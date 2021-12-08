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Луганщина (6247) ТЭС (240) Верещук (471)

Луганская ОГА просит Верещук добиться от РФ снятия угольной блокады местной ТЭС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Луганская ОГА просит Верещук добиться от РФ снятия угольной блокады местной ТЭС

Луганская ОГА просит министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук способствовать решению вопроса поставки антрацитового угля на Луганскую ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС", - говорится в письме.

В ОГА также отметили, что станция работает на угле марки антрацит, который из-за отсутствия железнодорожных подходов с территории Украины поставляется предприятию только из России.

Читайте также: Луганская ОГА просит премьера безотлагательно решить вопрос поставки газа на Луганскую ТЭС в условиях угольной блокады РФ

В качестве временной альтернативы Луганская ТЭС также может использовать природный газ, однако для этого требуется указание государственной монополии НАК "Нафтогаз Украины".

В своем письме ОГА отмечает, что угольная блокада РФ может привести к обесточиванию стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры области, а вместе с тем сотен школ и детских садов, более полусотни медицинских учреждений. Кроме того, более 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а в разгар зимы без тепла может остаться почти 9 тыс. жителей Счастья.

Напомним, что Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзалізниця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье.

Следовательно, город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок исключительно с территории РФ. С 1 ноября 2021 года Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.
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Топ комментарии
+16
А в Луганской ОГА не знают, что Россия уже 8 лет ведет против Украины войну по всем фронтам, в том числе на экономическом? И зачем там в руководстве те, кто больше уповает на Россию, а не на себя. на свой народ, на свою страну?
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08.12.2021 18:21
+12
Кому тепло треба? Місцевим?
То нехай тягнуть гілку від Сіверськодонецька до Новоайдару.
Там якихось 40 км.
І буде їм Щастя із вугіллям.
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08.12.2021 18:13
+9
Может и в Крым пора воду дать? Я иногда читаю этих посипак путлеровских и думаю а не окуели ли вы товарисчи мышебратья???
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08.12.2021 18:18
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А що таке верещук?
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08.12.2021 17:39 Ответить
Баба с зонтиком.
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08.12.2021 17:43 Ответить
А як воно зніме ту блокаду,парасолькою?
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08.12.2021 17:45 Ответить
А это уже вопрос к писателям обращения, они видимо что то знают, чего не знаем мы!
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08.12.2021 17:48 Ответить
Вымрем, как мамонты?
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08.12.2021 18:18 Ответить
верещук це людина яка завжди верещить (не адекватна) наслідки якоїсь хвороби
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08.12.2021 18:39 Ответить
У родині, не без верещук.
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08.12.2021 18:42 Ответить
Нужно и ПАТРОНОВ ( по дешевке ) на луганском патронном заводе КУПИТЬ
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08.12.2021 19:36 Ответить
А що хіба ***** вам вже не возить говноконвої?
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08.12.2021 19:44 Ответить
Кого ви просите?!!!
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08.12.2021 17:40 Ответить
Фсё правильно делают!
Пусть воно проявит себя.
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08.12.2021 17:56 Ответить
Оно ж министр. А министр должен работать.
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08.12.2021 17:56 Ответить
Та вже давно "проявила", нехай мені Господь простить! Хіба що більше розкриє "сучность".
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08.12.2021 18:29 Ответить
********* - обидвоє вони
І третя також - з висуненням підозри Демченку.
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08.12.2021 17:40 Ответить
а что с этого верещучке перепадет? без гешефта подход будет незасчитан...
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08.12.2021 17:43 Ответить
Какой гешефт? Как Вы думаете сможет она договориться с кацапней что бы те возобновили поставку угля? С ней даже разговаривать никто не будет это раз а второе она даже не отдупляет с кем говорить. Напишет письмо кому-то на gmail и будет ждать ответ....
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08.12.2021 17:47 Ответить
Пусть пишет на бумаге. Москва. Кремль. ГлавкоСтерху Путину-*****.
Сльозно прошу ... далее сама просьба.
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08.12.2021 18:17 Ответить
возмёт эту тэц под свой зонтик и будет крышовать?
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08.12.2021 17:47 Ответить
ТЕЦ без угля даже под зонтиком никому не нужна.
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08.12.2021 17:49 Ответить
а на металл порезать?
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08.12.2021 17:52 Ответить
Это тема как раз для эхфективнаго менеджера.
