С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских воинов. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении НЬЮ-ЙОРКА и НОВОАЛЕКСАНДРОВКИ оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ООС