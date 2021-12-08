Дело МН17: Россия не разрешила опросить в суде курского комбрига Мучкаева – судья объявил о завершении дополнительного расследования

Суд в Нидерландах, рассматривающий дело об уничтожении самолета рейса МН17, сообщил, что Россия ответила отказом о возможности допросить командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева.

Об этом во время заседания в судебном комплексе "Схипхол" сказал председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соответствующий запрос о возможности опроса Сергея Мучкаева снова был направлен 3 ноября. Ответ поступил 3 декабря. Российская сторона отказала в возможности допросить Сергея Мучкаева… Таким образом, следственный судья пришел к выводу, что опрос Мучкаева невозможен, поэтому на этом дополнительное расследование завершено", - сказал он.

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Судья добавил, что в своем ответе РФ отметила, что согласно Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, государство вправе отказать в таком допросе, если это может помешать государственным интересам. Россия ссылается на то, что Мучкаеву должны были ставить вопрос о военной информации, что могло привести к раскрытию этой информации, что в свою очередь может нанести ущерб интересам РФ, в том числе речь идет о государственной тайне. На основании этого РФ отказала в допросе Мучкаева.

Как сообщалось, в ноябре суд по делу МН17 выразил надежду на возможность до 10 февраля 2022 года допросить командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева. Российские власти постоянно игнорировали предыдущие запросы о возможности допросить Мучкаева.

К тому же защита одного из четырех обвиняемых - подполковника ГРУ Олега Пулатова обратилась в суд и настаивала, чтобы попытки допросить Мучкаева были продлены. Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что не видит смысла настаивать на допросе Мучкаева, потому что РФ не хочет предоставлять никакой информации о 53-й зенитной бригаде. Так что ждать возможности допросить Мучкаева бессмысленно.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" завершился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.