем земель, гарантії власної безпеки. Бо Україні його чекає судовий вирок і ув'язнення, (по кільком статтям)
показать весь комментарий
08.12.2021 16:24 Ответить
И потому Зеля так хочет принять новый закон о гражданстве
показать весь комментарий
08.12.2021 16:29 Ответить
А як інакше ця тварина носата могла оформити нерухомість в Криму
показать весь комментарий
08.12.2021 16:46 Ответить
Кто это "вы", зебил? Ты и твои вошки?
показать весь комментарий
08.12.2021 15:39 Ответить
бородатый кретин, не умеющий себя прилично вести в столице США, говорит за обгадившегося нарика, который спрятался за блинами в спортзале
показать весь комментарий
08.12.2021 15:41 Ответить
"прямые переговоры с расией - мы за, торговля на крови - хорошо, отсосать ***** за занавеской - всегда пожалуйста" - пояснил позицию *********** пресс-секретарь.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:41 Ответить
Как же, видели мы результаты этих переговоров. Переговорщики сраные.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:42 Ответить
Комітет Майдану постановив, що початок прямих переговорів із росією, буде сигналом для силового відсторонення від влади зеленського. Схоже що зелени думають, ніби поліція їх врятує, їх не врятує навіть російський спецназ

Чистіть зброю, все буде
показать весь комментарий
08.12.2021 15:46 Ответить
Дибіли, мля.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:46 Ответить
ух ты...ньюмендельша пошла засорять эфир....
оно видите ли на все согласно )))) ну просто дама нетяжелого поведения...
показать весь комментарий
08.12.2021 15:47 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 15:49 Ответить
Путлер панически боится Эрдогана круче ядерной бімбы... КГБшный Хмырь...паталогический трус... только из под тишка любит...дерьмом СкреПОНОСным Мир цивилованный пужать...
показать весь комментарий
08.12.2021 15:49 Ответить
Готовы принять с любой стороны и в любой позе.

Ничего нового в стане ЗЕленых лядей.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:52 Ответить
Теж відразу спало на думку це відоме висловлювання клоуна😀
показать весь комментарий
08.12.2021 15:57 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 15:53 Ответить
ОП верховного Зе, готовий приймати від будь-кого, і в любих позах....аби лиш залишитись при владі
показать весь комментарий
08.12.2021 15:55 Ответить
Вот про прямые переговоры оно зря ляпнуло.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:57 Ответить
Нужно, чтобы Россия просила о переговорах с Украиной:
Израиль нанес ракетный удар, по иранским вооружениям, в сирийском портовом городе Латакия.

Ракетный удар вызвал переполох в военно-политических кругах России, т.к. Латакия находится в 15-ти километрах от главной российской военной базы "Хмеймим" в Сирии. Ранее Израиль не наносил авиаудары по данной местности.

Лавров был срочно командирован в Иерусалим "выяснять отношения".







показать весь комментарий
08.12.2021 15:57 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 15:58 Ответить
Якщо перекласти заяву на зрозумілу мову: "ми готові прийняти від кого завгодно, в якій завгодно позиції, тільки б ще трохи побути біля корита"
показать весь комментарий
08.12.2021 16:05 Ответить
Объясните кто-нибудь этим зеленым недоумкам разницу между переговорами взрослых дядей с ****** и криворогим клоуном в роли зрителя с переговорами тет-а-тет ***** с криворогим клоуном.
показать весь комментарий
08.12.2021 16:19 Ответить
Хочется предать любой ценой,но уже не спрашивают.
показать весь комментарий
08.12.2021 16:37 Ответить
С Зеленским уже НЕ ХОТЯТ говорить об Украине! Почему Байден не перезвонил Зеленскому // Бригинец
https://www.youtube.com/watch?v=VmOGNYjs3vM
показать весь комментарий
08.12.2021 16:39 Ответить
Они оказывается "за" одно, другое и третье ... Да вас дебилов уже никто даже не спрашивает "за" вы или "против". Вчера вон без вас про вас перетерли Байден с ******.
показать весь комментарий
08.12.2021 16:40 Ответить
На яких смітниках назбирали цю команду ідіотів? Ви уявляєте, де б зараз були війська Ху#ла, якби клоуна обрали у 2014 році... Надіюсь, що він отримає своє "довічно" і зможе , нарешті , вивчити історію України...
показать весь комментарий
08.12.2021 16:46 Ответить
Опять 25 ! Какие прямые переговоры С Путлером ? Достаточно того что "Козырь" постоянно на связи с ФСБ.
показать весь комментарий
08.12.2021 17:13 Ответить
У президента України Володимира Зеленського виступають за будь-які формати переговорів з Російською Федерацією. Головне, щоб вони були плідними. Джерело: https://censor.net/ua/n3304062


Дайте свою оцінку Зе владі і зеленському -

показать весь комментарий
08.12.2021 17:22 Ответить
Главное, чтоб в Украине шли Сваты на русском языке... - и мы любое х**ло назовём снегурочкой.
показать весь комментарий
08.12.2021 17:32 Ответить
А "просто посмотреть в глаза" коли буде? Чи вже було!?
показать весь комментарий
08.12.2021 17:34 Ответить
Внешняя политика в стиле "какая разница"
показать весь комментарий
08.12.2021 17:57 Ответить
Робити перемогу чужими руками не вийде. Ця влада постійно намагається перекласти свої прямі обов'язки на плечи . Бояться відповідальності? Так вони вже наробили злочинів на сто років вперед.
показать весь комментарий
08.12.2021 18:29 Ответить
Зелені мародери планували тільки панувати за бюджетні кошти, а відповідальність перекладати на попередню владу і критиків.
показать весь комментарий
08.12.2021 18:37 Ответить
Новороссия - мы за, Малороссия - хорошо, киевская губерния -пойдёт, мы за любое решение плешивого царька лишь бы при власти остаться…..
показать весь комментарий
08.12.2021 19:25 Ответить
Шо делать ? Шо делать ? а фотка клоуна хоч із далеких часів, але актуал. Асісяй, Асійсяй А.... а І шо? Там термоса щось не видно. Такий кислий погляд, довго шукали натуру для відосика-погодився на спортзал. Я живіший за всіх живих, а його прес ще бодриться - згідні на всі види переговорів ( зо всіх сторін) і будь з ким. Долучаеться Байден до Нормандії - і формулу Лаврова - Штанмайєра на смітник. І там буде і Крим і Донбас і мідні труби. Поки поц договарівався з Путіним все вирішили за нього і буде він простим статистом разом із своїм суфлером і слово йому будуть надавати останньому (крайнему, последнему)
показать весь комментарий
08.12.2021 21:45 Ответить
Основной результат который бендюхам слугам втюхивают, легализовать днр лнр в составе Украины.
показать весь комментарий
08.12.2021 21:57 Ответить
А слугам байдуже. Вони здебільшого не українці.
показать весь комментарий
09.12.2021 08:35 Ответить
прямые переговоры с московией полный бред, это ни о чем, остальное приемлимо...
показать весь комментарий
09.12.2021 01:15 Ответить
 
 