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08.12.2021 17:54 Ответить
Ящитаю -- ЭТО ПРЕКРАСНО!!!
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08.12.2021 17:54 Ответить
Поддерживаю. Давно пора разорвать все торговые отношения.
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08.12.2021 18:14 Ответить
Это да. Особенно, когда замерзают где-то в Луганской области.
PS Прошу не считать за оскорбление. Я бы тоже не хотел замерзать.
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08.12.2021 20:20 Ответить
Кому тепло треба? Місцевим?
То нехай тягнуть гілку від Сіверськодонецька до Новоайдару.
Там якихось 40 км.
І буде їм Щастя із вугіллям.
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08.12.2021 18:13 Ответить
то есть украинских военных, базами которых напичканы именно эти районы, ты нашими не считаешь?.
Прикольно.
Ты когда там был последний раз-то?
я два месяца назад.
От отсутствия нормальных дорог и постоянных перебоев с электрикой страдают не только местные жители, которых там кот наплакал, если честно (работы нет после того как Луганск оказался отрезан) но в первую очередь- наши военные.
Их там много. Сколько именно - точно не знаю, но до фига, слава Богу.
Кстати, ездят на новехонькой технике. Только по таким дорогам что кренит так - того гляди перевернутся, колесо МАЗа по брюхо уходит, и качает по сторонам того гляди в кювет свалится.
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08.12.2021 20:26 Ответить
Верещук хочет под суд с Порошенко?
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08.12.2021 18:14 Ответить
может быть для этого Верещук придется отдаться Пасечнику или Пушилину.
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08.12.2021 18:14 Ответить
Война ....
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08.12.2021 18:15 Ответить
Вымерзнем все, но на такое не пойдем, придумали чего.
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08.12.2021 18:16 Ответить
Верещук введи!!!
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08.12.2021 18:17 Ответить
Может и в Крым пора воду дать? Я иногда читаю этих посипак путлеровских и думаю а не окуели ли вы товарисчи мышебратья???
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08.12.2021 18:18 Ответить
Уп-с...Так це ж вони вимагають того, за що зараз Демчишина та Пороха ЗЕлені ублюдки хочуть посадити...
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08.12.2021 18:21 Ответить
А в Луганской ОГА не знают, что Россия уже 8 лет ведет против Украины войну по всем фронтам, в том числе на экономическом? И зачем там в руководстве те, кто больше уповает на Россию, а не на себя. на свой народ, на свою страну?
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08.12.2021 18:21 Ответить
Половина ЗЕковцев с пачпортом от орды это все как при Батые одни рубались до последнего другие ошейник выпрашивали.
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08.12.2021 19:24 Ответить
а при чем Россия до севера Луганской области, которая снабжается как раз этой ТЭЦ, которая НЕ оккупирована и где наши военные находятся?
Луганск снабжается электрикой из России уже с осени 14 года.
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08.12.2021 20:27 Ответить
Это как же понимать? Вывод только один - клоуны доцарювались
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08.12.2021 18:23 Ответить
Местные сепаро-ватники воду баламутят. В масштабах страны обеспечить их углём или газом ничего не стоит. Но они и не этого добиваются то (как мы читаем), они добиваются немножко "русского мира". Соскучились, хотят связь и имиджевые потери для Украины, больше ничего.
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08.12.2021 18:25 Ответить
а нет возможности перевозить уголь высокотоннажными авто? ну...если только отсутствие ж/д колеи и есть основная причина (а не такие мелочи как война, например)
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08.12.2021 18:27 Ответить
Среднесуточное потребление угля Луганской ТЭС - 3 тысячи тонн. Поставки угля на ТЭС осуществлялись с актива ДТЭК в РФ - шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.) Однако в августе 2021 года группа компаний ДТЭК (входит в энергохолдинг СТМ украинского миллиардера Рината Ахметова) получила разрешение ФАС России на продажу донских шахт кипрской компании Valleyton Investments Limited. Согласно кипрскому реестру, владельцем Valleyton Investments Limited является гражданка Армении Елена Оганесян.
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08.12.2021 19:01 Ответить
в принципе, там есть одна хорошая дорога - из Новоайдара до ТЭЦ. Дальше она идет на Станицу, ее с помпой летом Зеля открывал.
Но на ТЭЦ такое потребление что машинами не увезешь..
газ тоже просили - недавно новость была по этому поводу. Зеля и Нафтогаз молчат.
Не хотят Ахметову видать помогать.
И им плевать что там наши военные.
И если Путин таки попрет - отключение электрики военным будет для Путина очень кстати.
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08.12.2021 20:29 Ответить
она что, как-то по-особенному миннет будет делать *****? в позе лотоса и с зонтиком?
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08.12.2021 18:33 Ответить
Неааа стоя в гамаке на одной ноге
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08.12.2021 19:28 Ответить
Еще вариант газ но это же не антрацит поэтому его не просят
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08.12.2021 18:38 Ответить
просят. Новость недавно была по этому поводу.

