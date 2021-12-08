НПЗ Коломойского с начала года продал УЗ дизтоплива по формуле "Роттердам+" на 1,5 млрд гривен
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Компания "Ойл Трейд 2018", занимающаяся реализацией нефтепродуктов Кременчугского НПЗ олигарха Игоря Коломойского за 11 месяцев 2021 года продала государственной "Укрзализныце" дизельное топливо по формуле с привязкой к цене в порту Роттердам плюс стоимость доставки на общую сумму .
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные издания enkorr и системы ProZorro, где обнародованы соответствующие договоры.
Компания Коломойского стала вторым крупнейшим поставщиком дизтоплива для нужд государственной компании, отгрузив 57 тыс. тонн (более 20% годовой потребности железной дороги). При средней цене реализации топлива на уровне 27,3 тыс. грн/т, общая стоимость поставленного дизтоплива превышает 1,5 млрд грн.
Поставки производятся по формульному ценообразованию. Согласно условиям договоров, цена на горючее формируется на основании котировок дизтоплива в порту Роттердам плюс маржа поставщика, включающая расходы на доставку нефтепродуктов в Украину и чистый заработок.
Как сообщалось, ранее компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".
Пожалуйста, подождите...
Зебіли, фас. Чи етодругоЄ?
"ВАКС розгляне позов Коломойського проти закриття справи "Роттердам+" 8 жовтня 2021 року"
В эфире ток-шоу "60 минут", ведущий Евгений Попов заявил, "Мы уже одну власть сменили". Тем самым российский пропагандист подтвердил факт того, что СМИ россии сделали все возможное для того, чтобы в Украине сменить президента Петра Порошенко на более лояльного и себе удобного.
https://www.youtube.com/watch?v=HRmPuvMImuI&feature=emb_imp_woyt
«Сеньор-Голодомор»
За 2020 г. при доходе в 1 061 619 000 грн. она показала чистой прибыли аж 1 275 000 грн. и заплатила налога 229 500 грн.
Короче, налоговая нагрузка аж 0,02 % !!!
П.С. Наценка на 1 лит. составляла, примерно 2,5, копейки !
Деякі факти -
-
Главным критиком формулы «Роттердам+» стал бывший член НКРЭКУ (2014-2015 гг.) Андрей Герус.[24]
7 ноября 2017 Андрей Герус стал основателем общественной организации «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг», целью деятельности которой было заявлено лоббирование интересов потребителей в органах государственной власти и местного самоуправления.[25]
Одними из крупнейших потребителей электроэнергии на Украине ферросплавные и электрометаллургический завод, владельцами большинства из которых является Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.
Источники финансирования общественной ассоциации и ее членов на официальном сайте не раскрываются.[26]
Активную медиа-поддержку деятельности ассоциации осуществляли телеканалы группы Starlight Media (ICTV и СТБ)[27], которая принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку, а также группы «1 + 1 media» Игоря Коломойского.
В марте 2018 подконтрольная Герусу общественная организация «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг» запустила онлайн-счетчик «Роттердам плюс» для расчета размера предполагаемых им переплат потребителями за электроэнергию. Несмотря на отмену формулы «Роттердам+» с 1 июля 2019 года, счетчик продолжает считать убытки до настоящего времени. По состоянию на начало августа 2020 года, он подсчитал убытки на уровне более 64 млрд грн[28] .
@ukll001
"Табель о рангах" Ермак Брат Ермака Заступник Ермака Массовка из Квартала