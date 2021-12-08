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Новости Война в Украине
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Россия проводит аудит военных подразделений в ОРДЛО, проверяя готовность к боевым действиям, - правозащитник Лисянский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия проводит аудит военных подразделений в ОРДЛО, проверяя готовность к боевым действиям, - правозащитник Лисянский

На временно-оккупированную Россией территорию Луганской и Донецкой областей под кураторством военных из Южного военного округа совместно представителями генерального штаба РФ проводится аудит незаконных военизированных формирований "ЛНР" и "ДНР". Аудит направлен на проверку личного и списочного составов т.н. армейских корпусов НВФ "ЛНР" и "ДНР", исправность техники находящейся на балансе "народной милиции".

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.

Согласно имеющейся информации, также проводится аудит расходования финансовых средств выделенных РФ на поддержания НВФ "ЛНР" и "ДНР". Проверка длится уже две недели.

"Наши источники информации в ОРДЛО нам сообщили, что о проверке из РФ стало известно после того, как в отдельных подразделениях армейских корпусах "ЛНР" и "ДНР" начали объявлять срочные сборы, боевую тревогу и т.д. Местные жители, опасаясь боевых действий уточнили, что происходит. В свою очередь родственники боевиков через несколько дней также сообщили информацию об военном аудите", – говорит Лисянский.

о предварительной информации проверяющие из РФ не довольны положением дел в АК-1 и АК-2 (армейских корпусах) – так как списочный состав завышенный, многие боевики из НВФ находятся либо на больничном, либо в отпуске по семейным обстоятельствам, часть техники не исправна, учебные занятия с личным составом не проводятся на регулярной основе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО людей, которые нарушали комендантский час, вывозят на передовую копать окопы, - правозащитник Лисянский

Автор: Анастасія Потіха
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Не надо их там аудировать! Скоро наши парни придут и пересчитают всех. Поименно.
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08.12.2021 16:14 Ответить
какое-такое "поимённо"?? удобрение как-бэ не считают поимённо, а считают на вес - тонны/килограммы....
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08.12.2021 16:41 Ответить
Ладно, хрен с ним, с удобрением. Можно и на вес.
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08.12.2021 16:43 Ответить
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08.12.2021 16:17 Ответить
Я в Аахене нечто подобное видел, но это превосходит все ожидания!
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08.12.2021 16:53 Ответить
Ще не вечір! Судячи з розповідей колишніх однокурсників , які пройшли Чечню на 25-літті випуску (після "-надцятої" чарки) - у аудиторів скоро з"являться "одкровення" стосовно обсягів пального , продовольства і медикаментів , які нібито зберігаються на складах цих "корпусів"
Бо в Чечні була відпрацьована до деталей система крадіжок - матеріальні засоби в 2 чеченську кампанію завозилися лише "на папері" Саме це було однією з причин зупинення війни на Кавказі - в результаті її продовження РОсія банально зіткнулася-б з нестачею ресурсів і потерпіла-б ще більшу поразку!
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08.12.2021 16:19 Ответить
В Германии оценили риск торговой войны из-за строительства Северного потока -2
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08.12.2021 16:48 Ответить
На что убогая вата надеется ? Украина под рашей ? Будем защищать страну , без вариантов .
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08.12.2021 16:22 Ответить
Опять уже не российские войска, а незаконные формирования ?
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08.12.2021 16:34 Ответить
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08.12.2021 16:43 Ответить
Зачем постить кацапские цедульки? Эту карту советую забыть, иначе рано или роздно ее засунут в задний проход показывающему.
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08.12.2021 17:27 Ответить
2-й Белорусский фронт
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08.12.2021 16:43 Ответить
Аудит - это куда?
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08.12.2021 16:51 Ответить
 
 