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Премьер Хорватии Пленкович о переговорах Байдена и Путина: Прозвучали месседжи по поводу деэскалации конфликта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Премьер Хорватии Пленкович о переговорах Байдена и Путина: Прозвучали месседжи по поводу деэскалации конфликта

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что в ходе разговора президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина были озвучены сообщения, направленные на деэскалацию конфликта.

Об этом Пленкович заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили первую информацию, появившуюся в информпространстве, видео-конференцию, которая состоялась между президентом Байденом и президентом Путиным. Мне кажется, что хорошо, что этот разговор прошел. Были даны месседжи, которые были направлены для того, чтобы состоялась деэскалация конфликта и для того, чтобы все решалось по дипломатическому пути", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что Хорватия хочет мира и диалога для Украины, а также чтобы не было жертв и дестабилизации.

В то же время, он добавил, что хорватская сторона узнает больше о деталях разговора Байдена и Путина после консультаций с партнерами.

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Віслючок повчись у хорватів як слід проводити реформи !!!)))
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08.12.2021 16:28 Ответить
Ще в хорватів є досвід ,як вирішувати конфлікти з "братским народом" !!!)))
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08.12.2021 16:53 Ответить
Не буде деескалації, допоки живий пуцин.
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08.12.2021 16:33 Ответить
Голобородько заврался так,что Геббельс и Ольга ********* отдыхают...
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08.12.2021 16:45 Ответить
Украине надо привыкнуть раз и навсегда...РАБссия враг,кто бы не сидел в кресле Мавзолея...
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08.12.2021 16:47 Ответить
Параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма ,це споконвічна панівна ідеологія Московію ,тому по іншому бути неможливо !!! Всі хто не в Росії то вороги !!!)))
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08.12.2021 16:51 Ответить
 
 