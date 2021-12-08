Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы были результаты, - Никифоров

У президента Украины Владимира Зеленского выступают за любые форматы переговоров с Российской Федерацией. Главное, чтобы они были плодотворными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Коммерсантъ.

"Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты", - заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП пока не комментирует переговоры Байдена и Путина: ждем разговора с президентом США, - Никифоров