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Новости Экономика
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Коломойский (1763) НПЗ (70) Роттердам+ (165)

НПЗ Коломойского с начала года продал УЗ дизтоплива по формуле "Роттердам+" на 1,5 млрд гривен

Новости Цензор.НЕТ Экономика

НПЗ Коломойского с начала года продал УЗ дизтоплива по формуле

Компания "Ойл Трейд 2018", занимающаяся реализацией нефтепродуктов Кременчугского НПЗ олигарха Игоря Коломойского за 11 месяцев 2021 года продала государственной "Укрзализныце" дизельное топливо по формуле с привязкой к цене в порту Роттердам плюс стоимость доставки на общую сумму .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные издания enkorr и системы ProZorro, где обнародованы соответствующие договоры.

Компания Коломойского стала вторым крупнейшим поставщиком дизтоплива для нужд государственной компании, отгрузив 57 тыс. тонн (более 20% годовой потребности железной дороги). При средней цене реализации топлива на уровне 27,3 тыс. грн/т, общая стоимость поставленного дизтоплива превышает 1,5 млрд грн.

Поставки производятся по формульному ценообразованию. Согласно условиям договоров, цена на горючее формируется на основании котировок дизтоплива в порту Роттердам плюс маржа поставщика, включающая расходы на доставку нефтепродуктов в Украину и чистый заработок.

Как сообщалось, ранее компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Так то ж бенин (читай - зелин) Роттердам+. Он правильный. А раньше был Роттердам+ Пороха. Он совсем неправильный. Можно даже сказать, коррупционный. Это только порохоботам не понятно.
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08.12.2021 16:45
+13
За якою формулою?
Зебіли, фас. Чи етодругоЄ?
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08.12.2021 16:43
+10
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08.12.2021 16:42
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08.12.2021 16:42 Ответить
зебобики, а вы так можете?
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08.12.2021 16:43 Ответить
За якою формулою?
Зебіли, фас. Чи етодругоЄ?
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08.12.2021 16:43 Ответить
питары зэлёные для вас на пенсию и соцпомощь хер а для бени миллиарды
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08.12.2021 16:45 Ответить
а для вас анекдотики
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08.12.2021 16:46 Ответить
Так то ж бенин (читай - зелин) Роттердам+. Он правильный. А раньше был Роттердам+ Пороха. Он совсем неправильный. Можно даже сказать, коррупционный. Это только порохоботам не понятно.
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08.12.2021 16:45 Ответить
А то ...

"ВАКС розгляне позов Коломойського проти закриття справи "Роттердам+" 8 жовтня 2021 року"
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08.12.2021 16:48 Ответить
Ну, пральна! Беня уже по Роттердаму+ все, что хотел - продал. Пора закрывать энту шарашку.
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08.12.2021 17:50 Ответить
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08.12.2021 16:49 Ответить
Петро Олексійович був не вкурсі
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08.12.2021 16:47 Ответить
Россия заявила... "МЫ УЖЕ ОДНУ ВЛАСТЬ СМЕНИЛИ"...

В эфире ток-шоу "60 минут", ведущий Евгений Попов заявил, "Мы уже одну власть сменили". Тем самым российский пропагандист подтвердил факт того, что СМИ россии сделали все возможное для того, чтобы в Украине сменить президента Петра Порошенко на более лояльного и себе удобного.
https://www.youtube.com/watch?v=HRmPuvMImuI&feature=emb_imp_woyt
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08.12.2021 16:48 Ответить
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08.12.2021 16:51 Ответить
Я это и тогда знал. И голосовал за ПАПа.
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08.12.2021 16:56 Ответить
Як там "Ротардам+" барани 73%? Де ваші воплі і соплі? А де нацдружини і журнашлюшки "я тобі не дорогенька"? Чи при Зелі ця формула нормальна?
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08.12.2021 16:49 Ответить
где-то я уже читал про такое,у классиков..
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08.12.2021 16:50 Ответить
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08.12.2021 16:54 Ответить
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08.12.2021 16:54 Ответить
Зупинка труби Медведчука дозволила "Привату" Коломойського суттєво збільшити імпорт дизеля і увійти до п'ятірки найбільших імпортерів. якщо в серпні-жовтні 2018-го через підконтрольну "Привату" одеську перевалку було імпортовано 11 тис тонн дизпалива, то за аналогічний період цього року - вже 120 тисяч тонн. / Медведчук как бизнес-партнернёр стал Коломойскому лишним, из-за чего пострадал Кива. Если бы не разборки Медведчука с Коломойским дрочун стал бы доктором наук с такой поддержкой: "Внедряется на практике": Монастырский хвалил кандидатскую диссертацию Кивы, 14 июля 2021. Монастырский это министр МВД.
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08.12.2021 16:54 Ответить
Госпідарі продовжують госпідарювати...
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08.12.2021 17:02 Ответить
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08.12.2021 17:06 Ответить
Хвилинка поезії

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08.12.2021 17:29 Ответить
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08.12.2021 17:31 Ответить
«Україна лишилась без хлібу: з країни вивезли на експорт всю продовольчу пшеницю.

«Сеньор-Голодомор»
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08.12.2021 17:32 Ответить
В 2022 г. посмотрите финотчетность этой прокладки и поймёте, что Беня налоги не платит!
За 2020 г. при доходе в 1 061 619 000 грн. она показала чистой прибыли аж 1 275 000 грн. и заплатила налога 229 500 грн.
Короче, налоговая нагрузка аж 0,02 % !!!
П.С. Наценка на 1 лит. составляла, примерно 2,5, копейки !
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08.12.2021 17:53 Ответить
Выручку с доходом не перепутал?
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08.12.2021 18:24 Ответить
Ну от .. Там де Ротердам + , там знову "спливає" - Бєня .. Виявляється - формула правильна лише тоді , коли йому вигідно .
Деякі факти -
-

Главным критиком формулы «Роттердам+» стал бывший член НКРЭКУ (2014-2015 гг.) Андрей Герус.[24]

7 ноября 2017 Андрей Герус стал основателем общественной организации «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг», целью деятельности которой было заявлено лоббирование интересов потребителей в органах государственной власти и местного самоуправления.[25]

Одними из крупнейших потребителей электроэнергии на Украине ферросплавные и электрометаллургический завод, владельцами большинства из которых является Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.

Источники финансирования общественной ассоциации и ее членов на официальном сайте не раскрываются.[26]

Активную медиа-поддержку деятельности ассоциации осуществляли телеканалы группы Starlight Media (ICTV и СТБ)[27], которая принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку, а также группы «1 + 1 media» Игоря Коломойского.

В марте 2018 подконтрольная Герусу общественная организация «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг» запустила онлайн-счетчик «Роттердам плюс» для расчета размера предполагаемых им переплат потребителями за электроэнергию. Несмотря на отмену формулы «Роттердам+» с 1 июля 2019 года, счетчик продолжает считать убытки до настоящего времени. По состоянию на начало августа 2020 года, он подсчитал убытки на уровне более 64 млрд грн[28] .
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08.12.2021 18:28 Ответить
Алексей


@ukll001



"Табель о рангах" Ермак Брат Ермака Заступник Ермака Массовка из Квартала
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08.12.2021 22:32 Ответить
 
 