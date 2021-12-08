Путин назвал провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину: Мы проводим миролюбивую внешнюю политику. ВИДЕО
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Президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, отметив, что РФ – миролюбивое государство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена", - отметил президент страны-агрессора.
Путин также заявил, что "каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности".
"Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае - России", - сказал президент РФ.
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Але ботоксний пішов ще далі: він вигадав альтернативну реальність і змусив повірити в нею цілу країну рабів. І змушував з таким завзяттям, що й сам повірив і в вигадану історію, і в вигадану реальність.
Для всього цивілізованого світу країна Дж. Оруелла існує лише на сторінках книг, а в лєвіафанії - це реальність.
***
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Але тепер запитаймо брехливу зеленяву пісюняву: ДЕ ТІ СУДОВІ СПРАВИ ПРОТИ *****, ЩО ТИ ОБІЦЯВ ПЕРЕД ВИБОРАМИ?!!
100%
бледная моль
, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І Україна обговорює свою безпеку з партнерами, включаючи,НАТО,ЄС І США
ботоксное чмо поджало хвост и заскулило ))