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России придется заплатить очень высокую цену, если войска РФ снова будут угрожать Украине, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

России придется заплатить очень высокую цену, если войска РФ снова будут угрожать Украине, - Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркивает, что Российской Федерации придется дорого заплатить, если российские войска снова будут угрожать Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Военная активность России на границе очень беспокоит. И я был очень четким, что придется заплатить очень высокую цену – одновременно политически и экономически, если суверенитету Украины снова будут угрожать российские войска", – отметил он.

В то же время Мишель подчеркнул, что продолжает верить в необходимость откровенного диалога с Россией, в том числе на самом высоком уровне.

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Топ комментарии
+11
Огласітє уже ету цену!
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08.12.2021 17:43
+5
Еще несколько еврочиновников придется на работу в газпром взять
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08.12.2021 17:55
+4
Вони не погрожують,а вже восьмий рік окуповують територію України!
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08.12.2021 17:59
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Правила форума Совет форумчан
Нехай краще звіздять, ніж нам воювати.
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08.12.2021 17:37 Ответить
ми пахали ,називається ...
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08.12.2021 18:03 Ответить
попросіть Шмигаля щоб він собі намалював на лобі хреста зе-льонкою,

бо я весь час лякаюсь різких заяв Шмигаля, тфу, Мішеля !
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08.12.2021 20:14 Ответить
В 2014-м что-то было похожее .
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08.12.2021 17:39 Ответить
Нагадує 999-те китайське попередження. Це вже стає смішно. Дай гроші на Армію України і не махай своїм перестраханим язиком.
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08.12.2021 17:40 Ответить
Не смішно, коли мудрий нарід воюючої країни обирає клоуна верховним головнокомандуючим. Чого вони мають перейматися нашою незалежністю більше, ніж три чверті населення? Я, якщо чесно, після вибоів 2019 року взагалі би махнув на Україну рукою ні їхньому місці - розгрібайтеся, як хочете. Так що, варто їм подякувати хоча б за це.
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08.12.2021 18:54 Ответить
> "Дай гроші на Армію України"

Я дуже перепрошую, але де гарантія, що ці гроши не перетворяться в нерухоме майно для певного кола людей? Війна в Україні йде вже вісім років, але кордон дирявий як шкарпетка, нарід гуляє туди-сюди як хто хоче (кордону взагалі нема, по факту), навіть натяку нема на візовий контроль. В Україну як на роботу їздять кацапські пєвци ротом, та, як не дивно, збирають повні стадіони людей. Президентом вибрали відвертого про-кацапського кловуна. В Раді якогось хрєна сидять відверті кацапи, як Ківа, вся партія "зо жеття", та навіть кум ***** (це взагалі якійсь пзсдць). Ви реально думаєте, що ЄС та США всього цього не бачать та не розуміють?
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08.12.2021 21:40 Ответить
діалог і точечніе санкціі!
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08.12.2021 17:42 Ответить
Огласітє уже ету цену!
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08.12.2021 17:43 Ответить
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08.12.2021 17:49 Ответить
Еще несколько еврочиновников придется на работу в газпром взять
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08.12.2021 17:55 Ответить
Та вони за ціною своїх трупів не постоять, баби ще народять.
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08.12.2021 17:44 Ответить
Ой, подайте вже цінник, та ***** купить абонемент.
До чого той звіздьож, коли за бабки і газ ви його знову в дупу поцілуєте, а Україні все одно самій розгрібати під ваше "занепокоєння".
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08.12.2021 17:57 Ответить
Вони не погрожують,а вже восьмий рік окуповують територію України!
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08.12.2021 17:59 Ответить
Блеяяяяя...Да задолбали этими мантрами, за которыми... ничего.
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08.12.2021 17:59 Ответить
Оценивать они будут, только не своими жизнями
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08.12.2021 18:03 Ответить
Почему они ДОЛЖНЫ жертвовать своими жизнями?
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08.12.2021 18:06 Ответить