Экс-глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий считает, что необходимо срочно решить вопрос относительно работы Луганской ТЭС на уровне Кабинета министров или Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Комарницкий заявил на своей странице в Facebook.

«Вопрос относительно включения второго энергоблока Луганской ТЭС г. Счастье уже не просто актуален, а жизненно необходим. Несмотря на благоприятные погодные условия, в запасе осталась неделя. Нужно или распоряжение Кабмина по специальной цене на газ, или эффективное решение Минской группы в вопросе поставок угля. Если в течение семи дней не будет принято соответствующее решение, это приведет в лучшем случае к веерным отключениям», - написал Комарницкий.

Он добавил, что все необходимые действия на уровне области были отработаны, дальше решение за Кабмином.

Как сообщалось, подконтрольная Украине часть Луганской области находится на т. наз. «энергетическом острове», где единственным источником электрической энергии является Луганская тепловая электростанция в городе Счастье.

С июля этого года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки угля и ТЭС вынуждена была перевести отопление своих котлов на газ, что примерно вдвое увеличило себестоимость энергии.

Ради экономии электростанция оставила в работе всего один энергоблок, но с наступлением холодов нагрузка на него увеличится настолько, что это может привести к аварийному отключению. О чем энергоснабжающие предприятия на днях были предупреждены государственным предприятием «Укрэнерго».
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08.12.2021 20:34 Ответить
Тобто за 7 років палець об палець не вдарили щоб унезалежнитися від Росії ? Ось в таких ситуаціях я хочу вернути Сталіна. При ньому вивели б керівників станції до найближчої стінки і розстріляли б. Кивання на "Укрзалізницю" ніхто б не слухав. А як до цього можна серйозно відноситися. Одні 7 років обіцяли, а інші 7 років слухали. Казочки для дурачків! Мені також цікаво а куди поставляє електроенергію ця станція? Щось мені підказує, що в ОРДЛО теж.
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08.12.2021 18:41 Ответить
Як раз при Сталіні, палець об палець не вдарили би без команди з самого верху.
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08.12.2021 18:47 Ответить
О, еще один любитель быстрых решений))) При сралине замена резьбы на болту не проходила без решения ЦК))) Не говоря о более крупных решениях)))
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08.12.2021 19:01 Ответить
Ренат Леонидыч мог бы посторить 40 км ветки до своей ТЭЦ! ТЭЦ то его...
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08.12.2021 19:12 Ответить
А Верещук что здесь сделает? Это война, любыми средствами.
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08.12.2021 18:44 Ответить
Таке враження,що привладі у нас або цілковиті дурні,або вороги нашої держави...
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08.12.2021 18:46 Ответить
Два в одном.
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08.12.2021 19:31 Ответить
Так ТЭС Ахметова а дорогу должна ему строить Украина Может еще и котлы ему переделать под уголь за наш счет?
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08.12.2021 19:14 Ответить
а то что эта ТЭЦ снабжает электрикой НАШИХ военных, которых там несколько десятков тысяч - это по фигу?
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08.12.2021 20:35 Ответить
Отключите лыныру от электричества и все, будут вякать, тогда нужно сказать, что угля нет пусть ********* снимает блокаду.
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08.12.2021 19:10 Ответить
Якась хрень...
Є залізничний підхід до Луганської ТЕС.
