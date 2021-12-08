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Прекращение огня, обмен пленными и открытие КПВВ - Зеленский надеется, что ТКГ сегодня решит 3 важных вопроса

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Прекращение огня, обмен пленными и открытие КПВВ - Зеленский надеется, что ТКГ сегодня решит 3 важных вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы, которое проходит 8 декабря, удастся решить три основных вопроса. Это касается прекращения огня и обмена пленными на открытие КПВВ.

Об этом глава государства заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос - это обмен пленными, и третий вопрос – открытие КПВВ", – заявил Зеленский.

"Я знаю, что эти же вопросы обсуждались также при поддержке США на встрече президентов США и России. Мы находим любые пути и верим, что этот путь, длинный или короткий, приведет к реальному результату", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия уже год блокирует обсуждение в ТКГ плана действий по реализации Минских соглашений, - "слуга народа" Костин

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!))
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08.12.2021 16:13
+11
Воно в спортзале с утра попрыгало через скакалочку, замутило селфачок и теперь сидит, сподиваеться!!! Моя ж ты кися, мой хлопчик умненький! какой хороший у нас президент, зарядку делает. Представляете?
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08.12.2021 16:09
+11
Дурень думкою сподівається .... У вас , в зеленому Шапіто, полоненими займається Третякова, у якої українські діти чомусь "третьосортні" ... Ви розраховуєте на милість Ху#ла??? 😡
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08.12.2021 16:15
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А что старик БАйден уже присоединился к нашей ТКГ шо зекрыса на что-то там надектся?
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08.12.2021 16:04 Ответить
Зеленський демонструє неадекватність. Ситуація навколо України вимагає зваженої і спокійної розмови президента з громадянами. Замість цього маємо якісь дитячі закиди про заздрість. Жарти давно скінчились, але він цього, на жаль, не розуміє.
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08.12.2021 16:09 Ответить
Боже, яке ж воно дебил! Ну как можно заздыть долбо..бу, которому пожизненное сидеть с конфискацией?!
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08.12.2021 16:22 Ответить
Кретинов только пуля может вылечить
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08.12.2021 16:36 Ответить
Воно в спортзале с утра попрыгало через скакалочку, замутило селфачок и теперь сидит, сподиваеться!!! Моя ж ты кися, мой хлопчик умненький! какой хороший у нас президент, зарядку делает. Представляете?
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08.12.2021 16:09 Ответить
Можливо воно розраховує, що його московський торгівельний партнер почне війну проти України, щоб списати на неї всі злочини своєї зеленої банди.
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08.12.2021 16:10 Ответить
Зрозуміло чому сьогодні денисова за полонених згадала і про шмон "Миротворця".
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08.12.2021 16:11 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!))
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08.12.2021 16:13 Ответить
Дурень думкою сподівається .... У вас , в зеленому Шапіто, полоненими займається Третякова, у якої українські діти чомусь "третьосортні" ... Ви розраховуєте на милість Ху#ла??? 😡
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08.12.2021 16:15 Ответить
Гундосик за полонених згадав тільки коли йому треба було Цемаха ***** віддати...
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08.12.2021 16:31 Ответить
мір в очку путіна знаєте річ така ...приємна та вибаглива
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08.12.2021 16:18 Ответить
Начальник ВЧК Дзержинский летом 1918 года объявил Красный террор и захваты заложников по всей РАБссиянской Империи...,Путлер с Донбасом Крымом Ю.Осетией и Абхазией сделал тоже самое...
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08.12.2021 16:19 Ответить
т.е. два года никак...а именно сегодня... параллельная вселенная короче....
оно, как главнюк типа верховныйглавнюк знает что сегодня опять обстреливали ?
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08.12.2021 16:25 Ответить
Зеленський сподівається /построят, - Зеленский/ Мы бы, - Зеленский/ подпишут, - Зеленский/ ускорятся, - Зеленский /больше не будет, - Зеленский/ Зеленский: Хотелось бы /будет ослабевать, - Зеленский/Нужно ежедневно бить, - Зеленский/Будем надеяться, - Зеленский /Зеленский: должны быть готовыми /Зеленский жалеет/должны появиться, - Зеленский/ Зеленский хочет/будет на пользу, - Зеленский / Зеленский: Надеюсь/Давайте, - Зеленский / Зеленский: Нужно продолжать / Зеленский: получат / Зеленский: Надо реализовать / Проблемы должны обязательно решаться, - Зеленский. Время кукареканья прошло. Нужен ре-зуль-тат.
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08.12.2021 16:30 Ответить
Цирк Шапито и политика это разные полюса...Голобородька случайный пассажир,случайно заблудившися в дебрях Амазонки...
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08.12.2021 16:34 Ответить
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08.12.2021 16:36 Ответить
Якщо це пророцтво головного шкідника Украіни відбудеться, то це 100% що воно працюе на ху.ло.
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08.12.2021 16:35 Ответить
А почему вы прекратили писать? Палец сломали?
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08.12.2021 16:38 Ответить
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08.12.2021 17:29 Ответить
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08.12.2021 17:41 Ответить
В чем "купает" ермах "зе", что он вечно несет какую-то "ху*ню"?...
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09.12.2021 00:47 Ответить
 
 