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Новости Экономика
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ДТЭК (407) Dragon Capital (8)

Политическое вмешательство в "зеленую" энергетику привело к снижению рейтинга "ДТЭК ВИЭ", - Dragon Capital

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Политическое вмешательство в

Политическое вмешательство чиновников в сектор "зеленой" энергетики в вопросе выплаты долгов привело к снижению рейтинга компании "ДТЭК ВИЭ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический обзор Dragon Capital.

"Мы считаем, что негативное рейтинговое действие в первую очередь отразило возросшие политические риски для бизнеса Рината Ахметова… Хотя вероятность того, что "ДТЭК ВИЭ" столкнется с финансовым дефицитом в финансировании строительства ветростанции в Тилигуле, вполне реальна", - сообщается в отчете.

При этом отмечается, что в настоящее время "Укрэнерго" и КП "Гарантированный покупатель" должны иметь дополнительную ликвидность, чтобы полностью оплатить текущую генерацию из возобновляемых источников энергии и даже погасить часть старого долга.

Как сообщалось ранее, скандал с манипуляциями целевыми средствами, привлеченными "Укрэнерго" для погашения задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии, привел к снижению рейтинга "ДТЭК ВИЭ" с уровня "B-" до уровня "CCC+".
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Какая жалость . Нам , простым , какая разница ?
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08.12.2021 16:31 Ответить
Какая разница?! это у Зе_Ермака плесени!
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08.12.2021 16:51 Ответить
ну и норм. гудок не купит новую виллу в Италии?
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08.12.2021 16:39 Ответить
Когда Голоборотько объявил о Госпереворе рейтинги ведущих украинских компаний упали от 12 до 20 %...,агентство Блумберг не ошибается...,иначе давно бы разорилось...
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08.12.2021 16:50 Ответить
А у Коломойши все хорошо! И Долг 4,5 лярда простили!
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08.12.2021 16:50 Ответить
Гудок став жебраком?
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08.12.2021 16:59 Ответить
Зеля крутит-вертит с энергетикой как цыган с солнцем. Как бы загнатьУкраину в стойло к путлеру !
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08.12.2021 17:47 Ответить
Її ПОП вже загнав зеленим тарифом.
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08.12.2021 20:00 Ответить
Я и не знал, что существует рейтинг воровски компаний.
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08.12.2021 19:25 Ответить
 
 