Россия проводит аудит военных подразделений в ОРДЛО, проверяя готовность к боевым действиям, - правозащитник Лисянский

На временно-оккупированную Россией территорию Луганской и Донецкой областей под кураторством военных из Южного военного округа совместно представителями генерального штаба РФ проводится аудит незаконных военизированных формирований "ЛНР" и "ДНР". Аудит направлен на проверку личного и списочного составов т.н. армейских корпусов НВФ "ЛНР" и "ДНР", исправность техники находящейся на балансе "народной милиции".

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.

Согласно имеющейся информации, также проводится аудит расходования финансовых средств выделенных РФ на поддержания НВФ "ЛНР" и "ДНР". Проверка длится уже две недели.

"Наши источники информации в ОРДЛО нам сообщили, что о проверке из РФ стало известно после того, как в отдельных подразделениях армейских корпусах "ЛНР" и "ДНР" начали объявлять срочные сборы, боевую тревогу и т.д. Местные жители, опасаясь боевых действий уточнили, что происходит. В свою очередь родственники боевиков через несколько дней также сообщили информацию об военном аудите", – говорит Лисянский.

о предварительной информации проверяющие из РФ не довольны положением дел в АК-1 и АК-2 (армейских корпусах) – так как списочный состав завышенный, многие боевики из НВФ находятся либо на больничном, либо в отпуске по семейным обстоятельствам, часть техники не исправна, учебные занятия с личным составом не проводятся на регулярной основе.

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