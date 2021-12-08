С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 тыс. 488 украинских военных, - Институт нацпамяти
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С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 тыс. 488 украинских военных. В этот перечень вошли не только погибшие непосредственно на фронте, но и умершие впоследствии в результате полученных ранений.
Об этом на пресс-конференции заявил главный специалист отдела учета и хранения мест памяти Украинского института национальной памяти Владислав Куценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он подчеркнул, что в сформированный институтом перечень входят не только военные, погибшие непосредственно на фронте, но и умершие впоследствии в результате полученных ранений.
"Поэтому наша цифра точно не совпадает с цифрой Минобороны... Это 4 тыс. 488 погибших", – отметил Куценко.
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Героям Слава !
Пам'ятаймо кожного
Слава українським захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!
Так понятно?
И что Вы написали?
Откуда ноги растут про 9512? Из предыдущего поста? Так там, ляпнуть ляпнули, тоже нихрена не прочитав ВНИМАТЕЛЬНО, но зато вспомнили за 14000 ОБЩИХ ПОТЕРЬ.
Общие потери военных и гражданских.
Опять таки, кто реально посчитал гражданских? Из серии ППП. Пол-палец-потолок.
Не все погибшие указаны.
http://gruz200.zzz.com.ua/
за смерть Українських Героїв, Українських захисникiв неодмiнно буде помста icторична-
розпад азiопського Мордору, розпад паРашi!
i неодмiнно - вступ України до європейської сім'ї народів та вступ до НАТО!
Cмерть азiопськiй рашi-паРашi !
Вічна їм шана і пам'ять !