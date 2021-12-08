РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12494 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
2 375 21
война (46961) Институт нацпамяти (298) смерть (9041) Донбасс (26945) военнослужащие (5642) потери (3865) ВСУ (5164)

С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 тыс. 488 украинских военных, - Институт нацпамяти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 тыс. 488 украинских военных, - Институт нацпамяти

С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 тыс. 488 украинских военных. В этот перечень вошли не только погибшие непосредственно на фронте, но и умершие впоследствии в результате полученных ранений.

Об этом на пресс-конференции заявил главный специалист отдела учета и хранения мест памяти Украинского института национальной памяти Владислав Куценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что в сформированный институтом перечень входят не только военные, погибшие непосредственно на фронте, но и умершие впоследствии в результате полученных ранений.

"Поэтому наша цифра точно не совпадает с цифрой Минобороны... Это 4 тыс. 488 погибших", – отметил Куценко.

Читайте также: За 16 месяцев перемирия в результате действий войск РФ Украина потеряла 66 воинов, еще 275 получили ранения
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Слава Україні !
Героям Слава !

Пам'ятаймо кожного
показать весь комментарий
08.12.2021 17:16
+10
Слава Українським воїнам.
показать весь комментарий
08.12.2021 17:24
+8
Золотий генофонд України втратили.

Слава українським захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!
показать весь комментарий
08.12.2021 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Україні !
Героям Слава !

Пам'ятаймо кожного
показать весь комментарий
08.12.2021 17:16 Ответить
Слава Українським воїнам.
показать весь комментарий
08.12.2021 17:24 Ответить
При таких потерях ЗЕлена шмаркля блеет, что война у него в голове звкончилась.
показать весь комментарий
08.12.2021 17:41 Ответить
Золотий генофонд України втратили.

Слава українським захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!
показать весь комментарий
08.12.2021 18:21 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 19:01 Ответить
Я дуже вибачаюсь, але 14000 - 4488 = 9512, це хто?
показать весь комментарий
08.12.2021 19:06 Ответить
Читаем внимательно: "С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 тыс. 488 украинских военных. В этот перечень вошли не только погибшие непосредственно на фронте, но и умершие впоследствии в результате полученных ранений."
Так понятно?
И что Вы написали?
Откуда ноги растут про 9512? Из предыдущего поста? Так там, ляпнуть ляпнули, тоже нихрена не прочитав ВНИМАТЕЛЬНО, но зато вспомнили за 14000 ОБЩИХ ПОТЕРЬ.
Общие потери военных и гражданских.
Опять таки, кто реально посчитал гражданских? Из серии ППП. Пол-палец-потолок.
показать весь комментарий
08.12.2021 20:18 Ответить
согласен... перечитал... (пробовал по-своему анализировать цифры...неудачно)
показать весь комментарий
08.12.2021 20:26 Ответить
https://memorybook.org.ua/
показать весь комментарий
08.12.2021 20:04 Ответить
Там есть неточности.
Не все погибшие указаны.
показать весь комментарий
08.12.2021 20:26 Ответить
Общий список погибших на Донбассе российских военнослужащих и добровольных наемников до 2018 года. Ну там намного больше погибших....

http://gruz200.zzz.com.ua/
показать весь комментарий
08.12.2021 19:55 Ответить
Вечная и светлая память погибшим…….
показать весь комментарий
08.12.2021 19:58 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 19:59 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 20:09 Ответить
.

за смерть Українських Героїв, Українських захисникiв неодмiнно буде помста icторична-

розпад азiопського Мордору, розпад паРашi!


i неодмiнно - вступ України до європейської сім'ї народів та вступ до НАТО!

Cмерть азiопськiй рашi-паРашi !




показать весь комментарий
08.12.2021 20:24 Ответить
Воїни віддали життя, пожертвували собою захищаючи Батьківщину.

Вічна їм шана і пам'ять !
показать весь комментарий
09.12.2021 05:01 Ответить
 
 