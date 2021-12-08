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Дело МН17: Россия не разрешила опросить в суде курского комбрига Мучкаева – судья объявил о завершении дополнительного расследования

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Дело МН17: Россия не разрешила опросить в суде курского комбрига Мучкаева – судья объявил о завершении дополнительного расследования

Суд в Нидерландах, рассматривающий дело об уничтожении самолета рейса МН17, сообщил, что Россия ответила отказом о возможности допросить командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева.

Об этом во время заседания в судебном комплексе "Схипхол" сказал председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соответствующий запрос о возможности опроса Сергея Мучкаева снова был направлен 3 ноября. Ответ поступил 3 декабря. Российская сторона отказала в возможности допросить Сергея Мучкаева… Таким образом, следственный судья пришел к выводу, что опрос Мучкаева невозможен, поэтому на этом дополнительное расследование завершено", - сказал он.

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Судья добавил, что в своем ответе РФ отметила, что согласно Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, государство вправе отказать в таком допросе, если это может помешать государственным интересам. Россия ссылается на то, что Мучкаеву должны были ставить вопрос о военной информации, что могло привести к раскрытию этой информации, что в свою очередь может нанести ущерб интересам РФ, в том числе речь идет о государственной тайне. На основании этого РФ отказала в допросе Мучкаева.

Как сообщалось, в ноябре суд по делу МН17 выразил надежду на возможность до 10 февраля 2022 года допросить командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева. Российские власти постоянно игнорировали предыдущие запросы о возможности допросить Мучкаева.

К тому же защита одного из четырех обвиняемых - подполковника ГРУ Олега Пулатова обратилась в суд и настаивала, чтобы попытки допросить Мучкаева были продлены. Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что не видит смысла настаивать на допросе Мучкаева, потому что РФ не хочет предоставлять никакой информации о 53-й зенитной бригаде. Так что ждать возможности допросить Мучкаева бессмысленно.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" завершился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.
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Во так цирк.
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08.12.2021 16:08 Ответить
Зеля, а шо там Цемах? Будешь в Ростове, привет передавай.
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08.12.2021 16:15 Ответить
ну на нет и суда нет
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08.12.2021 16:15 Ответить
Petro Shuklinov

15 год ·



- За результатами розмови Байдена з Путіним в Кремлі заявили, що це не Росія хоче роздерти Україну, а НАТО намагається "освоїти території України". Тут треба трохи пояснити східним дебілам, як світ працює.

Дивіться, товарищі дебіли. Ви правду кажете: НАТО освоює Україну. Але все набагато гірше. Набагато. Бо це українці запрошують НАТО. Прямо двері відкривають. Навіть в сімейній Конституції так і записали: НАТО - наш бест френд, ми з НАТО найкращі друзі.

Тобто Україна сама запрошує, як ви кажете, освоювати свої землі. Гостинно. Любо. З безмежною теплотою. Варениками. Горілкою. І, звісно, полями. Ген-ген широкими українськими полями від Донецька, через Крим і до Києва. Кататись Чорним та Азовськими морями.

Акцентую: запрошує. Більше того. Запрошує залишатись. І не на місяць-два, а назавжди. Запрошує будувати бази. Вчитись варити український борщ і влучно стріляти. Вчитись разом давати під сраку товарищам дебілам.

Тобто насправді картина виглядає інакше. Насправді це вас, дебілів, ніхто не кликав в Україну. Ніхто вас тут не чекає. Ви тут чужі. Вбивці. Гвалтівники. Прокажені. Даже для тех, кто говорит по-русски.

А от НАТО в Україні в себе в дома. Розумієте? НАТО в Україні серед друзів. Серед союзників. Серед своїх. Ще трохи і заручимось. Зіграємо весілля.

Але дебілів на свято не покличемо.
Байден сказав - не їх то справа.
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08.12.2021 16:20 Ответить
Кацапи розуміють якщо Мучкаев зявиться на суд (і навіть скаже що "Их там нет") то його в будь якому разі було б заарештовано за співучасть у вбивствах на території України тому і очкують... Сподіваюсь цей прихвостей Ху#ла вже давно здох від якогось "новічька"...
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08.12.2021 16:25 Ответить
Для России запад -- тфу. Плевать хотели на него. А если будут "варнякать ",
то отключим газ. Хотя дочь фюрера и проживает там ,и носит ихнюю фамилию
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08.12.2021 16:27 Ответить
Ну, тут всё несколько сложнее. Если они "отключат газ", то через полгода в стране начнутся голодные бунты. И тогда точно придется начинать полномасштабную войну, иначе как объяснить собственному населению, почему оно в жопе? А так будет готовое универсальное объяснение - ну как же, у нас война, тяготы военной жизни, карточки, все дела.
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08.12.2021 16:40 Ответить
Да нет их давно в живых. Чайку дали, тушки сожгли. Кто ж их после такого оставить в живых..?
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08.12.2021 16:39 Ответить
Этот запад такой наивный, кто добровольно хочет в тюрьму, знаю только одного.
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08.12.2021 16:51 Ответить
Навряд, що цей Мучкаєв своїми грішними ногами топче ще землю а дає "покази" чортам в пеклі.
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08.12.2021 17:48 Ответить
 
 