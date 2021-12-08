РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13313 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих
1 209 7
офшор (511) Мининфраструктуры (935) электронное декларирование (1015) Кубраков Александр (204)

"Из компании Officium SW Ltd давно вышел и акциями не владею", - министр инфраструктуры Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В конце 2018 года было принято решение о закрытии компании Officium SW Ltd, и тогда же она должна была быть закрыта, но существовала "на бумаге" и в 2020 году.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал министр Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в СМИ появилась информация о компании Officium SW Ltd., которая была зарегистрирована на моих бывших бизнес-партнеров и меня. Компания была основана еще в июле 2018 под стартап, предусматривавший регистрацию прав интеллектуальной собственности в сфере IT. К сожалению, украинское законодательство по интеллектуальной собственности пока не дает должной защиты для бизнеса и инновационных продуктов, поэтому тогда мы выбрали регистрацию за рубежом. Надеюсь, что эта ситуация изменится с запуском Дія City. Впоследствии мы отказались от идеи стартапа. Буквально через несколько месяцев после запуска в конце 2018 года было принято решение о закрытии компании", - пишет Кубраков.

По его информации, уже в 2018 году эта компания была закрыта. "Никаких документов, как миноритарный участник с долей в 6,6%, я не имел. Поэтому при заполнении деклараций в 2018 и 2019 я не отмечал корпоративные права на компанию. Уже позже я узнал, что Officium SW Ltd. окончательно была исключена из реестра только весной 2020 года. Однако даже при таких условиях она существовала только на бумаге, по ней не происходило никаких операций или движения средств", - отметил Александр Кубраков.

Читайте также: В декларации Баканова обнаружили лишь незначительные неточности, - НАПК

Министр подчеркнул, что выступает за максимальную открытость данных при декларировании.

"Я поддерживаю обязательное декларирование государственных служащих и стараюсь уделять этому вопросу максимальное внимание. Однако никто не застрахован от непреднамеренного внесения в декларацию ошибочных данных или их невнесения. С началом своей политической деятельности я всегда старался действовать последовательно. Перед вступлением в партию "Слуга народа" отказался от управления собственным бизнесом, оставаясь его владельцем. В 2021 году полностью вышел из бизнеса, сосредоточившись исключительно на государственных делах. Все эти изменения должным образом задекларированы, а налоги уплачиваются в Украине", - пишет министр Кубраков.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
30% откатов от дорожнего крадівництва где спрятали, в каких оманских офшорах?
показать весь комментарий
08.12.2021 16:32 Ответить
Я не я, корова не моя, все происки вредителей
показать весь комментарий
08.12.2021 16:38 Ответить
детская отмазка, забыл
показать весь комментарий
08.12.2021 16:58 Ответить
Вырвали из контекста. )))
показать весь комментарий
08.12.2021 17:36 Ответить
При Зеле в министры попадают только воры.
показать весь комментарий
08.12.2021 18:03 Ответить
Но попадают не только воры - коррупционеры. Ещё высшая антиукраинская власть " слуг кремля она до отказа забита лютыми врагами Украины, кремлёвскими агентами - резидентами.
показать весь комментарий
08.12.2021 20:49 Ответить
 
 