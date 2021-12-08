Луганская ОГА просит Верещук добиться от РФ снятия угольной блокады местной ТЭС

Луганская ОГА просит министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук способствовать решению вопроса поставки антрацитового угля на Луганскую ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС", - говорится в письме.

В ОГА также отметили, что станция работает на угле марки антрацит, который из-за отсутствия железнодорожных подходов с территории Украины поставляется предприятию только из России.

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В качестве временной альтернативы Луганская ТЭС также может использовать природный газ, однако для этого требуется указание государственной монополии НАК "Нафтогаз Украины".

В своем письме ОГА отмечает, что угольная блокада РФ может привести к обесточиванию стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры области, а вместе с тем сотен школ и детских садов, более полусотни медицинских учреждений. Кроме того, более 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а в разгар зимы без тепла может остаться почти 9 тыс. жителей Счастья.

Напомним, что Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзалізниця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье.

Следовательно, город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок исключительно с территории РФ. С 1 ноября 2021 года Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.