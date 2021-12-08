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С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских воинов. Потерь среди украинских защитников нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении НЬЮ-ЙОРКА и НОВОАЛЕКСАНДРОВКИ оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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+7 Вася Шевченко f77d76ba
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- спокойно Джавелин, спокойно...
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
войска рф уже наступают, а потерь нет ?