Старобельск - 920 км - Н. Айдар - Красноозерівка - 938 км - Городній (Огородньій).
На Городній треба перечипити тепловоз і можна до Луганської ТЕС подати вагони.
Скажіть що нема де взяти те антрацитове вугілля крім як на окупованих територіях - то мабуть так, чи майже так.
Так вже давно можна було вжити заходів для переходу на інше вугілля
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08.12.2021 19:13 Ответить
Ага ))) А ви місцевий? ..Ні? тоді не триндіть
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08.12.2021 19:26 Ответить
Эта ветка никак не связана с украинской сетью железных дорог. Идет одним концом на север, вторым - на Луганск.
потому надо ветку бросать от Рубежного.
как ни ужасно, но найти толковую карту железных дорог на украинских ресурсах не смог..
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08.12.2021 20:49 Ответить
Дякую. Дійсно так... не додивився далі Старобельска.
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09.12.2021 10:26 Ответить
Яка дурня. Йпрст. Гайдай ти що з кози звалився. Та бл.. жд колію треба робить між Сватово і Білокуракино ще позавчора.. **** а не Верещук просит щоб вона хлові хловське відірвала. Їхать в київ і вибивать гроші на залізницю.. Це з незалежність а не жебратсво..
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08.12.2021 19:25 Ответить
Осболиво Нібулон потрусить на бабельце треба.. Ато трейдер зерна всі дороги у нас повбивав своїми 40тонніками а бало на них ми плотим ... Хай спекулянти міжнародні трішки розкошеляться До речі і їм простіще буде.
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08.12.2021 19:29 Ответить
Ну пана татарина трусить треба взявши за я... Ні не можеш вирішити питання отдавай нахрін ТЕС в державу... Баблосос грьобаний.. Присосався як вампіряка до людей і держави ... А може кіл йому в ...
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08.12.2021 19:34 Ответить
а держава что будет делать с этой ТЭЦ? как уголь туда доставит? по воздуху? так в Счастье и аэропорта нет.
Государство вон Центрэнерго в долги вводит, чтобы Беня мог задарма ее купить.
Или Бене еще и Счастьинская ТЭЦ понадобилась?
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08.12.2021 20:51 Ответить
просить надо президентов. И Порошенко и Зеля не хотят делать приятное украинским военным и местному населению за счет помощи Ахметову лично.
Потому 8 лет - ветки нет..
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08.12.2021 20:50 Ответить
Так тонко ЗЕбанутых идиотов, которые временно рулят страной, еще никто не тролил.
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08.12.2021 19:59 Ответить
альтернатива Луганська ТЕС також може використовувати природний газ, ... однак для цього потрібна вказівка для державної монополії НАК "Нафтогаз України".

За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя. Мда...
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08.12.2021 21:22 Ответить
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) луганської ТЄС - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ, 01032, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО Б. 14, КВ. 34., ВІН ЗА 8 РОКІВ не зробив нічого з укрхалізницею яля уникнення блокади, а верещук в дупі парасолька злітає до нього
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08.12.2021 21:45 Ответить
Интересно, а как этот вопрос решался все 5 лет ДО прихода зеленых долбней?
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08.12.2021 21:51 Ответить
А что так слабо.Пусть просят сразу присоединить.Зебилы не против,им какая разница.А бубочка свой поц,поймет.
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09.12.2021 12:29 Ответить
 
 