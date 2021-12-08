Луганская ОГА просит Верещук добиться от РФ снятия угольной блокады местной ТЭС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Луганская ОГА просит министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук способствовать решению вопроса поставки антрацитового угля на Луганскую ТЭС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС", - говорится в письме.
В ОГА также отметили, что станция работает на угле марки антрацит, который из-за отсутствия железнодорожных подходов с территории Украины поставляется предприятию только из России.
В качестве временной альтернативы Луганская ТЭС также может использовать природный газ, однако для этого требуется указание государственной монополии НАК "Нафтогаз Украины".
В своем письме ОГА отмечает, что угольная блокада РФ может привести к обесточиванию стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры области, а вместе с тем сотен школ и детских садов, более полусотни медицинских учреждений. Кроме того, более 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а в разгар зимы без тепла может остаться почти 9 тыс. жителей Счастья.
Напомним, что Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзалізниця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье.
Следовательно, город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок исключительно с территории РФ. С 1 ноября 2021 года Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.
Пожалуйста, подождите...
Пусть воно проявит себя.
І третя також - з висуненням підозри Демченку.
Сльозно прошу ... далее сама просьба.
PS Прошу не считать за оскорбление. Я бы тоже не хотел замерзать.
То нехай тягнуть гілку від Сіверськодонецька до Новоайдару.
Там якихось 40 км.
І буде їм Щастя із вугіллям.
Прикольно.
Ты когда там был последний раз-то?
я два месяца назад.
От отсутствия нормальных дорог и постоянных перебоев с электрикой страдают не только местные жители, которых там кот наплакал, если честно (работы нет после того как Луганск оказался отрезан) но в первую очередь- наши военные.
Их там много. Сколько именно - точно не знаю, но до фига, слава Богу.
Кстати, ездят на новехонькой технике. Только по таким дорогам что кренит так - того гляди перевернутся, колесо МАЗа по брюхо уходит, и качает по сторонам того гляди в кювет свалится.
Луганск снабжается электрикой из России уже с осени 14 года.
Но на ТЭЦ такое потребление что машинами не увезешь..
газ тоже просили - недавно новость была по этому поводу. Зеля и Нафтогаз молчат.
Не хотят Ахметову видать помогать.
И им плевать что там наши военные.
И если Путин таки попрет - отключение электрики военным будет для Путина очень кстати.
Экс-глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий считает, что необходимо срочно решить вопрос относительно работы Луганской ТЭС на уровне Кабинета министров или Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом Комарницкий заявил на своей странице в Facebook.
«Вопрос относительно включения второго энергоблока Луганской ТЭС г. Счастье уже не просто актуален, а жизненно необходим. Несмотря на благоприятные погодные условия, в запасе осталась неделя. Нужно или распоряжение Кабмина по специальной цене на газ, или эффективное решение Минской группы в вопросе поставок угля. Если в течение семи дней не будет принято соответствующее решение, это приведет в лучшем случае к веерным отключениям», - написал Комарницкий.
Он добавил, что все необходимые действия на уровне области были отработаны, дальше решение за Кабмином.
Как сообщалось, подконтрольная Украине часть Луганской области находится на т. наз. «энергетическом острове», где единственным источником электрической энергии является Луганская тепловая электростанция в городе Счастье.
С июля этого года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки угля и ТЭС вынуждена была перевести отопление своих котлов на газ, что примерно вдвое увеличило себестоимость энергии.
Ради экономии электростанция оставила в работе всего один энергоблок, но с наступлением холодов нагрузка на него увеличится настолько, что это может привести к аварийному отключению. О чем энергоснабжающие предприятия на днях были предупреждены государственным предприятием «Укрэнерго».
Є залізничний підхід до Луганської ТЕС.
Старобельск - 920 км - Н. Айдар - Красноозерівка - 938 км - Городній (Огородньій).
На Городній треба перечипити тепловоз і можна до Луганської ТЕС подати вагони.
Скажіть що нема де взяти те антрацитове вугілля крім як на окупованих територіях - то мабуть так, чи майже так.
Так вже давно можна було вжити заходів для переходу на інше вугілля
потому надо ветку бросать от Рубежного.
как ни ужасно, но найти толковую карту железных дорог на украинских ресурсах не смог..
Государство вон Центрэнерго в долги вводит, чтобы Беня мог задарма ее купить.
Или Бене еще и Счастьинская ТЭЦ понадобилась?
Потому 8 лет - ветки нет..
За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя. Мда...