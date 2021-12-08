На вооружение Минобороны получило около 40 млрд грн, а нужно 230-250 млрд грн ежегодно, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В этом году государство выделило Минобороны более 133 млрд грн. И еще право на 15 млрд грн государственных гарантий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Армія Інформ".
"Это - самый большой бюджет за 30 лет. Самый большой! Но он все равно не решает главных задач. Речь идет о хронической проблеме: более 70% бюджета - это расходы на содержание, "проедание". Перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15-20 % от нужды", - отметил глава Минобороны.
"Условно, сейчас мы получили на вооружение 28 млрд грн, вместе с госгарантиями - пусть будет 40 млрд. Но если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230-250 млрд грн. Ежегодно!" – добавил Резников.
По словам Министра, Украине необходимо создать современную систему ПВО и ПРО.
"Нам нужен мощный флот и береговая оборона. Нам нужна боевая авиация. Ракетная программа потребует значительных ресурсов, ее необходимо финансировать. Потому что это стратегические преимущества для страны", - пояснил Резников.
"А сейчас у нас более 40 тыс. - в очереди на квартиры, и две трети людей не идут на второй контракт. Плюс сотни недостроев, в том числе арсеналы, которые "подвешены" в судах. Десятки направлений с разными "пожарами". Это то наследие, которое уходит корнями еще в советские времена и с которыми надо работать", - добавил глава Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
- "кабмин выделил дополнительно 19 млрд.грн на строительство дорог/развлечения зеЛоха офшорного"
- судьи, назначенные зеленским, списали около 9 млрд.грн долга коломойского..
- слуги народа проголосовали за списание долга ахметова, коломойского и т.д. на сумму около 100 млрд.грн...
пане Рэзніков, дай Бог Вам наполегловості вкласти ці думки ЗЕ-білу в вуха
Этот нафтопровод с начала 90-х принадлежал кацапне , а не Украине , при очередном переоформлении со швейцарского еврея ,нарисовали мертвечука---никто ему тогда НИЧЕГО не дарил!
Невозможно подарить то, чем не владеешь, только если ты кацап, то такое провернуть можно)))
Зато сегодня этот нафтопровод доит беня---бизнеспартнер мертвечука по г+г, с разрешения гринпоца и кацапни и не факт, что не делится с ним баблом)))
А это тебе
«Вправність рук і жодного шахрайства»: «труба» Медведчука стала «трубою» Коломойського
https://tverezo.info/post/139187
Например:
Украинские военнослужащие получили на вооружение модернизированный МиГ-29 досрочно
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ukraynskye-******************-poluchyly-na-vooruzhenye-modernyzyrovannii-myh-29-dosrochno-211627.html
Воздушным силам ВСУ передали модернизированный Ан-26
https://www.unn.com.ua/ru/news/1739849-povitryanim-silam-zsu-peredali-modernizovaniy-an-26
що ще потрібно знати?
всего то каких то полтора миллиарда долларов !..
один же ж хрен- у мудрого украли...
Хоча ні. Не цікаво, бо зрозуміло чому
На вот эту тему если чо:
Зеленского НЕ могли НЕ завербовать!..
Сколько не нальёш воды в дырявый горщок - всё выльется.
Флот и тяжелые истребители уже не нужны.
Пора инвестировать в беспилотники и ракеты, не тратьте деньги на металл.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
+20 млрд доларів боргу
-14 млрд доларів ЗВР України
Сумарно 34 млрд доларів було подіто невідомо куди.
Але судячи по рейтингу деяких партій все ще є дебіли. які чекають на повернення Зека та Бімби.