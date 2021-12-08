Пока не видно положительных эффектов от переговоров Байдена и Путина, - МИД Польши
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В МИД Польши на сегодняшний день не видят положительных эффектов от переговоров президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. По убеждению Варшавы, диалог важен, но еще важнее - реальные шаги по усилению обороноспособности.
На этом в среду акцентировал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"После вчерашней встречи, с нашей точки зрения (Польши – ред.), я пока не вижу положительных эффектов", - заявил Шинковский вель Сенк.
По его словам, Россия применяет известную с прошлого тактику: осуществляет эскалацию, а позже возможную деэскалацию связывает с уступками другой стороны.
"Тогда, когда все выдыхают с облегчением, Российская Федерация уже на два-три шага впереди", - подчеркнул польский дипломат.
По его словам, нельзя ограничиваться только диалогом, который является важным, но это не может заменять "реальных действий".
Следовательно, по его словам, Польша не оглядывается на эти переговоры, а развивает собственную армию.
"Конечно, мы в определенной степени опираемся на альянсы, они очень важны. В то же время мы должны укреплять собственный потенциал и вести собственную наступательную дипломатию, как это делает премьер Моравецкий, совершая визиты по Европе", - заявил заместитель главы МИД РП. Он отметил, что действия Моравецкого привели к активным действиям генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Как известно, две недели тому назад Моравецкий совершил турне по европейским странам, во время которого обращал внимание на агрессивные действия России и Беларуси в отношении соседних стран, в частности Украины.
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Alex Foxik
Если честно, то, да, вера в НАТО - пошатнулась. Особенно после недавнего расследования в Чехии, когда после взрывов, организованных рашкой, погибли граждане Чехии (страны НАТО) и в большинстве своем остальные страны НАТО отказались даже дипломатов выдворить. Насколько помню, только восточноевропейские страны выслали рашкинских дипломатов. Остальные "союзники" как всегда помогли озабоченностями.
Алексей Рябов 1b2bb5d9
Если честно, то, да, вера в НАТО - пошатнулась. Особенно после недавнего расследования в Чехии, когда после взрывов, организованных рашкой, погибли граждане Чехии (страны НАТО) и в большинстве своем остальные страны НАТО отказались даже дипломатов выдворить. Насколько помню, только восточноевропейские страны выслали рашкинских дипломатов. Остальные "союзники" как всегда помогли озабоченностями.
А Україна ощетинюється й все глибше співпрацює з НАТО. І клоун це не змінить.
у Украины,кстати,та же беда..
не вот, а ось, кацапе! )
а ну повтори ще раз- паРаша веде вiйну проти НАТО на територii України. паРаша на
винна, вона просто захищається. в тебе, виходить, НАТО винувате?
"проти щоб війська Росії"
нормальнi Українцi не пишуть рассєя з великоi лiтери, недолуге.
пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
Кремль своїми діями біля кордонів України і опосередковано на білорусько-польському кордоні, примусив Захід консолідуватися і уперше з 2014 року продумати спільну стратегію і тактику стримування Росії, повернувши її «зброю проти неї самої», зазначають оглядачі.
Навіть висвітлення теми формування ударного угрупування російських військ поблизу кордонів України в американських і європейських ЗМІ виглядало як певна інформаційна кампанія: чи не щодня з'являлися нові повідомлення із супутниковими знімками та картами можливих напрямків вторгнення.
До розмови із Володимиром Путіним президент США підійшов, маючи вже готовий план можливих об'єднаних дій із європейськими союзниками і сама зустріч стала своєрідним «оголошенням намірів протидії», якщо Росія спробує наростити агресію. Окрім того, США продемонстрували, що координують свої дії з Україною, готуючись до перемов із Кремлем.
Ще напередодні переговорів Джо Байдена і Володимира Путіна західні ЗМІ повідомили, що США, проконсультувавшись із Великою Британією, Німеччиною, Францією та Італією, сформували «агресивний пакет» санкцій, до яких входить у разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і відключення від системи SWIFT, що зробить неможливими зовнішні банківські операції Росії.
«Тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році», - сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи санкції, до яких США можуть вдатися у разі нового вторгнення Росії в Україну.
Натомість, інші політичні оглядачі вважають, що Путін досягнув того, чого хотів, стягуючи війська до кордонів України. «Хотів прямих переговорів із Байденом - отримав, хотів «розблокування Північного потоку-2» - теж отримав».
Gurdian наголошує, що сторони не надто просунулись у розв'язанні «української кризи». Однак, Путін почув прямо від Байдена, що чекає Росію в разі ескалації, а також те, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу США, а НАТО немає механізмів обмежувати прагнення будь-яких країн долучитися до Північноатлантичного альянсу.
Обнадійливим називають експерти те, що лідери США і Росії пообіцяли продовжити діалог на рівні адміністрацій, який, можливо, і буде комунікацією щодо деескалації ситуацію поблизу кордонів України.
«Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії. Обидва президенти доручили своїм командам продовжити комунікацію, і США будуть робити це у тісній координації з союзниками та партнерами», - мовиться в офіційній заяві Білого дому.
Про наявність досягнутих компромісів вказують і зміни в оборонному бюджеті США на 2022 рік, проєкт якого був підтриманий 7 грудня Палатою представників і опублікований одразу після завершення розмови Байдена і Путіна,
Як свідчить звіт профільного комітету Палати представників США, із проєкту оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік зникли пункт про санкції проти російського газогону «Північний потік-2» і пункт про санкції проти російського державного боргу.
Разом із тим, у проєкті передбачене виділення:
300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України;
150 мільйонів доларів на ініціативу гарантування безпеки країн Балтії;.
4 мільярдів доларів на Європейську оборонну ініціативу.
https://www.radiosvoboda.org/a/perehovory-baydena-putina-********/31599485.html
Все правильно сказав.