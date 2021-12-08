Дело МН17: Россия не разрешила опросить в суде курского комбрига Мучкаева – судья объявил о завершении дополнительного расследования
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Суд в Нидерландах, рассматривающий дело об уничтожении самолета рейса МН17, сообщил, что Россия ответила отказом о возможности допросить командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева.
Об этом во время заседания в судебном комплексе "Схипхол" сказал председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соответствующий запрос о возможности опроса Сергея Мучкаева снова был направлен 3 ноября. Ответ поступил 3 декабря. Российская сторона отказала в возможности допросить Сергея Мучкаева… Таким образом, следственный судья пришел к выводу, что опрос Мучкаева невозможен, поэтому на этом дополнительное расследование завершено", - сказал он.
Судья добавил, что в своем ответе РФ отметила, что согласно Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, государство вправе отказать в таком допросе, если это может помешать государственным интересам. Россия ссылается на то, что Мучкаеву должны были ставить вопрос о военной информации, что могло привести к раскрытию этой информации, что в свою очередь может нанести ущерб интересам РФ, в том числе речь идет о государственной тайне. На основании этого РФ отказала в допросе Мучкаева.
Как сообщалось, в ноябре суд по делу МН17 выразил надежду на возможность до 10 февраля 2022 года допросить командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева. Российские власти постоянно игнорировали предыдущие запросы о возможности допросить Мучкаева.
К тому же защита одного из четырех обвиняемых - подполковника ГРУ Олега Пулатова обратилась в суд и настаивала, чтобы попытки допросить Мучкаева были продлены. Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что не видит смысла настаивать на допросе Мучкаева, потому что РФ не хочет предоставлять никакой информации о 53-й зенитной бригаде. Так что ждать возможности допросить Мучкаева бессмысленно.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" завершился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.
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15 год ·
- За результатами розмови Байдена з Путіним в Кремлі заявили, що це не Росія хоче роздерти Україну, а НАТО намагається "освоїти території України". Тут треба трохи пояснити східним дебілам, як світ працює.
Дивіться, товарищі дебіли. Ви правду кажете: НАТО освоює Україну. Але все набагато гірше. Набагато. Бо це українці запрошують НАТО. Прямо двері відкривають. Навіть в сімейній Конституції так і записали: НАТО - наш бест френд, ми з НАТО найкращі друзі.
Тобто Україна сама запрошує, як ви кажете, освоювати свої землі. Гостинно. Любо. З безмежною теплотою. Варениками. Горілкою. І, звісно, полями. Ген-ген широкими українськими полями від Донецька, через Крим і до Києва. Кататись Чорним та Азовськими морями.
Акцентую: запрошує. Більше того. Запрошує залишатись. І не на місяць-два, а назавжди. Запрошує будувати бази. Вчитись варити український борщ і влучно стріляти. Вчитись разом давати під сраку товарищам дебілам.
Тобто насправді картина виглядає інакше. Насправді це вас, дебілів, ніхто не кликав в Україну. Ніхто вас тут не чекає. Ви тут чужі. Вбивці. Гвалтівники. Прокажені. Даже для тех, кто говорит по-русски.
А от НАТО в Україні в себе в дома. Розумієте? НАТО в Україні серед друзів. Серед союзників. Серед своїх. Ще трохи і заручимось. Зіграємо весілля.
Але дебілів на свято не покличемо.
Байден сказав - не їх то справа.
то отключим газ. Хотя дочь фюрера и проживает там ,и носит ихнюю фамилию