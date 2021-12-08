РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13212 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 183 15
война (46961) обстрел (20252) Донбасс (26945) наемники РФ (2004) операция Объединенных сил (4182)

С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских воинов. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении НЬЮ-ЙОРКА и НОВОАЛЕКСАНДРОВКИ оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ООС

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
***
- спокойно Джавелин, спокойно...

показать весь комментарий
08.12.2021 17:18
+6
Litva segodnia podarila Ukraine 500 bronezeletov i balisticeskix remen
показать весь комментарий
08.12.2021 17:38
+5
Vot imeno sto sami proizvodit to i podarila.I davno proizvodit
показать весь комментарий
08.12.2021 18:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський призначив керівником контррозвідки людину, яка мала судимість - Наливайченко
показать весь комментарий
08.12.2021 17:12 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 17:13 Ответить
А де ця Середена? Це село чи хутір?
показать весь комментарий
08.12.2021 18:02 Ответить
***
- спокойно Джавелин, спокойно...

показать весь комментарий
08.12.2021 17:18 Ответить
Наглядова група ОСЦКК і ОБСЄ потрапила під обстріл на Донбасі. Ну, повискакували з машин, розбіглися в боки... Українець ускочив у викопану "щілину", і сидить. Тут "плиг" на голову кацап" с ОСЦКК:

- Ну-ка, подвинься!...

- А ти чого сюди лізеш?

- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...

- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
показать весь комментарий
08.12.2021 20:19 Ответить
Litva segodnia podarila Ukraine 500 bronezeletov i balisticeskix remen
показать весь комментарий
08.12.2021 17:38 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 17:42 Ответить
спасибо!!!! большое спасибо!!!
показать весь комментарий
08.12.2021 20:40 Ответить
передарила, т.к. сама не производит .... но хоть что-то
показать весь комментарий
08.12.2021 18:23 Ответить
Vot imeno sto sami proizvodit to i podarila.I davno proizvodit
показать весь комментарий
08.12.2021 18:29 Ответить
если так, то сорри, а то Балтия любит дарить то, что самим не нужно ) , например запасы патронов 7,62*39 и 5,45*39 и т.д. что осталось на складах от совка, даже пистолеты ПМ вроде дарили
показать весь комментарий
08.12.2021 18:44 Ответить
Sto kasajetsia patronov sto u nas takze jest novi zavod Giraite,takze ix perebor mozno podarit jesli sto
показать весь комментарий
08.12.2021 18:49 Ответить
А Латвія що зробила? Хоча (судячи з твоїх коментарів) , ти до латишів стосунку не маєш - надто вже кацапом смердить
показать весь комментарий
08.12.2021 20:23 Ответить
Eto pervaja partija sto obecali Oktebre,teper ecio privezut termovaizeri i antidroni.Takze ecio segodnia obsudili sto ecio nado pomoc s Reznikovim kazetsia takoje familija.Vasa borba jest i nasa borba tak skazal nas ministr v Kijeve segodnia
показать весь комментарий
08.12.2021 20:39 Ответить
С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС Источник: https://censor.net/ru/n3304097
войска рф уже наступают, а потерь нет ?
показать весь комментарий
08.12.2021 18:10 Ответить
 
 