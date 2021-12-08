России придется заплатить очень высокую цену, если войска РФ снова будут угрожать Украине, - Мишель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркивает, что Российской Федерации придется дорого заплатить, если российские войска снова будут угрожать Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Военная активность России на границе очень беспокоит. И я был очень четким, что придется заплатить очень высокую цену – одновременно политически и экономически, если суверенитету Украины снова будут угрожать российские войска", – отметил он.
В то же время Мишель подчеркнул, что продолжает верить в необходимость откровенного диалога с Россией, в том числе на самом высоком уровне.
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+11 Ла-ла-ла-ла
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+5 user009
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+4 Aleks Wav
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бо я весь час лякаюсь різких заяв Шмигаля, тфу, Мішеля !
страханим язиком.
Я дуже перепрошую, але де гарантія, що ці гроши не перетворяться в нерухоме майно для певного кола людей? Війна в Україні йде вже вісім років, але кордон дирявий як шкарпетка, нарід гуляє туди-сюди як хто хоче (кордону взагалі нема, по факту), навіть натяку нема на візовий контроль. В Україну як на роботу їздять кацапські пєвци ротом, та, як не дивно, збирають повні стадіони людей. Президентом вибрали відвертого про-кацапського кловуна. В Раді якогось хрєна сидять відверті кацапи, як Ківа, вся партія "зо жеття", та навіть кум ***** (це взагалі якійсь пзсдць). Ви реально думаєте, що ЄС та США всього цього не бачать та не розуміють?
До чого той звіздьож, коли за бабки і газ ви його знову в дупу поцілуєте, а Україні все одно самій розгрібати під ваше "занепокоєння".
Судьба у них другая
Еще в начале.
Забыли Карабах,Приднестровье?
- ну ну....
ЗЕ-льонкин - "Потная маечка"