Судьба у них другая
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08.12.2021 18:11 Ответить
кстати да, чиссстая правда нах
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08.12.2021 18:37 Ответить
знаем-плавали: "экономика россии в клочьях"
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08.12.2021 18:03 Ответить
Точно,мы будем воевать а они ударят по Кремлю сверхмощной крайней озабоченностью.
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08.12.2021 18:12 Ответить
Да они звездят еще больше, чем наш Вовочка, а мы осуждаем его, но он хоть наш.
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08.12.2021 18:12 Ответить
А где озабоченность а?
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08.12.2021 18:13 Ответить
Консолидация ЕС и США по поддержке Украины никогда ещё не была столь однозначной. Одни высказывания лояльной, казалось бы к кремлю, Франции и Германии чего стоят (про США, Англию и Канаду даже и говорить не стоит). Явно принято решение (в случае вторжения) превратить РФ в КНДР и Иран. А ведь им и "полезных санкций" хватило, чтоб отбросить свой уровень жизни и развитие на десятки лет назад.
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08.12.2021 18:16 Ответить
А ведь это надо было делать еще в 2008,а то и раньше!
Еще в начале.
Забыли Карабах,Приднестровье?
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08.12.2021 18:37 Ответить
Так не делали потому что есть некоторые неформальные правила, на самом деле. Ну а потом уже только появляются "красные линии" на основании результатов. Т.е. им дали возможность откусить свой кусок в соответствии с этими непрописанными правилами. В случае с Молдовой- Приднестровье, с Грузией- Абхазию с Осетией, с Украиной- Крым (Донбасс тоже дали на откуп, но они его сами не берут пока- торгуются на большее).
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08.12.2021 18:44 Ответить
Есть " бритва Оккама".
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08.12.2021 21:50 Ответить
Насчет отбросить сумления. А какие они были те прошлые десятилетия. Нищий полуголодный, бесправный СССР? Или на грани выживания и полном развале целостности страны, при Ельцине? Огромный долг, американские окорочка? По моему, при моей довольно длинной жизни именно сейчас наступили самые тучные годы. Продовольственная и военная безопасность, полная независимость, мировое влияние, положительное торговое сальдо, накопленный золотовалютный запас, отсутствие стресса, эмоциональный подъём в обществе. Это факты сегодняшнего дня. Насчет полезности санкций ничего не знаю, знаю только о полезности антисанкций. Особенно в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Вот сейчас ЕС в ВТО заяву на Россию катит о потере 290 млрд евро из-за российского импортозамещения. А это наглядный индикатор жизнеспособности пусть и отсталой, но зато своей, российской промышленности.
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03.01.2022 00:03 Ответить
Ну вот сразу видно, что вы русский. Из любого говна пытаетесь выскоблить конфетку.
- ну ну....
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03.01.2022 00:07 Ответить
И что характерно, конфетка то получается нормального качества. Значит Вы и с исходным сырьём напутали.
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03.01.2022 06:16 Ответить
Восемь! Или сколько надо заплатить?
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08.12.2021 18:17 Ответить
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08.12.2021 18:27 Ответить
"мы поставим перед собой старика и пусть он попробует стрелять"

ЗЕ-льонкин - "Потная маечка"
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08.12.2021 20:16 Ответить
Большую цену заплатим мы,это жизни украинцев господин Мишель, пока вы там будете мямлить.
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08.12.2021 18:29 Ответить
_Хто, хто это скозал?! Тот, хто униженно принял людоедов назад в ПАСЕ на их, людоедских, условиях? Тю, на!
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08.12.2021 18:44 Ответить
Вже навіть не смішно
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08.12.2021 18:54 Ответить
Вот интересно,если Китай вступит в НАТО, россия на Китай начнет дергаться? Я думаю даже не пискнет.
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08.12.2021 18:57 Ответить
Будет приветствовать!
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08.12.2021 20:13 Ответить
Рішучі заяви.
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08.12.2021 19:27 Ответить
Испугал своей голой жопой ежика.
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08.12.2021 20:27 Ответить
Отака отбита ГОСПОДИНОИМ Байденом, это потому что Порошенко его точно вводит в курс дела. Я же говорил,что пуйлуша испугается зимой нападать. Ведь зимой то по нашему ТВД самое время атаковать.
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08.12.2021 20:29 Ответить
 
 